Les ministres Khera et Duclos annoncent la nomination d'une nouvelle membre au Conseil national des aînés





Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées

GATINEAU, QC, le 2 févr. 2023 /CNW/ - Les Canadiens âgés sont des membres importants et à part entière de nos communautés. Le gouvernement du Canada sollicite des avis sur certaines questions en vue d'orienter ses travaux en cours qui aident les Canadiens à vieillir dans la dignité, en sécurité, dans le confort et le respect et en jouissant de la meilleure santé possible, tout en bénéficiant d'une sécurité sur les plans social et économique.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Kamal Khera, et le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, ont annoncé la nomination pour une période de trois ans d'une nouvelle membre, à savoir Mme Marie Beaulieu, au Conseil national des aînés.

Mme Marie Beaulieu travaille de façon soutenue pour mettre un terme à l'invisibilité que vivent les aînés qui ont été victimes de mauvais traitements. En septembre 2022, Mme Beaulieu a été nommée par l'Organisation des Nations Unies comme étant l'une des 50 leaders internationaux de la Décennie pour un vieillissement en bonne santé (2021-2030). Elle avait auparavant été membre du Conseil national des aînés de 2013 à 2018.

Depuis 2007, le Conseil national des aînés analyse les enjeux liés à l'isolement des aînés, à la participation des travailleurs âgés sur le marché du travail, au vieillissement positif et actif, au bénévolat, au faible revenu des aînés et à l'exploitation financière. Plus récemment, ses membres se sont penchés sur les problématiques qui émergent dans le sillage de la COVID-19 et ont fourni leurs recommandations aux ministres. Le Conseil procède actuellement à l'examen de diverses mesures qui pourraient aider les Canadiens âgés à vieillir à la maison, et il fait des recommandations à ce sujet.

Le Conseil national des aînés est constitué d'experts sur les enjeux liés au vieillissement et aux aînés. Les membres du Conseil discutent avec les aînés, les intervenants et d'autres experts afin de fournir au gouvernement du Canada des conseils quant à la santé, au bien-être et à la qualité de vie d'ensemble des aînés.

Les membres sont nommés en fonction de leur expertise et de leur expérience en ce qui a trait aux enjeux liés aux aînés. Ils sont nommés par le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre des Aînés et du ministre de la Santé.

Le gouvernement est déterminé à assurer un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite au moment de sélectionner les personnes qui seront nommées par le gouverneur en conseil. Celles-ci jouent un rôle crucial dans la démocratie canadienne, car elles servent lors de commissions, ainsi que dans des conseils, des sociétés d'État, des agences et des tribunaux à travers le pays.

Citations

« Je suis heureuse d'accueillir Mme Beaulieu en tant que nouvelle membre du Conseil. Son expérience et son travail concernant l'élimination de la maltraitance des aînés, de l'intimidation et de l'âgisme constitueront un atout dans nos efforts constants visant à renforcer nos approches afin d'améliorer la qualité de vie des Canadiens âgés. J'ai bien hâte de prendre connaissance des idées qu'elle présentera au Conseil au sujet de moyens que nous pouvons prendre pour aider les aînés à vieillir à la maison et dans leur communauté pendant aussi longtemps qu'ils le désirent, ce qui pourrait comprendre une prestation en vue de vieillir chez soi. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Je félicite Mme Marie Beaulieu pour sa nomination au Conseil national des aînés. Permettre aux Canadiennes et Canadiens de vieillir dans la dignité et de vivre plus près de chez eux est l'une des plus grandes priorités de notre gouvernement. Je suis convaincu que la Mme Beaulieu saura nous faire profiter de son expertise et j'ai hâte d'entendre ses réflexions sur la santé et le bien-être des aînés. »

- Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos

Produits connexes

Document d'information : biographies

Liens connexes

Conseil national des aînés

Nominations par le gouverneur en conseil

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 2 février 2023 à 11:41 et diffusé par :