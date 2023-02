La solution IMS virtualisée de Mavenir alimente le réseau mobile de Virgin Media O2





Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui construit l'avenir des réseaux avec des logiciels cloud-native capables de fonctionner sur n'importe quel cloud, et Virgin Media O2 annoncent aujourd'hui la migration complète des clients de téléphonie mobile de O2 vers la solution IMS virtualisée (IP Multimedia Subsystem) pour la VoLTE (Voice over LTE) et la VoWiFi (Voici over Wi-Fi) de Mavenir.

En virtualisant son réseau, Virgin Media O2 brise le lien existant entre l'infrastructure matérielle et logicielle. Grâce à cette virtualisation, Virgin Media O2 peut fournir un réseau plus flexible et efficace, donnant aux clients la possibilité de tirer parti d'une gamme d'applications toutes hébergées sur la même plateforme. Ce concept réduit les coûts et ouvre la voie à de futures innovations et de nouveaux services.

« Ce déploiement est une étape très importante dans la transition de Virgin Media O2 vers la virtualisation et la transformation de base », déclare Jorge Ribeiro, directeur de la stratégie et de l'ingénierie de la plateforme de services. « Non seulement cette transition vers une solution IMS cloud-native nous procure davantage de flexibilité et d'agilité, mais elle renforce également la résilience de notre réseau. En fin de compte, cette solution et cette transition profiteront à nos clients, tout en nous fournissant une base pour les services futurs. »

« Virgin Media O2 s'efforce de pérenniser son réseau en s'éloignant de l'infrastructure héritée et en devenant un fournisseur de logiciels cloud-native qui dispose d'un réseau automatisé et qui offre une capacité à de futurs abonnés », déclare Javier Gavilan, CTO de Telefónica Global, chez Mavenir.

Le déploiement de la solution IMS virtualisée chez Virgin Media O2 renforce le partenariat entre Telefónica et Mavenir dans la rationalisation de toutes les entités opérationnelles de Telefónica grâce à des opérations plus légères, des déploiements plus rapides et des changements opérationnels simplifiés sur l'ensemble du réseau. La solution complète également les déploiements en cours chez O2 Telefónica Germany et Telefónica Hispam au Mexique, au Chili, au Venezuela et en Colombie.

Mavenir expose au Mobile World Congress 2023 à Barcelone, en Espagne, à la Fira Gran Via, Hall 2, stand 2H60. Cliquez ici pour en savoir plus.

À propos de Virgin Media O2

Virgin Media O2 a été lancée le 1er juin 2021, elle associe le réseau mobile le plus important et le plus fiable du Royaume-Uni à un réseau haut débit offrant les vitesses les plus rapides disponibles. Il s'agit d'une société axée sur le client qui réunit une gamme de services de connectivité en un seul endroit avec un objectif clair : moderniser le pays. Virgin Media O2 est la marque de la coentreprise 50/50 entre Liberty Global et Telefónica SA, et l'une des plus grandes entreprises du Royaume-Uni.

La société compte plus de 47 millions de lignes haut débit, mobiles, TV et fixes au Royaume-Uni. Son propre réseau fixe couvre actuellement 15,9 millions de bâtiments, tandis que son réseau mobile couvre 99 % de la population nationale avec la 4G et plus de 800 villes avec les services 5G, visant à atteindre 50 % de la population en 2023.

À propos de Mavenir

Mavenir construit l'avenir des réseaux et se positionne à l'avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n'importe quel cloud. En tant que seul fournisseur de logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir s'attache à transformer la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs et entreprises de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

