Dechert renforce sa pratique européenne de propriété intellectuelle en recrutant Olivia Bernardeau-Paupe comme associée à Paris

PARIS, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Le bureau parisien du cabinet d'avocats international Dechert annonce l'arrivée d'Olivia Bernardeau-Paupe en tant qu'associée pour renforcer les capacités du cabinet en matière de propriété intellectuelle en France et à l'international.

Olivia Bernardeau-Paupe intervient depuis plus de 20 ans tant en conseil qu'en contentieux de droit de la propriété intellectuelle auprès de clients internationaux, notamment en droit d'auteur, droit des marques, des dessins et modèles, et droit de la concurrence déloyale. Sa pratique se concentre sur des problématiques complexes dans le cadre de contentieux nationaux et multi-juridictionnels.

Olivia Bernardeau-Paupe négocie des contrats en matière de propriété intellectuelle notamment dans le cadre d'opérations de fusions acquisitions ou de joint-ventures. Son expérience lui permet également d'accompagner ses clients dans la gestion stratégique de leurs portefeuilles de droits de propriété intellectuelle et de leur défense en coopération avec les autorités douanières.

Elle conseille et assiste des clients dans de nombreux secteurs tels que les biens de consommation, le luxe (mode, cosmétiques), le commerce électronique, l'industrie audiovisuelle, l'édition, le secteur automobile et la finance. Elle dispose également d'une expertise en sciences de la vie, notamment pour des acteurs de l'industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux.

Titulaire notamment d'une Maîtrise de Droit International (Université Nice Sophia Antipolis, 1996), et d'un LL.M. « Patent and intellectual property » (George Washington University Law School, 1999), elle est admise aux Barreaux de New York (2002) et Paris (2003).

Membre de nombreuses associations en Propriété Intellectuelle dont l'APRAM, l'AAPI, l'AIPPI en France et l'International Trademark Association, elle est reconnue pour ses expertises en marques et dessins et modèles ainsi que dans le secteur du luxe par Legal 500 EMEA 2023.

Jeff Plies, responsable de la pratique Propriété Intellectuelle de Dechert déclare « Olivia a une expérience significative en matière de dossiers multi-juridictionnels de propriété intellectuelle, tant en conseil qu'en contentieux, et son expertise élargira encore les capacités du cabinet à l'échelle mondiale. Nous sommes très heureux de l'accueillir au sein du cabinet. »

Mélanie Thill-Tayara, membre du comité de direction du bureau parisien de Dechert et co-responsable de la pratique Sciences de la vie du cabinet, ajoute : « La France est l'un pays les plus actifs en matière de propriété intellectuelle, et il existe une demande croissante de la part de nos clients pour une expertise dans ce domaine. Nous sommes donc ravis d'accueillir une avocate du calibre d'Olivia dans l'équipe. »

Olivia Bernardeau-Paupe commente : « Je suis ravie de rejoindre le groupe Propriété Intellectuelle de Dechert et de pouvoir m'appuyer sur la plateforme mondiale du cabinet pour conseiller les clients sur leurs litiges les plus complexes. Outre la réputation d'excellence de la Pratique Propriété Intellectuelle au niveau mondial dont la plateforme est un atout considérable pour nos clients, les synergies entre les différents départements de Dechert m'ont particulièrement séduite. »

La pratique mondiale de la propriété intellectuelle de Dechert est centrée sur l'optimisation de la valeur commerciale de la propriété intellectuelle, vue comme un actif à protéger et valoriser. Nos avocats accompagnent les entreprises dans la valorisation de leurs portefeuilles de propriété intellectuelle, notamment dans la gestion de campagnes stratégiques de licences mondiales et la représentation de clients dans leurs contentieux à l'international.

