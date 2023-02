CGI et la Banque Nationale du Canada élargissent leur partenariat





Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

cgi.com/fr/salle-de-presse

CGI acquiert Suite Conseils, une solution novatrice de planification financière de la Banque Nationale pour enrichir sa plateforme numérique Wealth360

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) et la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX : NA) ont annoncé aujourd'hui l'expansion de leur partenariat de longue date. En effet, CGI acquiert la propriété intellectuelle de la solution de planification financière de la Banque, actuellement utilisée par ses conseillers financiers. CGI conclut également une nouvelle entente de logiciel service (SaaS) de 10 ans pour le déploiement de la solution à la Banque, accélérant ainsi son développement. Cette propriété intellectuelle élargit les capacités de CGI Wealth360, plateforme numérique de gestion de patrimoine reconnue sur le marché, afin de renforcer la gamme complète de services et solutions de CGI.

« CGI accorde une grande importance à son partenariat avec la Banque Nationale du Canada, a affirmé Jamie Holland, vice-président principal, Solutions sectorielles. Pour CGI, il est essentiel de travailler avec nos partenaires pour faire évoluer les solutions de transformation numérique et répondre aux demandes concurrentielles du marché. CGI et la Banque Nationale partagent toutes deux la vision à long terme selon laquelle les services de conseil sont au coeur de la création d'une valeur significative à long terme, tout en améliorant l'expérience du conseiller et de l'investisseur. Cette solution de planification financière deviendra une offre SaaS pour clients multiples qui favorisera une adhésion similaire pour l'ensemble de notre propriété intellectuelle. »

Cette solution moderne permet aux conseillers d'établir des relations plus étroites avec les investisseurs grâce à une plateforme transparente et dynamique qui facilite l'accès aux conseils financiers, tout en soutenant les objectifs des investisseurs.

« Ce partenariat nous permet de tirer parti de l'expertise et des capacités de CGI pour améliorer le développement de produits afin d'optimiser l'expérience utilisateur pour les conseillers et les investisseurs, a indiqué Éric-Olivier Savoie, président de Banque Nationale Investissements. Depuis longtemps, notre partenariat de confiance avec CGI prépare la voie à cette opportunité mutuellement bénéfique. »

CGI est un partenaire de choix pour les services bancaires, la gestion de patrimoine et les marchés des capitaux. Nous aidons les institutions financières à améliorer l'expérience client grâce à des stratégies, des canaux et des technologies numériques. Nous menons à terme des projets de transformation et assurons la croissance du marché pour les clients qui conquièrent de nouveaux territoires numériques. Pour de plus amples renseignements, visitez cgi.com.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 250 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Communiqué envoyé le 2 février 2023 à 06:30 et diffusé par :