La montée en puissance des clouds publics en France favorise l'adoption d'AWS





Ces dernières années, un nombre croissant d'entreprises en France ont commencé à migrer leurs applications vers des plateformes de cloud public, notamment AWS, s'éloignant ainsi de la préférence de longue date de la France pour les clouds privés, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), une société mondiale de recherche et de conseil en technologie de premier plan.

Le rapport 2022 ISG Provider Lenstm AWS Ecosystem Partners pour la France constate que les entreprises ont adopté les clouds publics pour des raisons commerciales face à l'évolution des conditions de marché et des réalités opérationnelles suite à la pandémie de COVID-19. Le marché du cloud public du pays est dominé par des géants mondiaux, AWS détenant à lui seul près de la moitié du marché grâce à son catalogue de services et à son réseau de partenaires AWS (APN).

"Les acteurs clouds publics comme AWS gagnent en popularité en France parce que les entreprises ressentent le besoin d'être plus efficaces", a déclaré Lyonel Roüast, président, ISG SEMEA. "Les services de cloud public peuvent les aider à éliminer les coûts d'exploitation et de maintenance d'un Data Centre, à simplifier les sauvegardes et à améliorer les performances."

Alors que les clouds publics gagnent en popularité en France, les stratégies multi-clouds deviennent plus courantes, indique ISG. Plus d'un tiers des entreprises en France ont mis en oeuvre plusieurs clouds, et cette proportion devrait atteindre environ deux tiers d'ici 2024. Les organisations ont tendance à conserver les clouds adoptés par les différentes filiales et hérités des fusions au fil du temps, et elles veulent éviter de dépendre d'un seul fournisseur. Dans certains cas, elles ne peuvent pas déplacer certaines données ou applications vers des clouds basés aux États-Unis. Une fois que certaines activités ont été migrées vers le cloud, il devient souvent difficile de justifier le coût du maintien des autres activités sur l'infrastructure traditionnelle, de sorte que les migrations vers le cloud continuent de s'étendre.

Le secteur des services financiers est en tête de l'adoption du cloud public en France, suivi par les secteurs de l'industrie et de la fabrication, et les startups choisissent généralement des stratégies de cloud public pour la flexibilité et la maîtrise des coûts, indique le rapport. Bien que les plateformes de cloud hyperscale dominent le marché, certains organismes publics ne sont pas autorisés à stocker des données dans des clouds basés aux États-Unis, et de nombreuses petites et moyennes entreprises privilégient les petits fournisseurs locaux pour leur proximité et leur tarification plus flexible.

L'essor des clouds publics en France a également entraîné la croissance des prestataires de services de conseil et de migration qui aident les entreprises à définir la portée d'un projet, à effectuer une transition et à tirer pleinement parti des capacités du cloud.

" Les entreprises ne peuvent pas migrer vers AWS par leurs propres moyens ", a déclaré Jan Erik Aase, partenaire et leader mondial, ISG Provider Lens Research. "Il existe de nombreux fournisseurs en France qui sont disponibles pour aider les clients dans tous les domaines, depuis l'évaluation de la faisabilité technique d'un projet à la planification des développements futurs."

Le rapport examine également plusieurs autres tendances liées à l'utilisation d'AWS en France, notamment l'émergence progressive des projets IoT d'AWS as-a-platform et les mises en oeuvre de SAP HANA.

Le rapport 2022 ISG Provider Lenstm AWS Ecosystem Partners pour la France évalue les capacités de 31 fournisseurs à travers six quadrants : AWS Managed Services, AWS SAP Workloads, AWS Data Analytics and Machine Learning, AWS Internet of Things (IoT) Services, AWS Migration Services et AWS Consulting Services.

Le rapport désigne Accenture et Capgemini comme leaders dans les six quadrants. Il désigne Atos et DXC Technology comme leaders dans cinq quadrants chacun. Claranet et Kyndryl sont nommés leaders dans deux quadrants chacun, et IBM est nommé leader dans un quadrant.

En outre, Claranet et Devoteam Revolve sont nommées Rising Stars - des sociétés au "portefeuille prometteur" et au "potentiel futur élevé" selon la définition d'ISG - dans deux quadrants chacune. En outre, oXya et TeamWork sont nommées Rising Stars dans un quadrant chacune.

Une version personnalisée du rapport est disponible auprès de Claranet.

Le rapport 2022 ISG Provider Lenstm AWS Ecosystem Partners pour la France est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur cette page web.

À propos d'ISG Provider Lenstm Research

La série de recherche ISG Provider Lenstm Quadrant est la seule évaluation des prestataires de services de ce type à combiner des recherches et des analyses de marché empiriques, fondées sur des données, avec l'expérience et les observations concrètes de l'équipe consultative mondiale de l'ISG. Les entreprises y trouveront une multitude de données détaillées et d'analyses de marché pour les aider à sélectionner les partenaires de sourcing appropriés, tandis que les consultants d'ISG utilisent les rapports pour valider leur propre connaissance du marché et faire des recommandations aux entreprises clientes d'ISG. La recherche couvre actuellement les fournisseurs offrant leurs services dans le monde entier, en Europe, ainsi qu'aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Royaume-Uni, en France, au Benelux, en Allemagne, en Suisse, dans les pays nordiques, en Australie et à Singapour/Malaisie, et d'autres marchés seront ajoutés à l'avenir. Pour plus d'informations sur les recherches d'ISG Provider Lens, veuillez consulter cette page web.

Une série de recherches complémentaires, les rapports ISG Provider Lens Archetype, offrent une évaluation inédite des fournisseurs du point de vue de types d'acheteurs spécifiques.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est une société mondiale de recherche et de conseil en technologie de premier plan. Partenaire commercial de confiance de plus de 800 clients, dont plus de 75 des 100 premières entreprises mondiales, ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à accélérer leur croissance. L'entreprise est spécialisée dans les services de transformation numérique, notamment l'automatisation, le cloud et l'analyse des données, le conseil en sourcing, les services infogérés de gouvernance et de risque, les services de transporteur de réseau, la conception de stratégies et d'opérations, la gestion du changement, l'intelligence du marché et les études et analyses technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 300 professionnels opérationnels pour le numérique et opérant dans plus de 20 pays - une équipe mondiale reconnue pour son esprit d'innovation, son influence sur le marché, son expertise approfondie de l'industrie et de la technologie, et ses capacités de recherche et d'analyse de classe mondiale basées sur les données les plus complètes du marché de l'industrie. Pour plus d'informations, visitez le site www.isg-one.com.

