Swave Photonics, QART Medical et PhosPrint montent sur le podium au 2023 SPIE Startup Challenge





Hier, lors d'une cérémonie durant le SPIE Photonics West, Swave Photonics ? avec ses puces Holographic eXtended Reality basées sur une technologie de photonique diffractive propriétaire ? a été annoncé gagnant du premier prix de 10 000 USD lors de la 13e édition du SPIE Startup Challenge.

QART Medical, qui utilise la biophotonique et les données pour l'analyse 3D des spermatozoïdes pendant la FIV, a reçu 5 000 USD pour la deuxième place. PhosPrint est arrivé en troisième position, gagnant 2 500 USD, avec sa nouvelle technologie de bioimpression qui répare les tissus humains in vivo durant une intervention chirurgicale. Tous les prix en espèces sont fournis par Jenoptik, le partenaire fondateur du SPIE Startup Challenge.

Le SPIE Startup Challenge, un concours de présentations organisé chaque année par SPIE, la société internationale d'optique et de photonique, présente de nouvelles entreprises, produits et technologies qui répondent à des besoins critiques en utilisant la photonique dans les domaines de la santé et de la deeptech. Les finalistes de cette année comprenaient des innovations en matière de diagnostic médical, d'imagerie médicale, de sécurité alimentaire et de technologie d'affichage.

« C'est un privilège de présenter à un public aussi distingué », explique le PDG de Swave Photonics, Mike Noonen. « La participation au Startup Challenge a été une récompense en soi, mais gagner la première place est une victoire formidable pour notre équipe. Nous tenons vraiment à remercier les sponsors et SPIE et Photonics West pour cette opportunité. »

« Il est très agréable d'obtenir cette reconnaissance », note le PDG et cofondateur de QART Medical, Alon Shalev. « Les juges ont été très favorables, et ils nous ont donné de bonnes idées hier lors de la séance de préparation. Je pense que SPIE Photonics West est un événement merveilleux, et une excellente occasion de voir et de rencontrer des gens. Il est toujours agréable d'être reconnu, et cela ressemble à un véritable accomplissement. »

« C'était une expérience formidable pour moi », ajoute la Chief Technology Officer et cofondatrice de PhosPrint, Ioanna Zergioti. « C'était excitant pour nous d'avoir l'occasion de présenter notre startup au SPIE Startup Challenge, et formidable de travailler avec les juges et d'obtenir des avis d'investisseurs aguerris dans le domaine. »

Le SPIE Startup Challenge 2023 a été soutenu par le partenaire fondateur Jenoptik ; les principaux sponsors Edmund Optics, Hamamatsu, MKS Instruments et Thorlabs ; et les sponsors de soutien NextCorps Luminate et Photonics Media. Parmi les juges du concours qui ont examiné les candidats pour leurs modèles économiques, leurs performances financières et leurs avantages concurrentiels, figurent Kristin Holzhey de Jenoptik, Marc D. Himel de MKS Instruments, Agnes Hübscher d'Edmund Optics, Sujatha Ramanujan de NextCorps Luminate, Richard Oberreiter d'Hamamatsu Ventures, et Garrett Cole de Thorlabs.

Les technologies basées sur la lumière permettent des développements dans un nombre croissant de domaines, des soins de santé et des communications à haute vitesse à l'informatique quantique, en passant par l'AR/VR/MR et les véhicules autonomes. Le SPIE Startup Challenge est un concours annuel de présentations entrepreneuriales destiné aux nouvelles entreprises qui utilisent l'optique et la photonique pour créer des produits, des applications et des technologies innovants. Les gagnants du Startup Challenge qui ont connu un succès commercial plus large incluent Cellino Biotech, Double Helix Optics, PhotoniCare, C. Light Technologies, Circle Optics et In A Blink.

SPIE, la société internationale d'optique et de photonique, rassemble des ingénieurs, des scientifiques, des étudiants et des professionnels qui font progresser la science et la technologie de la lumière. Fondée en 1955, la Société noue des liens et s'engage auprès de ses membres dans le monde entier via des conférences et des expositions de premier plan, des publications d'actes de conférences, des livres et des revues de la bibliothèque numérique SPIE, et d'opportunités de développement de carrière. Au cours des cinq dernières années, SPIE a versé plus de 22 millions de dollars à la communauté internationale de l'optique par le biais de ses activités de promotion et de soutien, notamment des bourses d'études, des ressources éducatives, des bourses de voyage, des dons et l'élaboration de politiques publiques. www.spie.org.

