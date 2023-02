La Sun Life termine l'acquisition d'une participation majoritaire dans Advisors Asset Management





TORONTO (Ontario); WELLESLEY (Massachusetts); MONUMENT (Colorado), le 1er fév. 2023 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la « Sun Life ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a terminé l'acquisition de sa participation de 51 %1 dans Advisors Asset Management, Inc. (« AAM »), société de distribution aux particuliers indépendante de premier plan aux États-Unis. AAM fera partie de Gestion SLC, gestionnaire en placements institutionnels à revenu fixe et en placements alternatifs de la Sun Life. AAM deviendra la branche américaine de la distribution aux particuliers de Gestion SLC.

AAM offre toute une gamme de solutions et de produits aux conseillers dans les firmes de courtage offrant des services complets, les sociétés inscrites de services-conseils en placement et les courtiers indépendants. AAM détiendra les droits exclusifs pour mettre en marché certains produits de placement alternatifs de Gestion SLC et en faire la promotion sur le marché américain des particuliers. AAM supervise un actif de 40,5 milliards $ US (environ 55 milliards $ CA) au 31 décembre 2022. AAM possède 10 bureaux situés dans neuf États des États-Unis. Son équipe est composée de plus de 270 professionnels.

Avec la demande croissante en actifs alternatifs chez les investisseurs individuels fortunés aux États-Unis, l'acquisition d'une participation majoritaire dans AAM permettra à Gestion SLC et à ses gestionnaires de placements affiliés, BentallGreenOak, Crescent Capital Group et InfraRed Capital Partners d'offrir leurs stratégies de placement au marché de la clientèle fortunée aux États-Unis. La transaction est également stratégique pour AAM, qui élargira son offre pour y inclure une gamme de produits alternatifs en placements immobiliers commerciaux, en titres de crédit privé et en titres d'infrastructures.

La transaction comporte une option d'achat/vente en vertu de laquelle la Sun Life aura la possibilité d'acquérir la participation restante dans AAM à compter de 2028. AAM conservera son équipe de direction actuelle, sa marque de commerce, ses bureaux et ses Clients.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,27 billion de dollars canadiens. Pour plus d'information, rendez-vous sur le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

___________________________________________ 1 La participation de 51 % est calculée en tenant compte de la dilution.

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux. La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc., ainsi que les entités Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. Ces entités sont également désignées sous le nom de Titres à revenu fixe SLC et représentent les stratégies de placement dans des titres à revenu fixe de première qualité sur les marchés publics et privés de Gestion SLC.

BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners (InfraRed) et Crescent Capital Group (Crescent) font également partie de Gestion SLC. BentallGreenOak est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent est un gestionnaire mondial de placements en actifs alternatifs du marché du crédit et un conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Crescent offre du financement au moyen de titres de créance privés (créances de premier et de second rangs, prêts hybrides) à des sociétés ouvertes du marché intermédiaire en Europe et aux États-Unis. De plus, Crescent investit dans les obligations à rendement élevé et les prêts syndiqués importants.

Au 30 septembre 2022, l'actif géré de Gestion SLC totalisait 353 milliards de dollars canadiens (255 milliards de dollars américains).

Pour plus de renseignements, visitez le site gestionslc.ca.

À propos d'Advisors Asset Management

AAM est une ressource digne de confiance pour les conseillers et les courtiers depuis plus de 40 ans. Elle donne accès à ce qui suit : fiducies d'investissement à participation unitaire, fonds communs de placement à capital variable, fonds communs de placement à capital fixe, comptes à gestion distincte, produits structurés, marchés des titres à revenu fixe, analyse de portefeuille et fonds négociés en bourse (FNB). Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.aamlive.com (en anglais).

Au 31 décembre 2022, le service de courtage à AAM représentait un actif d'environ 40,5 milliards de dollars américains. (L'actif sous supervision s'établissait à 5,4 milliards de dollars américains en actifs de titres de fiducies d'investissement à participation unitaire. La société a un actif administré de 31,4 milliards de dollars américains qui représente les éléments d'actif non exclusifs à l'égard desquels AAM fournit différents niveaux de service, mais pas de gestion. L'actif géré de 3,7 milliards de dollars américains de la société représente les éléments d'actif au titre du compte à gestion distincte et exclusive d'AAM, des fonds communs de placement et des FNB.)

Advisors Asset Management, Inc. (AAM) est une société de services-conseils en placements auprès de la SEC et elle est membre de la FINRA et de la SIPC.

