Québec accorde 10 M$ aux Îles-de-la-Madeleine pour la décontamination de terrains stratégiques





LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue 10 millions de dollars à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour appuyer la décontamination, l'aménagement, la réhabilitation et la mise à niveau de terrains stratégiquement situés dans le secteur de Cap-aux-Meules. L'objectif est de pouvoir y réaliser un projet de développement économique estimé à 52,5 millions de dollars.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon.

Ce projet prévoit l'implantation d'un pôle commercial et entrepreneurial ainsi que l'attraction d'investissements dans des locaux commerciaux, des espaces à bureaux et des logements résidentiels. Il comprend aussi une initiative visant à stimuler l'essor de technologies énergétiques innovantes. Enfin, une maison du développement durable y verra le jour avec l'objectif de favoriser les meilleures pratiques en matière de carboneutralité des bâtiments.

« L'aide gouvernementale permettra à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, en cohérence avec sa vision économique, de stimuler l'investissement privé dans ce secteur tout en encourageant l'innovation et la recherche dans les créneaux de l'efficacité énergétique et du développement durable. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine se réjouit de cette annonce. Nous souhaitons redonner à Cap-aux-Meules son plein potentiel et générer des investissements au bénéfice des prochaines générations. La décontamination de terrains situés en plein coeur du secteur va permettre de revitaliser cet endroit névralgique de l'archipel et de construire le centre-ville de demain. »

Gaétan Richard, maire par intérim de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Le gouvernement a annoncé, dans son Plan budgétaire de mars 2019, l'octroi d'une aide financière de 320 millions de dollars de 2019 à 2024 aux villes désirant décontaminer des terrains stratégiquement situés, aux fins de la réalisation de projets de développement économique.

En incluant la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, 17 villes ont bénéficié à ce jour d'un soutien financier pour la décontamination et la réhabilitation de terrains stratégiques.

