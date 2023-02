Equifax fait l'acquisition du Bureau de crédit de l'industrie alimentaire de Profil Crédit





TORONTO, 01 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EQUIFAXMD (NYSE : EFX) a annoncé aujourd'hui l'acquisition du Bureau de crédit de l'industrie alimentaire de Profil Crédit, le principal fournisseur de renseignements sur le crédit du secteur alimentaire au Canada. Cette acquisition permet d'élargir l'étendue des aperçus en matière de crédit commercial offerts aux clients d'Equifax au Canada et à l'échelle mondiale, en fournissant des aperçus axés sur des données différenciées sur plus de 90 % de l'industrie alimentaire canadienne.



«?Les petites entreprises représentent le fondement de l'économie mondiale. Grâce à cette acquisition, nous serons en mesure d'offrir de nouveaux aperçus robustes sur les entreprises du secteur alimentaire canadien aux clients d'Equifax?», a déclaré Mark W. Begor, directeur général d'Equifax. «?Les fusions et acquisitions intégrées et stratégiques sont essentielles à la stratégie de croissance EFX2025, alors que nous élargissons nos capacités et positionnons Equifax vers une forte croissance future. Le Bureau de crédit de l'industrie alimentaire de Profil Crédit compte parmi les 13 acquisitions totalisant plus de 3,5 milliards de dollars réalisées par Equifax au cours des 24 derniers mois. Nous maximisons notre investissement dans le nuage EquifaxMC afin d'intégrer rapidement les solutions acquises à la gamme Equifax, ce qui permet à nos clients de stimuler l'innovation et la croissance grâce à un accès unique à nos données, nos analyses et nos aperçus améliorés.?»

Basé à Montréal, le Bureau de crédit de l'industrie alimentaire de Profil Crédit travaille en partenariat avec plus de 1?000 entreprises, telles que des fournisseurs de services alimentaires et de boissons, des entreprises de transformation de la viande et de la volaille, ainsi que des distributeurs afin d'offrir des données de crédit à jour sur plus de 200?000 entreprises. Le Bureau possède l'une des plateformes les plus complètes pour rassembler des membres de l'industrie agroalimentaire afin de résoudre collectivement les défis et la dynamique particulière de ce secteur.

«?La combinaison du Bureau de crédit de l'industrie alimentaire de Profil Crédit et d'Equifax permet de créer la plus grande source de renseignements de crédit commercial au Canada, ce qui vient appuyer notre position de chef de file sur le marché en matière de crédit à la consommation?», a déclaré Sue Hutchison, présidente d'Equifax Canada. «?L'industrie agroalimentaire canadienne employait 2,1 millions de personnes et a généré environ 6,8 % du produit intérieur brut du Canada en 2021. À mesure que la chaîne d'approvisionnement alimentaire devient de plus en plus mondiale, l'intégration des aperçus sur les entreprises agroalimentaires canadiennes dans tous les secteurs permet aux clients à l'échelle mondiale d'en tirer parti, leur permettant ainsi de prendre les décisions nécessaires pour réduire les risques et maximiser la rentabilité.?»

«?Au cours des trois dernières décennies, Profil Crédit est devenue une entreprise chef de file en matière de renseignements de crédit dans le secteur alimentaire en permettant à nos clients d'obtenir les données dont ils ont besoin à portée de main?», a déclaré Jean Gauthier, fondateur et président de Profil Crédit. «?Le secteur de l'alimentation est au coeur de la chaîne d'approvisionnement mondiale, et des données robustes facilitent grandement la prise de décisions rapides et cruciales nécessaires pour demeurer rentables. En tant qu'unité d'affaires d'Equifax, le Bureau de crédit de l'industrie alimentaire de Profil Crédit aura accès à de vastes capacités mondiales et à des données, des produits, des technologies analytiques et décisionnelles infonuagiques axés sur le développement continu de nouveaux produits et de nouvelles solutions qui peuvent aider nos clients à prendre des décisions de crédit en toute confiance.?»

Le Bureau de crédit de Profil Crédit fait maintenant partie d'Equifax Canada. Il n'est pas anticipé que cette acquisition aura une incidence importante sur les résultats financiers d'Equifax de 2023.

ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles et des renseignements prévisionnels. Tous les énoncés qui portent sur le rendement opérationnel, les événements ou les développements que nous prévoyons ou que nous anticipons à l'avenir, y compris les énoncés concernant les résultats financiers et opérationnels anticipés, les synergies et la croissance liés à l'acquisition du Bureau de crédit de l'industrie alimentaire de Profil Crédit et à notre capacité d'intégrer cette unité d'affaires et ses produits, ses services, ses technologies, ses systèmes TI et son personnel à nos opérations, ainsi que les déclarations similaires concernant nos perspectives et nos plans d'affaires représentent des énoncés prévisionnels. Nous croyons que ces énoncés prévisionnels sont raisonnables au moment où ils ont été établis. Toutefois, les énoncés prévisionnels sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de notre expérience historique et de nos attentes ou projections actuelles. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits dans notre formulaire 10-K de 2021 et dans les documents ultérieurs de la SEC. En raison de ces risques et ces incertitudes, nous vous invitons à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prévisionnel, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

