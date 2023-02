React Gaming compte intégrer l'intelligence artificielle dans ses plateformes Compete.gg et LOOT.BET





MONTRÉAL, 01 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- React Gaming Group Inc. (« React Gaming » ou la « Société ») (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est heureuse d'annoncer ses projets pour 2023 visant à améliorer les capacités de ses plateformes de tournois et de paris esports en ligne, Compete.gg et LOOT.BET, par l'intégration d'applications d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage machine.







« L'esport est un marché important et en pleine croissance dont les revenus devraient atteindre 1,87 milliard de dollars en 2025, selon la société d'analyse de marché Statista. À mesure que ce secteur en plein essor se développe, l'IA est perçue comme un élément susceptible de générer d'importants revenus au cours de la prochaine décennie. La capacité de l'IA à automatiser les tâches répétitives, à prendre des décisions intelligentes et à analyser de grandes quantités de données plus rapidement que l'être humain en fait un outil très utile pour les entreprises de divers secteurs, y compris les jeux et le esport. Dans le domaine du esport en ligne, l'IA peut contribuer à améliorer l'organisation des tournois et l'engagement des joueurs, à fournir des informations précieuses aux commanditaires et à rationaliser les processus de pari et de mise, parmi de nombreuses autres applications dont Compete.gg et LOOT.BET pourraient bénéficier. C'est pourquoi nous nous concentrerons en 2023 sur l'amélioration de nos capacités d'IA dans nos deux plateformes d'esports en ligne, » a déclaré Leigh Hughes, chef de la direction de React Gaming.



Dans tout sport, la capacité d'analyser les performances et d'utiliser ces informations pour prédire le résultat est d'une grande valeur. L'esport se distingue des sports traditionnels par le fait que tout ce qui le concerne est numérique. Ces environnements numériques génèrent une énorme quantité de données, d'une manière qu'aucun autre sport ne peut le faire. Cela donne à l'IA un avantage énorme pour l'analyse et la prédiction.



L'objectif premier de React Gaming avec Compete.gg est de poursuivre le développement de sa plateforme universelle et accessible de tournois esports qui permet aux joueurs du monde entier de gagner de l'argent en jouant à leurs jeux vidéo préférés. L'IA et l'apprentissage machine seront mis à contribution pour aider la Société à développer son système de tournois Smart AI, qui lui permettra de s'adapter à la demande et de faciliter et d'organiser des tournois esports en ligne d'une manière beaucoup plus simple et efficace. Plus précisément, il s'agira d'explorer les possibilités fascinantes de la technologie de l'IA pour révolutionner le domaine des tournois esports en ligne. Le but consiste à utiliser des algorithmes d'IA pour générer les tournois les plus équitables et les plus compétitifs possibles, en temps réel. Ces algorithmes tiendront compte des performances des joueurs, des résultats des tournois antérieurs et de divers autres facteurs pour élaborer des calendriers, des appariements et des paires optimisés. Nous prévoyons également utiliser l'IA pour aider les organisateurs de tournois, quelle que soit leur taille, à s'établir rapidement sur notre plateforme, ce qui leur permettra d'organiser et de gérer un large éventail de tournois esports en ligne tout en renforçant la reconnaissance de leur marque.



Avec LOOT.BET, l'IA serait utilisée pour générer l'intégration de données en direct, l'analyse des jeux, la modélisation prédictive et les recommandations personnalisées, pour n'en citer que quelques-unes. L'IA et l'apprentissage machine travailleraient ensemble pour obtenir des informations de haut niveau qui pourraient être très utiles aux personnes pariant sur la plateforme esports LOOT.BET de React Gaming, tout en améliorant la performance de celle-ci.



« Notre principal objectif sera d'utiliser l'IA et l'apprentissage machine pour offrir une expérience de premier ordre à nos utilisateurs, prévenir la tricherie et prédire l'issue des matchs afin de fournir des informations précises à nos joueurs, ce qui pourrait conduire à une augmentation de l'engagement des amateurs, le principal générateur de revenus dans le domaine du esport, » a conclu M. Hughes.



React Gaming Group (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est une société de portefeuille cotée en bourse qui se situe à l'avant-garde du secteur des esports et du iGaming. En investissant dans des technologies novatrices qui améliorent les tournois, les équipes et les paris, nous fournissons à nos utilisateurs des plateformes de jeu qui produisent de l'action en continu, des résultats palpitants et un plaisir inégalé. Grâce à l'utilisation de données intelligentes, nous mettons également nos commanditaires en contact avec des communautés solides au sein d'un secteur en évolution rapide, ce qui garantit un engagement maximal et des retombées importantes.



