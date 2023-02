Canards Illimités Canada célèbre la Journée mondiale des zones humides et son 85e anniversaire en se fixant un objectif de conservation ambitieux





MARAIS OAK HAMMOCK, MB, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Pour souligner la Journée mondiale des zones humides -- une célébration mondiale visant à sensibiliser au rôle vital des zones humides pour les gens et l'environnement naturel -- Canards Illimités Canada (CIC) s'engage à atteindre un objectif ambitieux : conserver, restaurer et influencer plus de 15 millions d'acres d'habitat naturel au Canada cette année.

L'entreprise de CIC arrive à un moment important de l'histoire. En effet, non seulement l'organisme célèbre son 85e anniversaire, mais le gouvernement du Canada s'est récemment engagé à conserver et à restaurer 30 % de ses terres et de ses eaux d'ici 2030. Les contributions de CIC en matière de conservation feront partie d'un investissement sans précédent dans la nature et la biodiversité.

Gestionnaire passionné et reconnu des milieux humides du Canada, l'empreinte cumulative de conservation de CIC couvre maintenant 94,8 millions d'hectares d'habitat depuis sa création en 1938. La Journée mondiale des zones humides de cette année, qui a pour thème la restauration des milieux humides, souligne l'importance de la mission de CIC, qui continue d'accroître son impact sur le paysage en atteignant l'un de ses objectifs annuels les plus importants à ce jour.

Les milieux humides constituent un système de défense naturel contre la sécheresse, les inondations et le changement climatique. La conservation de ces zones clés est essentielle non seulement pour le maintien des populations de sauvagine, mais les recherches montrent que les milieux humides offrent également une multitude d'autres avantages, notamment en abritant jusqu'à 40 % des espèces sauvages de la planète, en améliorant la qualité de l'eau, en renforçant la biodiversité, en piégeant et en stockant le carbone et en servant de destinations de loisirs pour les communautés. La Journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février.

«Alors que nous célébrons à la fois la Journée mondiale des zones humides et notre 85e anniversaire, il est important de réfléchir à l'impact de ces écosystèmes sur notre environnement, nos communautés et notre mode de vie», déclare Roger d'Eschambault, président du conseil d'administration bénévole national de CIC. «Depuis 85 ans, CIC est un chef de file en matière de conservation et de restauration des milieux humides, offrant des solutions novatrices et axées sur la nature qui protègent nos paysages les plus vulnérables et les plus précieux. Mais nous savons que nous devons faire plus - alors que les besoins d'une population croissante pèsent sur nos espaces naturels, nous avons les solutions pour instaurer un changement positif.»

Comme on estime que 32,4 hectares de terres humides disparaissent chaque jour au Canada, il est plus important que jamais de reconnaître le rôle vital de ces écosystèmes pour l'environnement naturel.

«Les milieux humides peuvent fournir des solutions naturelles à certains des problèmes environnementaux les plus pressants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui», déclare M. d'Eschambault. «Il est impératif que nous travaillions tous ensemble pour préserver et protéger ces zones afin de nous aider à résoudre les défis de conservation de demain - pour les personnes et pour la nature.»

La réalisation de cet objectif ambitieux ne sera possible qu'avec le soutien de divers partenaires - des entreprises et de l'industrie aux communautés et aux particuliers. Forts d'une longue histoire commune, les partenaires de conservation de CIC jouent un rôle essentiel dans la réalisation d'une vision commune de zones humides saines et d'eau propre pour la sauvagine, la faune et la flore et les gens.

À propos de Canards Illimités Canada: Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe aux gouvernements, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux novateurs de CIC, visitez le site www.canards.ca

À propos de la Journée mondiale des zones humides: C'est le 2 février 1971 qu'a été adoptée la Convention relative aux zones humides, dans la ville de Ramsar en Iran. Ce traité, négocié par des pays et des organismes non gouvernementaux, encadre la conservation et l'utilisation judicieuse des milieux humides. Le Canada est l'un des États-nations signataires de la Convention, qui vise aujourd'hui 37 sites Ramsar désignés à titre de milieux humides d'importance nationale (les sites Ramsar).

