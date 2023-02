Esri signe un accord Space Act avec la NASA





La communauté scientifique dans son ensemble entreprend un travail essentiel qui tend à trouver des solutions pour répondre aux défis les plus pressants du monde, dont beaucoup nécessitent une approche géographique. La capacité des scientifiques et des chercheurs à prendre des décisions éclairées en lien avec ces défis - des catastrophes naturelles à l'atténuation du changement climatique - dépend fortement des données géospatiales accessibles et faisant autorité. Pour soutenir ces efforts, Esri, le leader mondial de l'intelligence géographique, a signé un accord Space Act avec la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Cet accord vise à élargir l'accès de la communauté mondiale au contenu géospatial de la NASA pour pouvoir poursuivre la recherche et l'exploration, notamment avec de nouveaux ensembles de données provenant de près de 100 capteurs spatiaux, qui mesurent la santé de l'atmosphère, les phénomènes terrestres et les caractéristiques des océans. Les efforts des partenaires dans le cadre de cet accord viendront s'ajouter aux données existantes de la NASA dans l'Atlas du Vivant du monde d'ArcGIS, la principale collection d'informations et de services géographiques, notamment des cartes et des applications. Les données de la NASA seront encore plus accessibles à plus de 10 millions d'utilisateurs de logiciels de systèmes d'information géographique (SIG) dans les formats ArcGIS et Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC).

« Nous sommes à un tournant critique pour ce qui est de l'action climatique, et il est impératif que la communauté mondiale ait accès à des données faisant autorité pour effectuer ce travail essentiel », a déclaré Jack Dangermond, fondateur et président d'Esri. « Nous sommes très fiers que ce partenariat avec la NASA rende ses données accessibles à la communauté géospatiale, ce qui permettra à tout le monde de jouer son rôle en travaillant à la santé de la planète ».

De tout temps, les données géospatiales ont joué un rôle clé dans les initiatives de recherche en sciences de la Terre de la NASA, qui impliquent des actions scientifiques pour surveiller et étudier le changement climatique. En outre, les SIG ont été un outil essentiel pour la NASA dans la création de ressources publiques telles que le portail de cartographie des catastrophes et le SIG Earthdata de la NASA, une ressource centralisée et dans le cloud pour la distribution de données, de services et de ressources d'observation de la Terre.

« Nous souhaitons que les données de la NASA soient définitivement utilisées par le public le plus large possible », a déclaré Gerald Guala, scientifique des programmes dans la branche des sciences de la Terre de la NASA. « Nous apprécions la vaste communauté d'Esri et sommes fiers d'aller encore plus loin pour rendre les données des sciences de la Terre plus accessibles ».

Explorez les données de la NASA dans l'Atlas du Vivant du monde d'ArcGIS. Pour en savoir plus sur la manière dont les SIG aident la communauté scientifique à utiliser des cartes et des données pour répondre, entre autres choses, aux défis du changement climatique, rendez-vous sur le site suivant esri.com/en-us/about/science/overview.

À propos d'Esri :

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), de la géolocalisation et de la cartographie, aide ses clients à exploiter tout le potentiel des données pour améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondé en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, le logiciel Esri est déployé dans plus de 350 000 organisations dans le monde et dans plus de 200 000 institutions en Amérique, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, notamment dans des entreprises du Fortune 500, des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif et des universités. Esri dispose de bureaux régionaux, de distributeurs internationaux et de partenaires fournissant une assistance locale dans plus de 100 pays sur les six continents. Grâce à son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IoT) et l'analyse avancée. Rendez-vous sur notre site à l'adresse suivante esri.com.

