PPG obtient la certification ISO 14001 pour son système de gestion environnemental





PPG (NYSE: PPG) a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification ISO ( International Organization for Standardization) 14001 pour son système de gestion environnemental dans son installation de Shannon, en Irlande. La société fabrique des matériaux organiques à diodes électroluminescentes (OLED) hautement performants et efficaces sur le site de Universal Display Corporation (UDC) (Nasdaq: OLED).

ISO 14001 est une norme internationalement reconnue qui fournit aux entreprises un cadre permettant d'identifier, de surveiller et de contrôler leur performance environnementale par une consommation efficace des ressources et la réduction des déchets.

"Nous nous engageons à fixer des objectifs de réduction des émissions à court terme, à l'échelle de l'entreprise, par le biais de l'initiative Science Science Based Target. L'obtention de la certification ISO 14001 nous aide à faire progresser les pratiques durables dans l'ensemble des secteurs de notre empreinte - y compris l'eau, les déchets, l'énergie et les émissions," a affirmé Juliane Hefel, directrice générale, Revêtements et matériaux spécialisés chez PPG. "En développant un système formel de gestion de l'environnement (EMS) homologué ISO 14001, les clients d'UDC peuvent être certains que nous adhérons aux meilleures pratiques de gestion afin de réduire notre impact sur l'environnement. Ceci constitue une réalisation importante - résultat direct de notre engagement et des efforts intenses menés à la fois par PPG et UDC," a-t-elle ajouté.

"La gérance environnementale est un engagement de longue date qui s'inscrit au sein de notre mission d'entreprise," a déclaré Janice Mahon, vice-présidente principale, Commercialisation des technologies, et directrice générale, Ventes commerciales, chez Universal Display. "Nous félicitons nos collègues partenaires de PPG et d'UDC en Irlande pour leur diligence et dévouement dans le cadre de l'obtention de la certification ISO 14001, qui valide la norme élevée de pratiques de gestion de l'environnement de notre nouvelle installation à Shannon," a-t-elle poursuivi.

Améliorant la performance des écrans d'affichage et des produits d'éclairage, les matériaux exclusifs UniversalPHOLED® d'UDC offrent une efficacité énergétique pouvant atteindre quatre fois plus celle des matériaux OLED fluorescents traditionnels: ils fournissent des avantages en termes d'économies d'énergie pour un fonctionnement de plus longue durée des produits électroniques portables et une consommation énergétique moindre des écrans d'affichage et produits d'éclairage de grande taille.

PPG et UDC ont débuté leur partenariat en 2000, alors que l'écran plat commençait à remplacer la télévision à tube cathodique et l'OLED était au stade initial de la recherche et du développement. Depuis cette date, le marché mondial des OLED s'est fortement développé, et PPG et UDC ont élargi leur capacité de production - passant des sites de PPG à Monroeville, en Pennsylvanie, et de Barberton, dans l'Ohio, à celui de Shannon.

Les deux sociétés ont annoncé en 2021 que UDC Ireland Limited et PPG allaient établir conjointement un nouveau site de production à Shannon, destiné à la production des matériaux hautement efficaces et performants d'UDC, UniversalPHOLED . La nouvelle installation permet de doubler la capacité de production et de diversifier la base manufacturière des émetteurs phosphorescents d'UDC, pour répondre à la demande croissante du marché des OLED et aux exigences en évolution de l'industrie.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Chez PPG (NYSE : PPG), nous nous efforçons chaque jour de développer et de fournir les peintures, revêtements et matériaux spéciaux auxquels nos clients font confiance depuis 140 ans. Grâce à notre travail dédié et à notre créativité, nous relevons les plus grands défis de nos clients, en favorisant une collaboration étroite permettant de trouver la bonne voie à suivre. Depuis notre siège social à Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 75 pays et avons déclaré des ventes nettes de 17,7 milliards de dollars en 2022. Nous servons nos clients sur les marchés de la construction, des produits de consommation, de l'industrie et du transport, ainsi que sur des marchés secondaires. Pour en savoir plus, visitez le site www.ppg.com.

Le logo PPG et We protect and beautify the world sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc.

Universal Display Corporation

Universal Display Corporation (Nasdaq: OLED) est un chef de file de la recherche, du développement et de la commercialisation des technologies des diodes électroluminescentes organiques (OLED) et des matériaux utilisés pour l'affichage et les applications d'éclairage à semi-conducteur. Fondée en 1994, la société, qui possède des filiales et des bureaux dans le monde entier, possède actuellement, a conclu un contrat de licence exclusif ou a elle seule le droit d'accorder une sous-licence à plus de 5.500 brevets délivrés ou en instance dans le monde entier. Universal Display concède ses technologies exclusives, y compris sa technologie OLED phosphorescent révolutionnaire hautement efficace UniversalPHOLED®, permettant de développer des systèmes d'affichage et d'éclairage électroluminescents respectueux de l'environnement et à haute efficacité énergétique. L'entreprise développe et propose également des matériaux UniversalPHOLED de pointe de qualité supérieure, reconnus comme étant des composants clés de la fabrication d'OLED à performance optimale. Universal Display fournit en outre à ses clients et partenaires des solutions novatrices personnalisées grâce au transfert de technologies, au développement technologique en collaboration et à la formation sur site. Pour en savoir plus à propos de Universal Display Corporation, veuillez consulter https://oled.com/.

Universal Display Corporation et le logo Universal Display Corporation sont des marques déposées ou marques commerciales de Universal Display Corporation. Tout autre nom de société, de marque ou de produit peut être une marque déposée ou commerciale.

Toutes les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas d'ordre historique, telles celles relatives à l'adoption, au développement et à l'avancée prévus des technologies de la société, aux résultats attendus et déclaration future de dividendes de la société, ainsi qu'à la croissance du marché des OLED et des opportunités de la société sur ce marché, constituent des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Le lecteur est donc prié de ne pas accorder une confiance exagérée à ces déclarations prospectives, car elles reflètent la position actuelle d'Universal Display Corporation quant aux événements futurs et est sujette à des risques et à des incertitudes susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et ceux envisagés. Ces risques et incertitudes sont détaillés plus amplement dans les rapports périodiques sur les formulaires 10-K et 10-Q déposés par l'entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission, et notamment, en particulier, la section intitulée "Facteurs de risque" contenue dans le rapport annuel d'Universal Display Corporation sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2021. Universal Display Corporation décline toute obligation de mettre à jour toute déclaration prospective contenue dans ce document.

(OLED-C)

CATEGORIE Revêtements et matériaux spécialisés

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 18:50 et diffusé par :