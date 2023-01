Création et croissance d'entreprises innovantes en sciences de la vie - Près de 7,2 M$ pour soutenir les activités de cinq incubateurs et accélérateurs québécois





MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue des aides financières totalisant un montant maximal de 7 197 992 $ à cinq incubateurs et accélérateurs québécois, soit adMare BioInnovations, le Catalyseur des technologies de la santé (CTS), le Centre Dobson pour l'entrepreneuriat de l'Université McGill, le Centre québécois d'innovation en biotechnologie et Quantino. L'objectif : soutenir leurs activités, évaluées à près de 21,3 millions de dollars et visant à stimuler la création et la croissance d'entreprises innovantes dans le secteur des sciences de la vie.

Chaque organisme recevra une subvention pouvant atteindre un montant maximal de 500 000 $ par année, pour les trois prochaines années, et couvrant au maximum 60 % de leurs dépenses d'exploitation.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ces incubateurs et accélérateurs ont été sélectionnés au terme d'un appel de projets lancé en octobre dernier dans le cadre de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025. Il visait à soutenir financièrement les organismes ayant développé une expertise en accompagnement de jeunes entreprises innovantes dans les sciences de la vie.

Citation :

« Soutenir les entreprises émergentes fait partie de nos priorités dans le cadre de la Stratégie québécoise des sciences de la vie et de la SQRI2. En appuyant ces cinq incubateurs et accélérateurs aujourd'hui, on fait un pas de plus pour renforcer l'accompagnement d'entrepreneurs novateurs en sciences de la vie et pour accélérer la commercialisation de leurs innovations. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

AdMare BioInnovations est une organisation pancanadienne. Elle a notamment développé un programme visant à créer un écosystème solide qui permet d'accélérer le développement d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les sciences de la vie et les technologies de la santé.

Le CTS a pour mission de catalyser la croissance des entreprises en technologies de la santé, en offrant des services d'accélération sur mesure lors des étapes critiques de la commercialisation et du financement.

Le Centre Dobson pour l'entrepreneuriat de l'Université McGill vise à soutenir et à accélérer l'innovation et la découverte scientifique. Il offre un vaste réseau de ressources, différents parcours spécialisés et des possibilités de mentorat aux entrepreneurs universitaires qui souhaitent créer des entreprises innovantes.

Le Centre québécois d'innovation en biotechnologie est un incubateur ayant pour mission de faciliter la création, la croissance et le succès de la prochaine génération d'entreprises des sciences de la vie et des technologies de la santé.

Quantino est un incubateur en hautes technologies actif dans les domaines de l'optique, de la photonique et des technologies médicales et quantiques. Il vise à appuyer les entrepreneurs de demain et à les accompagner vers le succès commercial de leur entreprise.

La Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 vise notamment à soutenir la création et la croissance d'entreprises novatrices, à attirer et à concrétiser des projets d'investissement ainsi qu'à stimuler la commercialisation des innovations. Pour atteindre ces objectifs, elle est dotée d'une enveloppe de 211 millions de dollars, laquelle générera des investissements de près de 2 milliards de dollars au cours des trois prochaines années.

La Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027 propose une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Plus de 7,5 milliards de dollars seront investis afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation. Des crédits de 110 millions de dollars y sont d'ailleurs prévus pour appuyer l'entrepreneuriat technologique innovant.

