Augmenter la productivité comme solution à la pénurie de main-d'oeuvre





MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Afin d'amoindrir les besoins en main-d'oeuvre, le gouvernement du Québec devrait baisser les impôts des entreprises, ce qui stimulerait les investissements en productivité, selon une nouvelle étude publiée par l'Institut économique de Montréal ce matin.

« Pour régler la pénurie de main-d'oeuvre, il y a une solution dont on ne parle pas assez : l'augmentation de la productivité, » dit Nathalie Elgrably-Lévy, économiste sénior à l'IEDM et auteure de l'étude. « Au lieu de se concentrer sur le recrutement, le gouvernement devrait explorer les gains en productivité pour combler nos besoins de main-d'oeuvre. »

En termes de productivité du travail, le Québec accuse un retard de 8,2 pour cent avec l'Ontario et de 11,4 pour cent avec la moyenne canadienne, selon les données de Statistique Canada.

D'après l'économiste, afin de rattraper la moyenne canadienne d'ici 10 ans, le Québec devrait faire croître sa productivité au-delà de deux fois plus vite qu'en ce moment.

Comme l'étude le souligne, la littérature économique indique qu'une relation inverse existe entre le niveau d'investissements en productivité et le niveau d'impôts des entreprises.

L'auteure recommande donc au gouvernement de réduire le fardeau fiscal pour stimuler les investissements en productivité.

« En diminuant les impôts des entreprises, Québec laisserait aux entreprises d'ici les fonds nécessaires pour effectuer les investissements en productivité dont ils ont besoin, » dit Mme Elgrably-Lévy. « Le grand rattrapage entre le Québec et l'Ontario ne se fera pas à coups de subventions pour une poignée d'entreprises, mais bien en permettant à l'ensemble d'entre elles de se développer. »

Vous pouvez consulter l'étude de l'IEDM ici : https://www.iedm.org/wp-content/uploads/2023/01/note032023_fr.pdf

