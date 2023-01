ViewLift® renforce son engagement envers le marché européen avec l'embauche d'un dirigeant et un discours à un sommet de l'industrie





ViewLift, le leader mondial des solutions de streaming et OTT de bout en bout, annonce aujourd'hui des changements essentiels en Europe dans le cadre de sa détermination à révolutionner la consommation de contenu ainsi que l'engagement et la fidélisation des téléspectateurs OTT dans la région.

Le PDG Rick Allen prononcera un discours liminaire à propos de la production et de la distribution de contenu lors de l'édition 2023 de l'ISE Europe

Conformément à l'engagement de ViewLift envers le marché européen, Rick Allen, PDG de l'entreprise, prononcera un discours liminaire à propos de la production et de la distribution de contenu lors du sommet ISE Europe 2023 qui se tiendra à Barcelone, en Espagne, le 31 janvier 2023.

Le discours liminaire de Rick permettra aux propriétaires de contenu et aux marques présents de tirer parti du streaming vidéo et du contenu spécialisé pour atteindre et engager directement les clients tout en bouleversant les modèles conventionnels pilotés par des intermédiaires.

« La connexion, c'est de l'argent. Favoriser des relations directes avec les consommateurs au lieu de s'appuyer sur des créneaux télévisés de grande écoute traditionnels et coûteux ainsi que sur d'autres plateformes intermédiaires similaires est une opportunité actuelle et réaliste, même pour les marques émergentes », note Allen. « Nous avons hâte d'interagir avec des marques clairvoyantes qui cherchent à remplacer les modes traditionnels d'engagement client par un contenu attrayant et de nouveaux modèles de distribution. »

Fabio Gallo renoue avec ViewLift

Fabio Gallo, chef de produit chez LaLiga Tech et ancien vice-président des ventes de ViewLift, réintègre l'entreprise au poste de directeur général Europe et l'Asie.

Chez LaLiga Tech, Gallo a piloté le développement mondial et la mise en oeuvre de nouvelles initiatives, solutions, partenariats et innovations. Dirigeant axé sur le client, Gallo a élaboré une stratégie produit unifiée dans le cadre de sa fonction chez LaLiga Tech, en veillant à ce que les besoins des clients soient à l'avant-garde des décisions relatives aux produits.

Avant son activité chez LaLiga Tech, Gallo a dirigé les ventes de ViewLift dans les régions EMEA, APAC et LATAM. Basé en Europe, ses responsabilités incluaient le développement stratégique de ViewLift dans ces régions.

Gallo bénéficie de plus de deux décennies d'expertise dans l'industrie du sport et de la technologie OTT et a piloté d'importants projets de transformation numérique pour le FC Barcelone et Dorna Sports (MotoGP).

Commentant la nomination de Gallo, Rick Allen, le PDG de ViewLift, déclare : « Renforcés et complexifiés par la diversité culturelle et linguistique des régions, le streaming vidéo et l'OTT se développent rapidement en Europe et en Asie. Cela se confirme par une prévision de hausse des revenus liés aux abonnements qui devraient atteindre les 18,24 milliards de dollars en Europe d'ici à 2025. Grâce à la grande expertise de Fabio, les clients de ViewLift ont su conserver une longueur d'avance avec des solutions sur mesure optimisant leurs investissements technologiques OTT. Nous sommes certains que son retour chez ViewLift permettra à l'entreprise d'aller encore plus loin. »

À propos de ViewLift

ViewLift® est une plateforme de distribution de contenus numériques à service complet permettant aux sociétés de médias, ligues et équipes sportives, radiodiffuseurs et autres acteurs de monétiser leur contenu via des applications de marques natives sur la totalité des principaux dispositifs OTT, notamment le Web, la téléphonie mobile, les appareils connectés à la télévision, les téléviseurs intelligents et les consoles de jeu. Opérant dans l'ensemble de l'écosystème numérique, ViewLift® comprend les exigences uniques et les meilleures pratiques pour chaque appareil. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.viewlift.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2023 à 11:35 et diffusé par :