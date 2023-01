Boomi a été reconnu comme un Leader pour la neuvième fois consécutive dans le Gartner® Magic Quadranttm pour les plateformes d'intégration en tant que service au niveau mondial





BoomiTM, le chef de file de la connectivité et de l'automatisation intelligentes, a annoncé aujourd'hui que Gartner lui avait octroyé, pour la neuvième fois consécutive, le statut de Leader dans son Magic Quadrant pour les plateformes d'intégration en tant que service (iPaaS) au niveau mondial. Gartner a évalué 16 fournisseurs d'iPaaS pour leur capacité d'exécution et l'exhaustivité de leur vision.

Le marché des iPaaS devrait afficher un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars d'ici 2026.1 En raison des capacités avancées et de l'échelle immense des fournisseurs d'iPaaS, ce concept est devenu la plateforme d'intégration stratégique de choix pour des centaines de milliers d'organisations à travers le monde. Dans de nombreux cas, l'iPaaS a remplacé les précédentes générations de plateformes de logiciels d'intégration comme les suites d'intégration d'applications, les outils d'intégration de données et les logiciels passerelles B2B.2

« Boomi continue d'avoir davantage de clients que tout autre fournisseur d'intégration Cloud », a déclaré Steve Lucas, PDG de Boomi. « Nos intégrations autogérées, auto-apprenantes et auto-ajustables fonctionnent de manière autonome ? permettant d'économiser davantage de temps et d'argent sur le long terme. Nous aidons des organisations de toutes tailles et dans tous les secteurs, dans le monde entier, à mieux collaborer et partager des données alors que leurs environnements technologiques deviennent de plus en plus fragmentés et complexes. C'est pourquoi notre mission de connectivité numérique est plus importante que jamais pour le succès des entreprises. »

Reconnue par des clients dans tous les secteurs à l'échelle mondiale pour sa rapidité, sa facilité d'utilisation et son coût total de possession réduit, la plateforme unifiée, à faible code, évolutive, ouverte, sécurisée, intelligente et Cloud-native Boomi AtomSpheretm aide les organisations dans tous les secteurs à accélérer rapidement et facilement leurs résultats opérationnels. Boomi connecte tout le monde à tous les objets, partout, en fournissant des capacités de bout en bout, incluant l'intégration, la gestion des données de référence, la gestion des API, l'automatisation des flux de travail, la gouvernance en matière de qualité des données, la gestion de réseau B2B/EDI, ainsi que les catalogues et la préparation de données.

Boomi a récemment annoncé d'importantes mises à jour de sa plateforme et de ses activités, notamment :

Innovation produit

Création rapide d'API ? Création, d'un simple clic, d'une API à partir d'un flux d'intégration afin d'exposer rapidement des services sécurisés aux développeurs.

? Création, d'un simple clic, d'une API à partir d'un flux d'intégration afin d'exposer rapidement des services sécurisés aux développeurs. Autorisation FedRAMP (Federal Risk Authorization Management Program) ? Le service d'automatisation des flux de travail à faible code de Boomi, Boomi Flow, a rejoint les autres services de plateforme de Boomi ayant reçu une autorisation FedRAMP depuis 2019, dont l'intégration, la gestion d'API et Master Data Hub.

? Le service d'automatisation des flux de travail à faible code de Boomi, Boomi Flow, a rejoint les autres services de plateforme de Boomi ayant reçu une autorisation FedRAMP depuis 2019, dont l'intégration, la gestion d'API et Master Data Hub. Évaluation IRAP ? La plateforme Boomi AtomSphere a fait l'objet d'une évaluation indépendante vis-à-vis de la sécurité du Cloud en utilisant les contrôles ISM (Information Security Manual) PROTECTED du gouvernement australien. La posture de sécurité de Boomi pour le stockage, le traitement et la communication des informations permet aux agences gouvernementales d'acheter la plateforme Boomi sans avoir à effectuer leurs propres évaluations indépendantes.

? La plateforme Boomi AtomSphere a fait l'objet d'une évaluation indépendante vis-à-vis de la sécurité du Cloud en utilisant les contrôles ISM (Information Security Manual) PROTECTED du gouvernement australien. La posture de sécurité de Boomi pour le stockage, le traitement et la communication des informations permet aux agences gouvernementales d'acheter la plateforme Boomi sans avoir à effectuer leurs propres évaluations indépendantes. B2B/EDI pour l'industrie automobile ? Prise en charge de la norme ODETTE pour une interopérabilité plus rapide avec la chaîne d'approvisionnement automobile d'un client.

Des améliorations pour les intégrateurs non professionnels/technologues d'entreprise

Une extension du catalogue Boomi Discover ? Davantage de formules préconçues pour simplifier l'intégration.

? Davantage de formules préconçues pour simplifier l'intégration. Une expérience visuelle simplifiée ? Une nouvelle iconographie et une implication dynamique et réactive des utilisateurs fournissant la base d'une expérience utilisateur engageante.

? Une nouvelle iconographie et une implication dynamique et réactive des utilisateurs fournissant la base d'une expérience utilisateur engageante. Une intégration accélérée des produits ? La plateforme et les pages d'accueil permettent aux intégrateurs non professionnels/technologues d'entreprise de commencer leur parcours.

Une direction élargie et une portée mondiale

Élargissement de l'équipe dirigeante ? Boomi a récemment nommé Steve Lucas au poste de président-directeur général. Il a été PDG à trois reprises et bénéficie de plus de 27 années d'expérience dans la direction et l'exploitation de certaines des sociétés internationales de logiciels d'entreprise les plus innovantes au monde. Avant de consacrer trois années à développer iCIMS, M. Lucas a occupé des rôles exécutifs chez Adobe, Marketo, SAP et Salesforce ; il apporte une expertise et une expérience spécifiques en matière de gestion des données, de plateforme en tant que service et d'intégration. En qualité de PDG de Marketo, M. Lucas a mis en oeuvre l'importante expansion des produits et la croissance de la plateforme, conduisant à l'acquisition de la société par Adobe pour 4,75 milliards de dollars.

? Boomi a récemment nommé Steve Lucas au poste de président-directeur général. Il a été PDG à trois reprises et bénéficie de plus de 27 années d'expérience dans la direction et l'exploitation de certaines des sociétés internationales de logiciels d'entreprise les plus innovantes au monde. Avant de consacrer trois années à développer iCIMS, M. Lucas a occupé des rôles exécutifs chez Adobe, Marketo, SAP et Salesforce ; il apporte une expertise et une expérience spécifiques en matière de gestion des données, de plateforme en tant que service et d'intégration. En qualité de PDG de Marketo, M. Lucas a mis en oeuvre l'importante expansion des produits et la croissance de la plateforme, conduisant à l'acquisition de la société par Adobe pour 4,75 milliards de dollars. Croissance mondiale ? Boomi a par ailleurs poursuivi son développement rapide, élargissant récemment son empreinte mondiale au Japon en vue de répondre à la demande croissante à travers la zone Asie-Pacifique.

En qualité de chef de file sectoriel mondial des logiciels en tant que service (SaaS), Boomi se targue d'une communauté croissante composée de plus de 100 000 membres, et de l'un des plus importants réseaux d'intégrateurs de systèmes mondiaux (GSI) dans le domaine des plateformes d'intégration en tant que service (iPaaS). La société possède un réseau mondial d'environ 800 partenaires, dont Accenture, Deloitte, SAP et Snowflake, et travaille avec les plus importants fournisseurs de services Cloud hyperscale, parmi lesquels Amazon Web Services, Google et Microsoft.

Récemment entrée dans les classements Deloitte Technology Fast 500tm et Inc. 5000 comme l'une des sociétés technologiques les plus innovantes et à la croissance la plus rapide en Amérique, Boomi a également remporté deux International Stevie® Awards, dans les catégories Entreprise de l'année et Innovation produit ; le prix Gold Globee® dans la catégorie Plateforme en tant que service (PaaS) ; le prix Merit dans la catégorie Technologie dans les services Cloud ; le prix Stratus 2022 en tant que Leader mondial de l'informatique en nuage, et a reçu la prestigieuse note 5 étoiles dans le Guide des programmes partenaires de CRN, une liste définitive des programmes les plus remarquables des fournisseurs de technologie au premier rang de l'industrie proposant des produits innovants et des services flexibles via la filière des TI. Boomi a par ailleurs remporté de nombreux prix en raison de son statut d'employeur de choix, il a notamment été récemment nommé parmi les meilleurs lieux de travail par Inc. Magazine.

Pour en savoir plus sur le marché des iPaaS et les distinctions de Boomi, lisez le rapport suivant de Gartner : "Magic Quadrant pour les plateformes d'intégration en tant que service au niveau mondial".

Clause de non-responsabilité de Gartner :

Gartner, Magic Quadrant pour les plateformes d'intégration en tant que service au niveau mondial, Keith Guttridge, Andrew Comes, Saikat Ray, 24 janvier 2023

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services présentés dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de ne retenir que les fournisseurs ayant obtenu le meilleur classement ou distinction. Les publications de recherche de Gartner ne reflètent que les opinions de la société de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des énoncés de faits. Gartner décline toute responsabilité, explicite ou implicite, quant à cette étude, notamment quant à sa qualité marchande ou à sa pertinence pour une utilisation particulière. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'international, et sont utilisées dans les présentes avec autorisation. Tous droits réservés. Remarque : Boomi a été reconnu comme Dell Boomi de 2014 à 2019.

À propos de Boomi

Boomi ambitionne de rendre le monde meilleur en connectant toutes les personnes à tous les objets, partout. Pionnier des plateformes d'intégration en tant que service (iPaaS) nuagiques, et aujourd'hui chef de file sectoriel mondial des logiciels en tant que service (SaaS), Boomi peut se targuer d'avoir la plus grande clientèle parmi les fournisseurs de plateformes d'intégration et un réseau mondial d'environ 800 partenaires ? dont Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP et Snowflake. Des organisations internationales font confiance à la plateforme primée de Boomi pour découvrir, gérer et orchestrer leurs données, tout en connectant les applications, les processus et les personnes en vue d'obtenir des résultats optimisés et accélérés. Pour plus d'informations, visitez http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, le logo ?B', Boomiverse et AtomSphere sont des marques de commerce de Boomi, LP ou de ses filiales ou sociétés affiliées. Tous droits réservés. D'autres noms ou marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

