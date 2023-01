LUNAGROUP CHARTER TRIPLE SON CHIFFRE D'AFFAIRES EN SEULEMENT DEUX ANS D'ACTIVITÉ





GENEVA, 30 janvier 2023 /PRNewswire/ -- LunaGroup Charter, la division d'affrètement commercial de Luna Aviation Group, a dépassé les 15 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2022, dès sa deuxième année d'activité, grâce à l'organisation de 311 vols de passagers, soit le triple de son activité commerciale de 2021. « Nous sommes ravis de voir cette activité, située à Paris sous la direction de Rémi Aubin, atteindre 10 % de notre volume d'affaires total », déclare Eymeric Segard, PDG de Luna Aviation Group.

« Compte tenu de la situation post-pandémique, des incertitudes quant au maintien des événements internationaux et d'un début d'année au ralenti, nous sommes ravis de ces chiffres et de l'augmentation de notre part de marché », précise Rémi Aubin, directeur commercial de LunaGroup Charter. « Nous avons accompagné nos clients en créant des ponts aériens en début d'année là où les compagnies classiques ne se rendent plus à cause de la pandémie. Dès le deuxième trimestre, l'activité a repris grâce au MICE, aux tournois sportifs internationaux, aux croisières, etc. Nous avons également été très occupés par la Coupe du monde de la FIFA organisée au Qatar jusqu'à la fin de l'année », ajoute M. Aubin.

Un été chaotique

La deuxième partie de l'année a vu le retour rapide des voyages de groupes aériens après deux ans de la pire crise que le secteur de l'aviation ait connue. Cette augmentation du trafic sans précédent a perturbé la chaîne d'approvisionnement, de la manutention au sol aux contrôleurs aériens, provoquant de terribles frustrations chez les clients ainsi que des défis hors du commun pour nos équipes. « Le marché ne volait pas à sa capacité maximale en raison de la pénurie de personnel. Il était impossible de satisfaire la demande de charters et les compagnies régulières ont été débordées durant tout l'été », ajoute M. Aubin.

La société a connu un quatrième trimestre exceptionnel avec l'organisation d'événements d'entreprise en Europe, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et aux États-Unis. « Je suis très fier de nos équipes, car elles repoussent leurs limites à chaque projet pour accompagner nos clients du monde entier et leur offrir la meilleure expérience possible. À Doha, Singapour, Houston, Dammam, Cardiff, Paris, et bien d'autres villes, l'ensemble de notre personnel était sur le terrain, sur terre comme dans les airs, pour garantir à nos passagers la meilleure expérience possible », conclut Rémi.

À quoi s'attendre en 2023 ?

LunaGroup Charter accélère l'expansion de son entité française avec de nouveaux bureaux à Londres, Genève et Dubaï. « Nous continuons de concentrer notre croissance depuis Paris sous la direction de Rémi Aubin. Notre stratégie consiste à reproduire ce qui fait le succès de LunaJets, notre activité d'affrètement de jets privés. Nous voyons de formidables opportunités dans ces secteurs d'activité », commente Alain Leboursier, directeur général du groupe. A la fin du premier trimestre, la société emménagera au sein de plus grands bureaux dans le fameux Triangle d'or parisien.

LunaGroup Charter fait partie du groupe Luna Aviation, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'affrètement de jets privés, basé à Genève et qui dispose de bureaux à Londres, Paris, Monaco, Riga et Dubaï. Avec un accès à des milliers d'avions, la division Group Charter propose des solutions d'affrètement de jets commerciaux pour tous les projets de voyage dans le monde entier. L'équipe Group Charter répond à tous les besoins en matière d'aviation et rassemble les personnes. Événements de courte durée, de showcases, de lancements de produits, de séminaires ou de rotations d'équipe, notre groupe mondial indépendant peut répondre à toutes vos exigences en matière d'affrètement grâce à sa vaste expertise dans le domaine.

