Enapter AG remporte une importante commande de la Corée du Sud





Vente de deux AEM Multicore, d'une capacité d'électrolyse de 2 mégawatts

Seule entreprise européenne participant au projet pilote l'hydrogène coréen

YEST, partenaire d'intégration de longue date, prend en charge l'installation.

BERLIN, 30 janvier 2023 /PRNewswire/ -- EnapterAG (ISIN:DE000A255G02), avec son partenaire YEST, a reçu une commande de la Corée du Sud pour la livraison de deux électrolyseursAEM d'une capacité totale de 2 mégawatts. Les systèmes seront utilisés dans le cadre d'un projet pilote d'hydrogène de 12,5 MW sur l'île de Jeju. Le projet de démonstration est soutenu par le ministère sud-coréen de l'Industrie et du Commerce (Motie) à hauteur de 62 milliards de wons sud-coréens (43,3 millions de dollars américains) et vise à étudier et à comparer la production d'hydrogène avec différentes technologies d'électrolyse. Parmi les cinq entreprises sélectionnées pour le projet, EnapterAG est le seul fournisseur de technologie originaire d'Allemagne ou d'Europe. Les systèmes fournis devraient permettre de produire plus de 1 000 tonnes d'hydrogène vert par an. L'installation des deux électrolyseursAEMMulticore dans le cadre de ce projet pionnier pour la Corée du Sud sera réalisée par la société YEST, qui soutient déjà Enapter en tant que partenaire d'intégration depuis 2021.

Avec l'AEM Multicore, Enapter a développé une alternative rentable aux systèmes traditionnels. Cet électrolyseur peut fournir environ 450 kg d'hydrogène vert par jour. En utilisant plusieurs unités en parallèle, la production peut être étendue à l'échelle industrielle.

Sebastian-Justus Schmidt, PDG d'Enapter : " La Corée est l'un des pays leaders mondiaux dans le domaine de l'hydrogène vert. Nous sommes d'autant plus heureux de développer notre partenariat avec YEST et d'intensifier notre coopération. Ce projet commun est un élément constitutif de la voie mondiale vers la neutralité carbone."

Jang Dong-bok, PDG de YEST : "Avec Enapter, nous avons un partenaire solide à nos côtés. Nous voulons améliorer encore la compétitivité de l'hydrogène vert et tirer parti des synergies. Les initiatives du gouvernement coréen nous fournissent une très bonne base pour cela."

A propos d'Enapter

Enapter est une entreprise innovante dans le domaine des technologies de l'énergie qui fabrique des générateurs d'hydrogène très efficaces - appelés électrolyseurs - pour remplacer les combustibles fossiles et favoriser ainsi la transition énergétique mondiale. Sa technologie brevetée et éprouvée de membrane échangeuse d'anions (AEM) permet la production en masse d'électrolyseurs rentables et prêts à l'emploi pour la production d'hydrogène vert à n'importe quelle échelle et n'importe où. Leurs systèmes modulaires sont déjà utilisés dans le monde entier dans les secteurs de l'énergie, de la mobilité, de l'industrie, du chauffage et des télécommunications. Enapter a son siège social en Allemagne et son site de production en Italie.

A propos de YEST Co., Ltd.

YEST est une entreprise coréenne qui possède de nombreuses années d'expérience et de savoir-faire dans la fabrication de semi-conducteurs et d'écrans basés sur les dernières technologies de haute précision. L'entreprise est l'un des pionniers de l'industrie des semi-conducteurs en Asie et fournit des produits à des clients du monde entier.

YEST Co., Ltd. est cotée sur le marché réglementé de la Bourse coréenne, KOSAQ : A122640.

