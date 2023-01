Plus de la moitié des visiteurs de teamLab Planets à Toyosu, Tokyo, viennent désormais de l'étranger. À partir de mars, les oeuvres d'art, dont Cherry Blossoms That Bloom Across the Space, seront visibles uniquement durant le printemps





Environ 100 000 personnes venues de l'étranger ont visité teamLab Planets à Toyosu, Tokyo, entre le 9 décembre 2022 et le 9 janvier 2023. (*1)

Parmi les visiteurs sur un mois, environ 60 %, soit plus 1 visiteur sur 2, étaient des non-résidents visitant le Japon (*1), et le nombre de visiteurs internationaux a triplé par rapport au même mois en 2019 (avant la COVID-19).

En outre, selon une enquête menée par le musée, environ 70 % des visiteurs internationaux connaissaient le musée avant d'envisager leur voyage au Japon, avec une tendance à placer le musée comme l'une des principales motivations pour visiter Tokyo. (*2)

*1 À partir des données relatives aux acheteurs de billets du site officiel (période d'enquête : 9 décembre 2022 - 9 janvier 2023)

*2 D'après les données de l'enquête auprès des visiteurs (période d'enquête : 17 décembre 2022-10 janvier 2023)

Nous continuerons à offrir aux gens du monde entier une expérience basée sur le concept teamLab Planets, « Immerse your Body, and with Others, Become One with the World ».

Du mercredi 1er mars 2023 au dimanche 30 avril 2023, deux oeuvres, Floating in the Falling Universe of Flowers et Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity, mettront en vedette des fleurs de cerisier qui fleurissent dans l'espace, uniquement visibles durant le printemps.

Floating in the Falling Universe of Flowers, une oeuvre d'art dans laquelle les fleurs fleurissent et changent avec le passage du temps, et l'univers de la vie se répand dans l'espace, sera rempli de fleurs de cerisier pendant cette période limitée. Dans Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity, les visiteurs marchent dans l'eau et les koïs nagent à la surface d'une eau. Lorsque les koïs entrent en contact avec les gens, ils se transforment en fleurs de cerisiers et se dispersent.

[OEuvres qui comporteront des fleurs de cerisier]

Floating in the Falling Universe of Flowers

teamLab, 2016-2018, installation numérique interactive, sans fin, son : Hideaki Takahashi

OEuvre : https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/fitfuof/

Vidéo : https://youtu.be/FzJ5svgIueQ

Une saison de fleurs qui fleurissent et changent avec le temps, la vie s'étend dans l'univers.

Allongez-vous ou asseyez-vous dans l'espace et votre corps finit par flotter et vous vous dissolvez dans l'oeuvre d'art.

Les fleurs poussent, bourgeonnent, fleurissent, et avec le temps, les pétales tombent, et les fleurs se flétrissent et meurent. Le cycle de la naissance et de la mort se poursuit pour l'éternité.

L'oeuvre d'art n'est pas une image préenregistrée ; elle est créée par un programme informatique qui fait continuellement évoluer l'oeuvre en temps réel. Elle est en constante évolution, et les états visuels précédents ne sont jamais reproduits. L'univers en ce moment ne peut plus jamais être revu.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity

teamLab, 2016-2018, installation numérique interactive, sans fin, son : Hideaki Takahashi

OEuvre : https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/

Vidéo : https://youtu.be/SsRNptTOniw

Les koïs nagent à la surface de l'eau qui s'étend à l'infini. Les gens peuvent marcher dans l'eau.

Le mouvement des koïs est influencé par la présence de personnes dans l'eau et aussi par d'autres koïs. Lorsque les poissons entrent en contact avec les gens, ils se transforment en fleurs et se dispersent. Tout au long de l'année, les fleurs changeront avec les saisons.

La trajectoire des koïs est déterminée par la présence de personnes et ces trajectoires tracent des lignes à la surface de l'eau.

L'oeuvre est créée en temps réel par un programme informatique. Elle n'est ni préenregistrée, ni en boucle. L'interaction entre la personne et l'installation provoque un changement continu dans l'oeuvre d'art. Les états visuels précédents ne peuvent jamais être reproduits.

[Dégustez un ramen végan dans un espace artistique]

Vegan Ramen UZU Tokyo, un restaurant de ramens végans de Kyoto, ouvert en octobre 2021 dans les mêmes locaux que teamLab Planets. Les convives peuvent profiter d'un ramen dans l'espace artistique de teamLab Reversible Rotation - Non-Objective Space, ainsi que la Table of Sky and Fire et le One Stroke Bench en dehors du restaurant. Vegan Ramen UZU Tokyo propose également de la crème glacée végan et divers thés qui ne sont disponibles qu'à Tokyo. Le restaurant peut être visité sans entrée pour teamLab Planets.

Vegan Ramen UZU Tokyo : https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

[teamLab Planets TOKYO]

teamLab, Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One © teamLab

teamLab Planets est un musée où vous marchez dans l'eau, et un jardin où vous ne faites plus qu'un avec les fleurs. Le musée dispose de quatre grands espaces d'exposition et de deux jardins.

En plongeant tout votre corps au côté d'autres personnes dans ces oeuvres massives, la frontière entre le corps et l'oeuvre se dissout. Le soi, autrui et le monde deviennent continus, et nous explorons une nouvelle relation sans frontière entre nous-mêmes et le monde.

Entrez pieds nus, immergez votre corps dans les espaces artistiques, et ne faites plus qu'un avec le monde.

[Détails de l'exposition]

teamLab Planets TOKYO

Adresse : teamLab Planets TOKYO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo

[Heures d'ouverture]

Janvier - Avril

Lundi - Vendredi 10h00 - 20h00

Samedi, dimanche et vacances 9h00 - 21h00

*20 mars (lundi), 22 mars (mercredi) - 24 mars (vendredi) 9h00 - 21h00

*25 mars (samedi) - 2 avril (dimanche) 9h00 - 22h00

*29 avril (samedi), 30 avril (dimanche) 9h00 - 22h00

*Dernière entrée une heure avant la fermeture

[Fermé]

9 février (jeudi), 2 mars (jeudi), 13 avril (jeudi)

*Les heures d'ouverture sont sujettes à changement. Consultez le site officiel pour suivre toute notre actualité.

Site officiel : https://planets.teamlab.art/tokyo/

teamLab Planets, vidéo promotionnelle : https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0

*teamLab Planets sera ouvert à Toyosu, Tokyo, jusqu'à la fin de 2023.

[Billets]

Adulte : 3 200 JPY

Lycéen et étudiant : 2 000 JPY

Enfant (4 à 12 ans) : 1 000 JPY

3 ans et moins : gratuit

Réduction d'invalidité : 1 600 JPY

*À partir du samedi 1er avril 2023 : les prix des billets pour les week-ends, les jours fériés et les dates avec des heures d'ouverture prolongées changeront aux prix ci-dessous.

Adulte : 3 500 JPY

Lycéen et étudiant : 2 300 JPY

Enfant (4 à 12 ans) : 1 300 JPY

3 ans et moins : gratuit

Réduction d'invalidité : 1 900 JPY

teamLab Planets TOKYO, billetterie DMM : https://teamlabplanets.dmm.com

[Mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19]

Veuillez consulter le lien ci-dessous pour plus de détails sur les mesures de prévention des infections mises en oeuvre chez teamLab Planets : https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19

[Site et réseaux sociaux officiels]

Site Web officiel : https://planets.teamlab.art/tokyo/

Instagram : https://www.instagram.com/teamlab.planets/

Facebook : https://www.facebook.com/TL.Planets/

Twitter : https://twitter.com/teamLabPlanets

#teamLabPlanets

[Restauration et boutique]

Vegan Ramen UZU Tokyo : https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

teamLab Flower Shop & Art

*Veuillez consulter le site officiel pour les heures d'ouverture

*Fermé les mêmes jours que teamLab Planets

[Mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 (applicables aux restaurants et aux commerces)]

?Désinfection et nettoyage réguliers

?Désinfection des sièges après chaque client

?Désinfection des mains à l'entrée

?Restrictions sur le nombre de personnes dans l'espace

?Espace suffisant garanti entre les sièges

?Les employés portent des masques

?Retrait des articles de table

?Contrôle de la température

[Kit de presse]

https://goo.gl/tQXMLm

[PLANETS Co., Ltd.]

Créé en 2017. Exploite et gère les installations de teamLab Planets TOKYO.

Adresse : Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

Représentant : Takumi Nomoto

[teamLab]

teamLab (f. 2001) est un collectif d'art international. Sa pratique collaborative cherche à explorer le carrefour entre l'art, la science, la technologie et le monde naturel. Via l'art, le groupe interdisciplinaire de spécialistes (artistes, programmeurs, ingénieurs, animateurs CG, mathématiciens et architectes) vise à explorer la relation entre le soi et le monde, et de nouvelles formes de perception.

Afin de comprendre le monde qui les entoure, les gens le scindent en entités indépendantes avec des frontières perçues entre eux. teamLab cherche à transcender ces frontières dans ses perceptions du monde, de la relation entre le soi et le monde, et de la continuité du temps. Tout existe dans une longue continuité, fragile mais miraculeuse, sans frontière.

Les expositions teamLab ont vu le jour dans des villes du monde entier, notamment New York, Londres, Paris, Singapour, Silicon Valley, Pékin et Melbourne. Les musées et les grandes expositions permanentes de teamLab comprennent teamLab Borderless et teamLab Planets à Tokyo, teamLab Borderless Shanghai, teamLab SuperNature Macao, et teamLab Massless Beijing, et d'autres expositions ouvriront leurs portes à Abou Dabi, Hambourg, Djeddah et Utrecht.

Les oeuvres de teamLab font partie de la collection permanente du Museum of Contemporary Art, Los Angeles ; Art Gallery of New South Wales, Sydney ; Art Gallery of South Australia, Adélaïde ; Asian Art Museum, San Francisco ; Asia Society Museum, New York ; Borusan Contemporary Art Collection, Istanbul ; National Gallery of Victoria, Melbourne ; et Amos Rex, Helsinki.

Site Web : https://www.teamlab.art/

Instagram : https://instagram.com/teamlab/

Facebook : https://www.facebook.com/teamLab.inc

Twitter : https://twitter.com/teamLab_net

YouTube : https://www.youtube.com/c/teamLabART

