Partenariat dans le milieu funéraire Athos Services Commémoratifs acquiert l'entreprise de services funéraires Memoria

MONTRÉAL, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Athos Services Commémoratifs, le plus grand réseau privé de complexes funéraires au Québec, a récemment acquis Memoria, entreprise phare des services funéraires de la grande région métropolitaine.

Entreprise familiale oeuvrant dans le domaine des services commémoratifs depuis 1931, la bannière Memoria voit le jour en 2003 sous la gouverne de Mme Jocelyne Dallaire-Légaré, petite-fille des fondateurs Alfred et Aline Dallaire. Travaillant maintenant aux côtés de la quatrième génération avec l'arrivée de Julia Duchastel-Légaré au sein de l'équipe, l'actionnariat de l'entreprise a récemment pris la décision stratégique de se joindre au réseau Athos. « D'une génération à l'autre, nous devons relever de nouveaux défis dans un monde en constante transformation. Nous croyons que cette acquisition permettra à la marque Memoria de croître et de demeurer pérenne dans un environnement compétitif », affirme Mme Jocelyne Dallaire-Légaré, présidente de Memoria. « Ma mère et moi demeurons partenaires du groupe Athos et agirons notamment à titre d'administratrices et de cheffe de la responsabilité sociale de l'entreprise », mentionne Julia Duchastel-Légaré.

Memoria est reconnue pour avoir été une pionnière dans le domaine des services funéraires au Québec, notamment en proposant des services d'accompagnement et d'assistance à la succession aux personnes en deuil, en innovant dans le design des salons funéraires et en créant des produits écologiques comme le jardin des Mémoires ou l'urne de glace. Dans les 40 dernières années, beaucoup de rituels et pratiques ont pris de l'ampleur, notamment avec la création de complexes funéraires, la popularisation de la crémation, l'arrivée de nouvelles pratiques de préarrangements, l'avènement des funérailles personnalisées et écologiques, l'intégration d'une place pour le deuil des enfants dans les rituels, ainsi que le mariage de traditions culturelles et religieuses variées. C'est dans ce creuset que Memoria a développé son expertise enviable. L'objectif de notre regroupement est de partager et de faire croître ces tendances pour qu'elles deviennent la nouvelle norme.

Reposant sur des valeurs communes de respect et de compassion pour offrir une approche basée sur l'écoute, l'honnêteté et l'intégrité, l'apport de connaissances de Memoria est un aspect hautement valorisé par Athos. « Motivée par notre désir d'offrir aux Québécois des services de la plus haute qualité tout en respectant les croyances et les coutumes de chacun, la venue de Memoria dans notre groupe nous permettra de répondre adéquatement aux besoins de notre clientèle tout en lui offrant une approche personnalisée centrée sur leurs souhaits. Nous sommes très heureux d'accueillir Memoria dans les rangs d'Athos Services Commémoratifs. Leur grande expertise, tissée au fil des générations, sera une bouffée d'air frais pour notre organisation », souligne Michel Boutin, président et directeur général d'Athos Services Commémoratifs.

Athos Services Commémoratifs est une entreprise québécoise fondée en 2010 pour offrir une alternative à la vague d'acquisitions menée dans cette industrie par des multinationales étrangères. Grâce à ce regroupement, les entreprises d'ici ont pu se renforcer et bonifier leurs services tout en étant plus concurrentielles, au grand bénéfice de leurs clients. Le groupe et ses marques offrent des services personnalisés de très grande qualité, et ce, dans le respect des croyances et des coutumes des défunts et de leurs familles. Notre objectif est de protéger et de conserver les normes d'excellence acquises au fil des ans tout en s'adaptant aux nouvelles réalités et tendances du domaine funéraire d'aujourd'hui. Cette nouvelle acquisition permettra à Athos Services Commémoratifs de continuer à vous offrir une telle combinaison de tradition et d'ouverture, de savoir-faire et de savoir-être, d'empathie et de proximité.

Bien établie au Québec depuis plus de quatre générations, l'entreprise familiale Memoria sait que chaque vie est une histoire qui mérite d'être racontée, célébrée. Jamais oubliée. L'entreprise familiale québécoise accompagne les familles en deuil avec respect et compassion. Elle multiplie les idées, les gestes, les innovations et les lieux consacrés à la commémoration.

