Stelmine obtient un intervalle de 17,80 m @ 2,62 g/t Au dans un forage sur Mercator, confirmant le prolongement de la minéralisation de surface en profondeur de la Zone Aurifère Meridian





QUÉBEC, 27 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada ("Stelmine") (TSXV: STH) est heureuse de présenter les résultats d'une campagne de forage au diamant de 1950 m distribués dans 13 trous implantés sur la Zone Meridian de la propriété Mercator localisée dans le district minier de Caniapiscau (Québec). (Figures 2 et 3). Cette première phase de forage exploratoire a confirmé la présence d'un important système aurifère sur une superficie minimale de 1,7 km X 500 m à une profondeur atteignant 200 m. Les meilleurs intervalles de forage sont de : 17,8 m @ 2,62 g/t Au m, incl. 5,6m @ 4,87 g/t Au (forage MCT22-08) et 9.75 m @ 1,13 g/t Au, incl. 1,70 m @ 3,21 g/t Au (forage MCT22-03). Les principaux résultats sont présentés au Tableau 1. Le forage MCT22-08 qui a généré les meilleurs intervalles minéralisés en or fut le seul sondage foré sous une zone de 500 m x 200 m caractérisée par des hautes valeurs de chargeabilité et où la majorité des fortes concentrations en Au furent obtenus sur des échantillons de roches choisies et en rainurage (Figure 1). Stelmine mettra l'emphase sur cette zone lors de sa prochaine campagne de forage.

5 des 13 trous de forage ont procuré des intersections notables montrant des teneurs aurifères > 1,0 g/t Au qui varie de 1,45 à 17,80 m en épaisseur apparente à des profondeurs variant de 9 à 194 m (Tableau 1). Les teneurs et la distribution de la minéralisation confirment les données aurifères de surface obtenues depuis 2018 à partir des échantillons choisis et en rainurage dont 15% possèdent des concentrations en Au > 1,0 g/t et 41% au-dessus de 200 ppb. Au coeur de la propriété (Zone Meridian), 22 sites de rainurage ont généré des teneurs en or allant de 3,0 m @ 0,88 g/t à 27,5 m @ 2,07 g/t Au (Communiqué du 22 juillet, 2022).

DDH # De (m) À (m) Intervalle *(m) Au (g/t) DDH # De (m) À (m) Intervalle *(m) Au (g/t) MCT22-01 9.30 15.67 6.37 1.22 MCT22-11 29.00 30.00 1.00 1.50 31.20 34.30 3.10 1.28 99.00 108.00 9.00 1.13 45.60 47.50 1.90 1.00 Incl. 105.60 108.00 2.40 2.68 MCT22-03 26.85 36.60 9.75 1.13 151.25 155.50 4.25 1,12 Incl. 33.80 35.50 1.70 3.21 184.20 193.50 9.30 1.51 40.25 41.70 1.45 1.38 Incl. 184.20 186.00 1.80 2.90 42.70 43.25 0.55 1.35 Incl. 190.05 191.50 1.45 4.51 MCT22-04 24.25 26.00 1.75 0.84 MCT22-12 85.45 88.15 2.70 1.07 37.50 39.90 2.40 0.91 93.00 99.00 6.00 0.60 MCT22-08 47.15 64.95 17.80 2.62 MCT22-13 100.50 102.00 1.50 0.70 Incl. 59.35 64.95 5.60 4.87 104.50 106.50 2.00 0.54 *Épaisseur apparente. L'épaisseur réelle n'est actuellement pas déterminée

Tableau 1. Meilleurs intervalles des carottes provenant de la campagne de forage inaugurale à Mercator.

Isabelle Proulx, Présidente et Cheffe de la Direction de Stelmine déclare : « Nous sommes impressionnés des résultats de notre programme inaugural de forage à Mercator qui confirme l'existence d'un important système minéralisé affleurant qui se prolonge en profondeur au-delà de 100 m dans la Zone Meridian. En considérant les données de surface et de forage, Stelmine croit que le potentiel de la propriété Mercator réside dans une minéralisation de haut tonnage ayant des teneurs aurifères modérées. Nous n'avons que débuté notre exploration à Mercator et nous planifions déjà une deuxième campagne de forage prévue à l'été 2023. Seulement 6% de la propriété Mercator a fait l'objet de travaux d'exploration et d'échantillonnage systématiques, ce qui laisse des terrains additionnels à haut potentiel à investiguer. Par exemple, plusieurs secteurs de haute chargeabilité/faible résistivité situés dans le nord-ouest de la Zone Meridian doivent être forés. »

On remarque une nette corrélation des intersections aurifères des carottes de forage avec les anomalies de haute chargeabilité/faible résistivité détectées par un levé PP/Résistivité (Figure 1). Plusieurs de ces cibles restent à forer spécifiquement dans le secteur sud-ouest de la Zone Meridian. De plus, l'accès aux secteurs les plus prospectifs a été rendu difficile du au relief accidenté et plusieurs cibles n'ont pu être forées durant la campagne initiale mais le seront au cours de l'année 2023. Un nouveau levé PP/Résistivité ayant un espacement des lignes au 100 m est planifié pour mieux définir nos cibles de forage.

Les résultats convaincants obtenus à Mercator au cours des 2 dernières années ont incité Stelmine à jalonner 165 nouveaux claims adjacents couvrant un bassin sédimentaire possédant des caractéristiques géologiques et structurales similaires à celles des terrains de Mercator. Ce nouveau territoire procure à Stelmine un portfolio hautement prospectif de terrains sous-explorés. D'ailleurs, hors de la Zone Meridian, des travaux d'échantillonnage en vrac et en rainurage des assemblages de granulites mafiques modérément à fortement magnétiques ont produit des teneurs anomales en Au (jusqu'à 0,5 g/t) et As (jusqu'à 4000 ppm) indiquant un système aurifère plus vaste qu'estimé auparavant.

La minéralisation aurifère de Mercator se retrouve dans les roches mafiques granulitiques (basaltes et gabbros) ainsi que des formations de fer (?) interstratifiées à un assemblage épais de paragneiss migmatisés constituant un vaste bassin sédimentaire à l'intérieur des sous-provinces de La Grande/Opinaca. La löllingite/arsénopyrite, la pyrrhotite, la pyrite, et la chalcopyrite constituent les principaux minéraux de sulfure associés à l'or. La Zone Meridian montre des bancs à faible pendage limités par des failles de charriages subhorizontales.

À propos de Stelmine Canada

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée à l'est du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % des 1 782 claims ou 938 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Courcy et Mercator.

