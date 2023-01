Merz Aesthetics présente de nouvelles données mettant en évidence l'innocuité et l'efficacité de produits au Congrès mondial IMCAS 2023





Merz Aesthetics présentera au Congrès mondial 2023 de l'IMCAS (International Master Course on Aging Science) un total de 10 extraits mettant en évidence son portefeuille médico-esthétique et répondant aux besoins changeants d'une société plurielle à l'évolution démographique rapide. L'IMCAS, qui se tiendra du jeudi 26 janvier au samedi 28 janvier, se déroulera dans un format hybride, offrant le choix aux participants d'assister à la conférence physiquement à Paris et/ou d'opter pour le format diffusé virtuellement.

« Merz Aesthetics pose un regard responsable et à long terme à propos des traitements offerts aux patients, plus particulièrement lorsque des individus appartenant à des groupes d'âge ainsi qu'à des milieux socio-économiques et ethniques de plus en plus diversifiés recherchent des traitements de médecine esthétique », déclare Terri Phillips, M.D., chef du service médical, Merz Aesthetics. « Nous nous félicitions de fournir des données qui apportent de nouvelles informations quant aux approches de traitement individualisées qui améliorent les résultats pour les besoins particuliers des patients et qui renforcent le profil d'innocuité et d'efficacité de notre portefeuille. »

« Cette année, le symposium de Merz Aesthetics au congrès IMCAS donne la priorité à la qualité de la peau au sein du parcours global de traitement esthétique », déclare Frank Brandt-Pollmann, président EMEA, Merz Aesthetics. « Nous visons à fournir aux experts en médecine esthétique des tendances récentes fondées sur des preuves. »

Merz Aesthetics organise un programme dirigé par d'éminents experts en médecine esthétique, participant à diverses sessions de l'IMCAS et présentant de nouvelles données tout au long du congrès.

Symposium Merz Aesthetics « Mastering Skin Quality and Rejuvenation: A Mindset Shift Led by Science » (Maîtriser la qualité et le rajeunissement de la peau : un changement d'état d'esprit guidé par la science) ? Dr Niamh Corduff, Dr Sonja Sattler, Dr Luiz Perez, Dr Omar Haroon, vendredi 27 janvier 2023, 10h30-12h30 CET

? Dr Niamh Corduff, Dr Sonja Sattler, Dr Luiz Perez, Dr Omar Haroon, vendredi 27 janvier 2023, 10h30-12h30 CET Soutien de Merz Aesthetics à l'atelier « IMCAS Cadaver » ? participation du Dr Thilo Schenck, professeur d'anatomie et du Dr Welf Prager, spécialiste en médecine esthétique, jeudi 26 janvier 2023, 16h00-16h30 CET

? participation du Dr Thilo Schenck, professeur d'anatomie et du Dr Welf Prager, spécialiste en médecine esthétique, jeudi 26 janvier 2023, 16h00-16h30 CET Session sur l'analyse des produits « Toxines émergentes » ? Dr Andy Curry, directeur associé, Merz Aesthetics, vendredi 27 janvier 2023, 8h30-10h00 CET

? Dr Andy Curry, directeur associé, Merz Aesthetics, vendredi 27 janvier 2023, 8h30-10h00 CET Table ronde « IMCAS Economic Tribune » ? Bob Rhatigan, PDG de Merz Aesthetics, vendredi 27 janvier 2023, 14h00-15h30 CET

? Bob Rhatigan, PDG de Merz Aesthetics, vendredi 27 janvier 2023, 14h00-15h30 CET Session IMCAS sur l'analyse des produits « Combleurs tear trough » ? Dr Sonja Sattler, dermatologue, samedi 28 janvier 2023, 8h30-10h00 CET

Présentations orales

« Global Facial Rejuvenation Results in Sustained Long-Term Patient Satisfaction » (Résultats globaux en matière de rajeunissement du visage, satisfaction à long terme des patients). Auteure présentratrice : Dr Kachiu Lee, vendredi 27 janvier 2023, 11h40 CET, Session : Contributing Lectures ? Injectables

Présentations d'affiches virtuelles

Des affiches virtuelles pourront être visionnées sur place tout au long du congrès et présentées sur la plateforme de sessions d'affiches virtuelles avec des extraits détaillés.

« Skin Quality ? A Holistic 360° View: Consensus Results » (Une vue holistique à 360° de la qualité de peau : résultats consensuels). Auteure présentatrice : Dr Kate Goldie. Co-auteurs : Dr Martina Kerscher, Dr Sabrina Guillen Fabi, Dr Cyro Hirano, Dr Marina Landau, Dr Tingsong Lim, Dr Heather Woolery-Lloyd, Dr Kavita Mariwalla, Dr Je-Young Park, Dr Yana Yutskovskaya

« HSA as a Stabilizer on Aesthetic Injectables » (HSA comme stabilisateur dans les produits injectables utilisés en esthétique). Auteur présentateur : Dr Andy Curry. Co-auteurs : Dr Sonja Sattler, Dr Stephen Gollomp

« Consensus on the Use of Hyaluronic Acid Fillers from the Cohesively Densified Matrix Range: Best Practice in Specific Facial Indications » (Consensus sur l'utilisation des produits de comblement à l'acide hyaluronique de la gamme Cohesive Polydensified Matrix : instructions spécifiques pour le visage et bonnes pratiques). Auteur présentateur : Dr Jani van Loghem. Co-auteurs : Dr Sonja Sattler, Dr Gabriela Casabona, Dr Sebastian Cotofana, Dr Sabrina Guillen Fabi, Dr Kate Goldie, Dr Uliana Gout, Dr Martina Kerscher, Dr Tingsong Lim, Dr Carla de Sanctis Pecora, Dr Gerhard Sattler, Dr Ada Trindade de Almeida, Dr Rungsima Wanitphakdeedecha, Dr Philip Werschler, Dr Tatjana Pavicic

« Biostimulating Fillers and Induction of Inflammatory Pathways: a Preclinical Investigation of Macrophage Response to Calcium Hydroxylapatite (CaHA) and Poly-L Lactic Acid (PLLA) » (Combleurs biostimulants et induction des inflammations : une étude préclinique sur la réponse des macrophages à l'hydroxylapatite de calcium (CaHA) et à l'acide poly-L-lactique (PLLA)). Auteur présentateur : Dr Bartosch Nowag. Co-auteurs : Dr Daniela Schäfer, Dr Thomas Hengl, Dr Niamh Corduff, Dr Kate Goldie

« Awareness of Aesthetic and Therapeutic Crossover Usage of Botulinum Toxin Type A » (Sensibilisation à l'utilisation de la toxine botulique de type A dans les traitements de médecine esthétique et thérapeutique croisés). Auteure présentatrice : Dr Carina Daughtry. Co-auteures : Susie Albion MSN, RN, Samantha Gokhale PhD.

« Glycerol, a Well-Tolerable Humectant in Dermal Fillers » (Le Glycérol, un humectant tolérable dans les produits de comblement cutané). Auteur présentateur : Dr Thomas Hengl. Co-auteurs : Dr C. Hartmann, Dr K. Marquardt, Dr C. Wollenburg, Dr Daniela Schäfer

« Tissue Integration of Hyaluronic Acid Containing Dermal Fillers: An Unbiased, Automated, and Comprehensive Approach to Systematically Compare Dermal Fillers » (Intégration tissulaire de l'acide hyaluronique contenant des produits de comblement cutané : une approche objective, automatisée et complète visant à comparer systématiquement les produits de comblement cutané). Auteur présentateur : Dr Thomas Hengl. Co-auteurs : Dr K. Marquardt, Dr C. Hartmann, Dr J. Franken, Dr C. Wollenburg

« Technical Evaluation and In Vitro Studies of Different CaHA-Containing Dermal Fillers: Considering the Impact of Particle Characteristics on Biostimulation » (Évaluation technique et études in vitro d'un ensemble de produits de comblement cutané contenant du CaHA : prise en compte de l'impact des caractéristiques des particules sur la biostimulation). Auteur présentateur : Dr Cleiton Kunzler. Co-auteurs : Dr C. Hartmann, Dr B. Nowag, Dr R. El-Banna, Dr S. Backfisch, Dr Daniela Schäfer, Dr R. Stragies, Dr Thomas Hengl, Dr N. Hagedorn

« Comparative Clinical and Histomorphological Evaluation of the Injectable Cohesive Polydensified Matrix Hyaluronic Acid and Calcium Hydroxylapatite Combination » (Évaluation clinique et histomorphologique comparative de la combinaison injectable d'acide hyaluronique à matrice cohésive polydensifiée et d'hydroxylapatite de calcium). Auteure présentatrice : Dr Yana Yutskovskaya. Co-auteurs : Dr ?. A. Kogan, Dr A. Yu. Koroleva

À propos de Merz Aesthetics

Merz Aesthetics est une entreprise d'esthétique médicale qui s'est donnée pour mission d'autonomiser ses employés, les professionnels de la santé et leurs patients pour leur permettre d'affronter en toute confiance chaque nouvelle journée. Notre objectif est d'aider les personnes du monde entier à exprimer, à l'intérieur comme à l'extérieur, la meilleure version d'elles-mêmes. Éprouvé cliniquement, notre portefeuille de produits comprend des traitements injectables, des dispositifs et des soins cutanés conçus pour répondre aux besoins de chaque patient, tout en garantissant les normes les plus strictes en matière d'innocuité et d'efficacité. Entreprise familiale depuis plus de 110 ans, nous sommes reconnus pour entretenir des liens uniques avec nos clients, qui sont pour nous comme une famille. Notre siège mondial est situé à Raleigh (Caroline du Nord, États-Unis). Notre présence commerciale couvre 52 pays à travers le monde. Merz Aesthetics fait également partie du groupe Merz Group, fondé en 1908 et basé à Francfort (Allemagne). Pour plus d'informations, rendez-vous sur merzaesthetics.com

