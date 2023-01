Scrub Daddy Inc. s'associe à Unilever pour cocréer des produits de nettoyage innovants lors d'un partenariat qui sera présenté dans un épisode de l'émission Shark Tank, sur ABC, le 27 janvier 2023





PENNSAUKEN, N.J., 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La marque Scrub Daddy, The World's Favorite Spongetm, apparaîtra dans un épisode de l'émission Shark Tank le vendredi 27 janvier à 20 h, heure de New York, sur la chaîne américaine ABC. L'épisode communiquera des informations sur le nouveau siège social mondial de Scrub Daddy et révélera ce qu'est devenue cette marque depuis sa première apparition à Shark Tank il y a dix ans (le 26 octobre 2012). Le récent accord de partenariat bilatéral conclu entre Scrub Daddy, Inc. et la marque de renommée mondiale, Cif tm, de la société leader des biens de consommation Unilever , sera également abordé.

Le partenariat entre Scrub Daddy et Unilever entraînera la création, le marketing et la distribution de produits co-brandés et offrira à tous les foyers la commodité des produits de nettoyage de Scrub Daddy associée à la qualité supérieure des produits de nettoyage Cif. Le partenariat commercialisera les produits co-brandés aux États-Unis et dans de nombreux marchés à l'échelle mondiale.

« Ce partenariat mondial de co-branding représente une étape importante dans la croissance internationale et la reconnaissance de notre marque Scrub Daddy. En nous associant avec Unilever, l'une des sociétés les plus grandes et des plus réputées de biens de consommation au monde, et avec sa marque de produits de nettoyage CIF de renommée internationale, nous sommes bien positionnés pour une croissance exponentielle aux États-Unis et à l'étranger », a affirmé Aaron Krause, PDG de Scrub Daddy Inc.

« Nous sommes enthousiasmés par ce partenariat qui permettra à Scrub Daddy et Cif de toucher plus de consommateurs aux États-Unis, en Europe et en Asie tout en faisant du nettoyage un divertissement », a confié Aseem Puri, PDG d'Unilever International.

Fondée en 2012, Scrub Daddy, l'une des entreprises les plus prospères de l'histoire de Shark Tank, redéfinit la catégorie des produits de nettoyage dans les magasins de vingt-sept pays du monde. Le joyeux visage de Scrub Daddy, avec ses yeux et sa bouche découpés, est unique de par son matériau FlexTexture® breveté à changement de texture. Aujourd'hui, la société de production d'éponges au visage souriant offre une gamme complète de quatre-vingt-huit outils de nettoyage innovants, notamment : l'éponge double face Scrub Mommy et Sponge Daddy, Barbeque Daddy, Scour Daddy, et le système de distribution de savon Soap Daddy pour ne nommer que quelques produits.

Les produits Scrub Daddy se trouvent chez la plupart des grands détaillants régionaux, nationaux et internationaux, y compris Target, Walmart, Tesco, Amazon, Lowe's, Kroger et Safeway/Albertsons. Scrub Daddy a pour mission de développer les outils de nettoyage les plus innovants et divertissants au monde. Pour en savoir plus sur cette société, consultez le site scrubdaddy.com ou smileshop.scrubdaddy.com

