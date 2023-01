ON OFFRIRA BIENTÔT 36 NOUVEAUX LOGEMENTS LOCATIFS AUX PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES DE FORT ST. JAMES





FORT ST. JAMES, BC, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville, Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique, Brooke Eschuk, agente de développement économique du district de Fort St. James, et Tyrell Arnold, directeur général de Connexus Community Resources, ont annoncé un investissement combiné de 8 millions de dollars pour construire 36 logements locatifs pour personnes âgées autonomes à Fort. St. James. Le réaménagement de la résidence pour personnes âgées de Connexus à Fort St. James est en cours.

L'immeuble de 4 étages, situé au 305 Pineridge Road, sera exploité par Connexus Community Resources. Il comptera 36 logements de 1 chambre, dont 25 seront abordables et destinés aux personnes âgées à revenu faible ou fixe. Le terrain est adjacent au nouvel hôpital Stuart Lake et situé dans un rayon de 1,5 km des commerces et services. Parmi les logements, 8 seront entièrement accessibles et les autres seront adaptables. L'immeuble sera doté d'un ascenseur et d'une aire de stationnement désignée pour triporteurs et quadriporteurs. Il comportera aussi des aires communes de conception universelle ou exemptes d'obstacles.

L'ensemble d'habitation offrira aux personnes âgées des options de logement dont elles ont grandement besoin et leur permettra de vieillir chez elles. La construction devrait être terminée à l'été 2023.

Le financement fourni pour l'ensemble est le suivant :

3 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), et 16 000 $ en financement initial;

4,7 millions de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, dans le cadre du fonds de logement communautaire de l'initiative Building BC;

175 000 $ du district de Fort St. James

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement est déterminé à aider les personnes âgées à vivre de manière autonome et auprès de leurs proches. L'ensemble d'habitation de Connexus à Fort St. James est un autre exemple de l'engagement de notre gouvernement à veiller à ce que les personnes âgées puissent profiter d'un environnement sûr et stable. C'est notre Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les personnes âgées ont fait beaucoup pour notre société. Leur offrir des logements sûrs et abordables est donc pour nous une façon de leur rendre ce que nous leur devons. L'ensemble d'habitation de Connexus à Fort St. James permettra d'améliorer le bien-être et le sentiment de sécurité des personnes âgées de la municipalité, ce qui profitera à l'ensemble de la collectivité. » ? Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« Notre gouvernement comprend l'importance, pour les personnes âgées, de rester en contact avec leur communauté. Ce nouvel immeuble offre aux personnes âgées autonomes et aux aînés autochtones de Fort St. James des logements dont ils ont grandement besoin. Ils pourront ainsi demeurer près de leur famille et de leurs amis. Je tiens à remercier Connexus, la SCHL et le district de Fort St. James d'offrir des logements sûrs et abordables pour nos personnes âgées. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Au nom du maire et du conseil du district de Fort St. James, je suis très heureuse de l'ajout du nouvel immeuble de 36 logements abordables pour personnes âgées dans notre collectivité! Ce nouvel ensemble résidentiel réduira considérablement la pression sur le logement à Fort St. James et aidera les personnes âgées et les aînés autochtones à vieillir chez eux avec le soutien de leur famille, de leurs amis et de leur culture. Nous avons hâte de les accueillir dans l'immeuble l'an prochain! » - Brooke Eschuk, agente de développement économique, district de Fort St. James

« L'organisme Connexus est ravi de contribuer à ce nouvel ensemble d'habitation pour personnes âgées. Comme de nombreuses autres collectivités, Fort St. James est aux prises avec une demande croissante pour des logements abordables. Le nouvel immeuble permettra donc d'améliorer la collectivité et de fournir des logements essentiels. Cet ensemble très novateur permet non seulement d'augmenter le nombre de logements abordables, mais aussi d'offrir un sentiment d'appartenance à la communauté. Nous nous réjouissons de voir ce nouvel immeuble prendre forme grâce aux partenariats avec le district de Fort St. James, la Société canadienne d'hypothèques et de logement et BC Housing. » - Tyrell Arnold, Connexus Community Resources

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

du est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.



Comme c'est le cas pour tous les ensembles d'habitation pour femmes et enfants fuyant la violence, l'adresse de cet ensemble n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

