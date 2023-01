Bell Cause pour la cause remercie les Canadiens, les gouvernements et les organismes partout au pays pour leur contribution à la création de changements positifs en santé mentale





L'édition 2023 de la Journée Bell Cause pour la cause a mis en lumière des organismes oeuvrant en santé mentale, créant des changements positifs dans leur communauté

Rendez-vous sur Bell.ca/Cause pour en apprendre davantage au sujet de ces organismes et d'autres organisations

MONTRÉAL, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'édition 2023 de la Journée Bell Cause pour la cause a célébré l'aube d'une nouvelle ère en mettant en vedette des organismes canadiens oeuvrant en santé mentale et s'efforçant de fournir du soutien et des services aux communautés dans le besoin d'un océan à l'autre. Tout au long de la journée, 30 organismes qui prennent des mesures significatives pour contribuer à créer des changements positifs ont fait part du travail incroyable qu'ils accomplissent pour aider les Canadiens aux prises avec des problèmes de santé mentale.

« Merci à tous ceux qui se sont joints à la conversation lors de la Journée Bell Cause pour la cause, hier. La campagne de cette année, On doit changer ça, représentait un défi pour nous tous, et nous avons été impressionnés par la réponse des Canadiens, des gouvernements, des entreprises, des écoles et des organismes en tout genre qui passent à l'action, afin de contribuer à créer des changements positifs pour la santé mentale au Canada. Nous sommes fiers de continuer à soutenir ces acteurs de changement tout au long de l'année. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, Bell Canada et BCE

« Au nom de Bell Cause pour la cause, je souhaite exprimer ma gratitude à tous les organismes remarquables qui travaillent sans relâche pour aider à améliorer la santé mentale des Canadiens. Hier, Bell a mis en lumière 30 organismes offrant des services et du soutien en matière de santé mentale avec lesquels elle collabore fièrement tout au long de l'année. Ces derniers ont fourni des renseignements majeurs sur le travail essentiel qu'ils accomplissent chaque jour pour lutter contre la crise en santé mentale au pays. Je vous encourage tous à prendre des mesures significatives, tout au long de l'année, afin de créer des changements positifs dans vos communautés.

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Des événements se sont déroulés d'un bout à l'autre du pays lors de la Journée Bell Cause pour la cause, afin de soutenir les organismes canadiens oeuvrant en santé mentale ainsi que les personnes qu'ils épaulent.

Nouveaux projets Bell Cause pour la cause

Avant l'édition 2023 de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell s'était engagée à verser dix millions de dollars supplémentaires dans le cadre de son objectif de faire don de 155 millions de dollars pour la santé mentale d'ici 2025. Plus de deux millions de dollars en financement de divers projets pour la santé mentale ont été accordés ou annoncés au cours du seul mois de janvier, notamment :

Un million de dollars de financement du Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause pour aider 10 collèges, universités et cégeps à mettre en oeuvre la Norme nationale du Canada sur la santé mentale et le bien-être des étudiants postsecondaires.

pour aider 10 collèges, universités et cégeps à mettre en oeuvre la Norme nationale du Canada sur la santé mentale et le bien-être des étudiants postsecondaires. Des dons du Fonds diversité Bell Cause pour la cause totalisant 1,1 million de dollars versés à 11 organismes qui soutiennent la santé mentale et le bien-être au sein des communautés noires, autochtones et de couleur au Canada.

Un don de 200 000 dollars a été remis à la Fondation Cité de la Santé pour la remise à neuf de l'unité psychiatrique de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé (CISSS de Laval ) en vue d'améliorer l'accès aux soins de santé mentale au bénéfice des Lavallois.

Fonds communautaire Bell Cause pour la cause

Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause, qui s'élève à deux millions de dollars et soutient des organismes de bienfaisance locaux oeuvrant en santé mentale, accepte maintenant les demandes de don. Les organismes de bienfaisance enregistrés sont invités à faire une demande pour un don pouvant aller jusqu'à 25 000 dollars. Depuis 2011, le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a soutenu plus de 1 000 organismes locaux et communautaires en santé mentale partout au pays. Pour faire une demande de don, visitez le site Bell.ca/Cause .

Vous pourrez également y trouver de plus amples renseignements sur les 30 organismes oeuvrant en santé mentale présentés lors de la Journée Bell Cause pour la cause comme Aire ouverte, l'ACSM, Eating Disorders Nova Scotia, Jeunesse, J'écoute, Kitikmeot Heritage Society, Rassembler (Huddle), et les CBEJO. Visitez Bell.ca/Cause.

Aujourd'hui et chaque jour de l'année, rassemblons-nous, agissons et contribuons à créer des changements positifs

Nous pouvons tous poser des gestes significatifs pour contribuer à créer des changements positifs pour la santé mentale. La campagne Bell Cause pour la cause de cette année, On doit changer ça, demande à chacun de s'impliquer et donne des exemples pratiques de façons de contribuer à créer des changements positifs dans nos foyers, nos écoles, nos milieux de travail et nos communautés. Voici quelques gestes que nous pouvons poser tout au long de l'année :

C hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale

hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale H issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation

issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation A pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale

pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale N ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive

ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive G uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources

uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources E ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale

ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale Ralliez-vous au mouvement et partagez vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause

Veuillez visiter Bell.ca/Cause pour obtenir d'autres idées et aider à inspirer d'autres personnes à se joindre au mouvement pour contribuer à créer des changements positifs.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il est un facteur clé de l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 400 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

