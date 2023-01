L'Impériale approuve un investissement de 720 millions de dollars dans la plus grande installation de diesel renouvelable au Canada





L'Impériale (TSE : IMO, NYSE American: IMO) déclare aujourd'hui qu'elle aidera davantage le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité en investissant environ 720 millions de dollars (560 millions de dollars américains) dans la construction de la plus grande installation de diesel renouvelable au pays. Le projet, qui sera réalisé à la raffinerie de Strathcona de L'Impériale, près d'Edmonton, devrait produire plus d'un milliard de litres de diesel renouvelable par année, principalement à partir de charges d'alimentation locales, et il pourrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur canadien des transports d'environ 3 millions de tonnes métriques par année, conformément au Règlement sur les combustibles propres du Canada. L'approbation réglementaire du projet est attendue à court terme.

« L'Impériale appuie la vision du Canada d'un avenir à plus faibles émissions, et nos investissements stratégiques ont pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos propres activités et d'aider les clients de secteurs vitaux de l'économie à réduire leurs émissions, affirme Brad Corson, président du conseil, président et chef de la direction de L'Impériale. L'investissement dans notre raffinerie de Strathcona aura des retombées immédiates sur l'économie locale en créant des emplois et en contribuant à un avenir énergétique à plus faibles émissions pour nos employés, nos voisins et nos collectivités. »

Le projet de diesel renouvelable a d'abord été annoncé en août 2021, la province de la Colombie-Britannique appuie ce projet dans le cadre d'une entente en vertu de la partie 3 en vertu de la norme sur les carburants à faible teneur en carbone de la Colombie-Britannique. Une partie importante du diesel renouvelable de Strathcona sera fournie à la Colombie-Britannique pour appuyer le plan de la province visant à réduire les émissions de carbone. L'Impériale a également l'intention d'utiliser du diesel renouvelable dans ses activités dans ses plans de réduction d'émissions.

L'installation de diesel renouvelable de L'Impériale utilisera de l'hydrogène à faible teneur en carbone produit à l'aide d'une technologie de captage et de stockage du carbone afin d'aider le Canada à respecter ses normes relatives aux carburants à faibles émissions. L'Impériale a conclu une entente d'approvisionnement en hydrogène à faible teneur en carbone avec Air Products et elle élabore des ententes avec d'autres tiers pour un approvisionnement en charges d'alimentation biologiques. L'hydrogène à faible teneur en carbone et les charges d'alimentation biologiques seront combinés à un catalyseur exclusif pour produire un carburant diesel de première qualité à faibles émissions et réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à celles des carburants traditionnels.

La préparation du site et les travaux de construction initiaux sont en cours. La production de diesel renouvelable devrait commencer en 2025. Le projet devrait créer environ 600 emplois directs dans le secteur de la construction, ainsi que des centaines d'autres grâce à des investissements de nos partenaires commerciaux.

Après plus d'un siècle d'activité, L'Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l'innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l'échelle nationale, notre compagnie s'engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d'activité.

