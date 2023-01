Scrub Daddy Inc. s'associe à Unilever pour créer des produits de nettoyage novateurs; un partenariat qui sera mis en vedette dans l'épisode de Shark Tank diffusé sur ABC le 27 janvier 2023





PENNSAUKEN, New Jersey, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Scrub Daddy, l'éponge la plus populaire au monde, sera en vedette dans l'épisode de Shark Tank diffusé sur ABC le vendredi 27 janvier, à 20 h (HNE). L'épisode fournira une mise à jour sur le nouveau siège social mondial de Scrub Daddy et sur le chemin parcouru par la marque dix ans après la diffusion du premier épisode de Shark Tank le 26 octobre 2012. L'épisode mettra également en lumière la récente entente de partenariat bilatéral entre Scrub Daddy, Inc. et la marque de renommée mondiale CifMC de l'entreprise de biens de consommation de premier plan Unilever.

Le partenariat entre Scrub Daddy et Unilever comprend la création, la commercialisation et la distribution de produits comarqués qui offrent aux personnes au foyer la commodité des produits de nettoyage de Scrub Daddy et des produits de nettoyage supérieurs de Cif. Ce partenariat permettra d'offrir nos produits comarqués aux États-Unis et dans de nombreux autres marchés à l'échelle mondiale.

« Cette association de marques à l'échelle mondiale représente une étape importante dans la croissance mondiale et la reconnaissance de notre marque Scrub Daddy. En nous associant à Unilever, l'une des entreprises de biens de consommation les plus importantes et les plus réputées au monde, et à sa marque de produits de nettoyage de renommée internationale, CIF, nous sommes bien positionnés pour connaître une croissance exponentielle tant aux États-Unis qu'à l'échelle internationale », a déclaré Aaron Krause, chef de la direction de Scrub Daddy, Inc.

« Nous sommes ravis d'avoir établi ce partenariat qui permettra à Scrub Daddy et à Cif d'élargir notre clientèle aux États-Unis, en Europe et en Asie et de rendre le nettoyage amusant ensemble », a déclaré Aseem Puri, chef de la direction d'Unilever International.

Fondée en 2012, Scrub Daddy, l'une des entreprises les plus prospères de l'histoire de Shark Tank, redéfinit la catégorie des produits de nettoyage dans 27 pays du monde entier. L'éponge Scrub Daddy, qui a la forme unique d'un visage heureux avec des yeux et une bouche découpés, est fabriquée à partir du matériau breveté FlexTexture® qui change de texture. L'entreprise conceptrice de l'éponge en forme de visage souriant offre aujourd'hui une gamme complète de 88 produits de nettoyage novateurs, dont les éponges à deux visages Scrub Mommy et Sponge Daddy, Barbeque Daddy, Scour Daddy et le système distributeur de savon Soap Daddy, pour n'en nommer que quelques-uns.

Vous trouverez les produits Scrub Daddy chez la plupart des grands détaillants régionaux, nationaux et internationaux, y compris Target, Walmart, Tesco, Amazon, Lowe's, Kroger et Safeway/Albertson. La mission de Scrub Daddy est de concevoir les outils de nettoyage les plus novateurs et amusants au monde. Pour plus de renseignements au sujet de l'entreprise, consultez le scrubdaddy.com ou le smileshop.scrubdaddy.com

