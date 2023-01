La Fondation Auschwitz Pledge lance une initiative mondiale pour « effacer l'indifférence »





Une nouvelle initiative qui s'appuie sur l'expérience du passé, mais qui cherche des solutions innovantes pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme, la misogynie et la discrimination à l'encontre des personnes LGBTQIA+, des migrants et des réfugiés

VARSOVIE, Pologne, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Fondation Auschwitz Pledge , une organisation non gouvernementale (ONG) dont la mission est de lutter contre l'indifférence à la discrimination sous toutes ses formes, lance son initiative « Effacer l'indifférence » à la veille de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste.

Ces dernières années, un certain nombre de communautés ont été confrontées à des discriminations et des menaces de plus en plus nombreuses. Sur plusieurs continents, les femmes ont fait l'expérience de la restriction de leurs droits. Presque chaque jour, des groupes de personnes sont victimes d'agressions et d'attaques en raison de leur appartenance ethnique, de la couleur de leur peau ou de la personne qu'ils aiment. Des célébrités et bien d'autres personnes ont donné une vaste place aux discours de haine sur les réseaux sociaux. Le discours anti-immigrés a alimenté la montée du nationalisme et des partis populistes dans le monde entier, se matérialisant par l'agression russe contre l'Ukraine, qui a contraint des millions de réfugiés à quitter soudainement leur foyer.

« Tout au long de l'histoire, nous avons constaté la ramification de l'indifférence et comment elle peut favoriser le sectarisme, la violence et même le génocide », a déclaré Jacek Kastelaniec, directeur général de la Fondation Auschwitz Pledge. « C'est pourquoi la Fondation Auschwitz Pledge lance une série d'actions visant à cibler l'indifférence et à en faire un sujet de conversation et d'examen public. Aujourd'hui, nous commençons par une initiative, et plus tard dans l'année, nous honorerons un groupe de leaders bien connus qui luttent contre l'indifférence et nous tirerons parti de leurs connaissances et de leur expérience lors de notre table ronde inaugurale. Grâce à ces efforts, nous sommes impatients de découvrir et de soutenir les idées de grands esprits et de personnes compatissantes du monde entier qui ont trouvé des moyens nouveaux et créatifs de lutter contre l'indifférence ».

The Erase Indifference Challenge (initiative « Effacer l'indifférence ») est un concours mondial ouvert jusqu'au 3 mars 2023. Il vise à attribuer des subventions et un mentorat aux organisations qui ont développé des solutions innovantes et des outils modernes pour lutter contre l'indifférence au racisme, à l'antisémitisme, à la misogynie et à la discrimination à l'égard des migrants, des réfugiés et des personnes LGBTQIA+. Ce concours est une invitation ouverte aux innovateurs, aux ONG, aux universités, aux startups, aux entreprises privées, aux institutions publiques, aux associations religieuses ou aux groupes informels à demander une aide financière pour financer, développer et promouvoir leurs projets. Il vise à sensibiliser, à encourager la conversation et à inciter à l'action pour réduire considérablement l'indifférence à l'échelle mondiale au cours des dix prochaines années.

La Fondation Auschwitz Pledge a été créée en 2021 pour reconnaître les dangers imminents de l'indifférence. L'un de ses principaux objectifs est de réagir rapidement aux événements mondiaux qui conduisent à la discrimination par l'indifférence. L'année dernière, dans le cadre d'un programme pilote, la Fondation a soutenu une initiative conjointe de Right to Be et T'ruah, basés aux États-Unis, à savoir leur proposition de programme d'intervention de témoins, une initiative anti-haine qui combat l'antisémitisme par le biais d'une série de formations en ligne. Un soutien supplémentaire a été accordé à une société de jeux basée en Pologne (GD Events), qui s'est attaquée à la discrimination à l'encontre des jeunes réfugiés dans les écoles polonaises par le biais de la gamification, à un moment où près de 200 000 enfants ukrainiens ont rejoint le système éducatif polonais. Selon les estimations, jusqu'à 600 000 enfants réfugiés en Pologne sont encore en dehors de ce système.

« Les années 1920 et 1930 ont été une période de développement des médias sans précédent, mais ont également stimulé le populisme, la démagogie et le langage de la haine qui ont conduit au développement des nationalismes, à la Seconde Guerre mondiale et à l'Holocauste », a déclaré Piotr M. A. Cywi?ski, président du conseil d'administration de la Fondation Auschwitz Pledge. « Un siècle plus tard, dans une période d'expansion sans précédent des réseaux sociaux et de la communication mobile et en ligne, les menaces sont similaires. Tout cela nécessite un débat public sérieux qui dépasse les frontières des États, des cultures, des langues et des religions ».

Les candidatures pour l'initiative « Effacer l'indifférence » sont ouvertes du 26 janvier 2023 au 3 mars 2023. Pour postuler ou en savoir plus, consultez eraseindifference.org .

Contact :

Jacek Kastelaniec

Tél. +48 608 682 555

[email protected]

eraseIndifference.org

Antoni Wolowski

Tél. +48 512 336 232

[email protected]

eraseIndifference.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1989211/Auschwitz_Fdn_R_Logo.jpg

