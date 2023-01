Sysnav Healthcare annonce une collaboration pluriannuelle avec Roche basée sur la technologie exclusive de suivi des mouvements de Sysnav





VERNON, France, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Sysnav Healthcare et Roche concluent un partenariat visant à faciliter la mise au point de mesures standard de l'industrie dans les maladies associées à des déficiences du mouvement, ainsi qu'à concevoir la prochaine génération de technologie portable basée sur la technologie unique de Sysnav.

Les patients atteints d'une maladie neuromusculaire souffrent souvent de troubles du mouvement qui ont un impact fondamental sur leur vie quotidienne. Des mesures fiables et objectives de l'évolution de la fonction motrice d'un patient peuvent aider les médecins à prescrire les traitements les plus appropriés et soutenir la recherche visant à mettre au point de nouveaux médicaments pour améliorer la qualité de vie des patients. Sysnav Healthcare a conçu des vêtements de qualité médicale basés sur la technologie magnéto-inertielle pour la reconstruction du mouvement en 3D. Cela permet un suivi précis des mouvements sans besoin de GPS, ce qui préserve la vie privée des patients tout en permettant un suivi en intérieur. Sysnav a déjà obtenu la toute première certification d'un critère numérique (SV95c) auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour la dystrophie musculaire de Duchenne, après avoir travaillé en étroite collaboration avec des chercheurs universitaires, des associations de patients et Roche.

Sysnav Healthcare et Roche ont étendu leur collaboration à de multiples programmes afin de développer des paramètres numériques significatifs qui permettront de suivre l'évolution de la maladie, de soutenir les essais cliniques et de constituer des normes de mesure des résultats approuvées par les autorités réglementaires. Ce partenariat permettra également de mettre au point la prochaine génération de technologies portables afin de promouvoir davantage les soins de santé personnalisés. « La technologie de Sysnav permet de mesurer la progression fonctionnelle de la maladie selon une norme réglementaire pour de nombreuses maladies. Cela pourrait améliorer la façon dont les patients sont impliqués dans les études cliniques, la capacité à déterminer les avantages potentiels des traitements, et améliorer notre compréhension de la pathophysiologie des maladies », a déclaré James Sabry, responsable mondial de Roche Pharma Partnering.

« L'association d'une technologie de haute précision et d'une expertise clinique change la donne et permet d'accélérer les progrès de la médecine. En réunissant la technologie de santé numérique de Sysnav et l'expertise de Roche en matière de développement de médicaments neuroscientifiques et de soins de santé personnalisés, nous pourrons avoir un impact réel sur les patients souffrant de handicaps moteurs. En établissant un nouvel ensemble de normes industrielles pour l'évaluation des déficiences motrices, nous pouvons mettre l'innovation au service de tous les patients », a ajouté Damien Eggenspieler, directeur du programme Sysnav Healthcare.

À propos de Sysnav Healthcare

Sysnav Healthcare est l'une des principales unités opérationnelles de Sysnav, une société technologique française indépendante en pleine croissance. Depuis le début de ses activités, Sysnav Healthcare vise à libérer le potentiel des données du monde réel dans le domaine médical en adaptant des solutions de capture de mouvement extrêmement précises aux besoins des professionnels de la santé et des patients. La société a déjà mis au point deux dispositifs portables, ActiMyo® et Syde®, et est la toute première à avoir certifié un critère d'évaluation numérique (SV95c) auprès de l'EMA. Sysnav Healthcare, en tant que pionnier et leader de l'évaluation du mouvement dans les essais cliniques, bâtit maintenant la prochaine génération de technologies numériques de santé afin que les patients bénéficient plus tôt et de manière plus fiable de traitements qui changeront leur vie.

