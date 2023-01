L'IVI ouvre un bureau national en Autriche





SÉOUL, Corée du Sud, 25 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L' International Vaccine Institute (IVI), une organisation internationale dont la mission est de découvrir, développer et fournir des vaccins sûrs, efficaces et abordables pour la santé mondiale, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un bureau national IVI en Autriche. Ce nouveau bureau marque une nouvelle étape dans l'ambition de l'Autriche d'intensifier ses efforts en matière de recherche et de développement de vaccins, et dans l'initiative d'IVI de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement autrichien, le réseau de recherche local et l'industrie biomédicale.

Le Dr Jerome Kim, directeur général d'IVI, a déclaré : « Nous sommes ravis de vous annoncer qu'IVI a ouvert son bureau national en Autriche, dans la capitale du pays, bien établie dans les domaines de la coopération internationale et désireuse de faire progresser son écosystème de recherche et développement en pleine croissance. En plus du bureau régional européen d'IVI à Stockholm, ces deux sites vont générer des propositions de subventions conjointes avec des partenaires locaux et mobiliser des projets collaboratifs de recherche et développement de vaccins pour la santé mondiale. Nous sommes profondément reconnaissants au ministère fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales pour son soutien à l'ouverture de ce bureau. »

Alexander Schallenberg, ministre autrichien des Affaires étrangères, a indiqué : « L'Autriche continue d'être à la hauteur de sa réputation de lieu de rencontre et de dialogue international, désormais aussi et de plus en plus dans le domaine de la recherche sur les vaccins. Le bureau de Vienne sera renforcé par l'implantation de la branche IVI et la contribution des organisations internationales à la création de valeur en Autriche sera accrue. »

Le 14 décembre 2022, le Dr Kim et S.E. Wolfgang Angerholzer, ambassadeur d'Autriche en République de Corée, ont signé un accord de siège au siège d'IVI à Séoul, en République de Corée, garantissant le statut d'IVI en tant qu'organisation internationale accueillie par le gouvernement autrichien.

IVI est une organisation internationale à but non lucratif créée en 1997 à l'initiative du Programme des Nations Unies pour le développement. Le traité fondateur de l'IVI compte 39 pays et l'OMS parmi ses signataires. La demande d'adhésion de l'Autriche est actuellement en cours. Selon le ministère fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales (BMEIA), le gouvernement investira un montant annuel de 860 000 euros dans l'IVI , une contribution de l'Autriche au développement des vaccins en Europe et dans le monde.

Les gouvernements de la République de Corée, de la Suède, de l'Inde et de la Finlande fournissent actuellement un financement public, et le Danemark a apporté une contribution de base de 4 millions de couronnes danoises en 2022.

