L'ASFC marque la Journée internationale de la douane 2023 et son 20e anniversaire à venir





OTTAWA, ON, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Le 26 janvier, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) se joindra aux autres agences douanières du monde pour souligner la Journée internationale de la douane. Chaque année, l'Organisation mondiale des douanes adopte un nouveau thème. Le thème de cette année est « Accompagner la nouvelle génération : promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière », un thème qui correspond bien à l'ASFC, alors que nous nous préparons à célébrer notre 20e anniversaire cette année.

Notre agence fait partie des leaders mondiaux dans la promotion de pratiques de gestion frontalière efficaces et efficientes et est fière du professionnalisme de ses employés et de ses agents de première ligne. Les améliorations que nous apportons contribuent au développement de la prochaine génération d'agents des douanes, ce qui nous aidera à poursuivre notre succès dans les années à venir.

Nous adhérons pleinement à une culture de partage des connaissances et de l'information, en tirant parti des principaux partenariats nationaux et internationaux. Après tout, la gestion des frontières est une responsabilité mondiale partagée. Les menaces et les possibilités découlant de la migration et de la numérisation, auxquelles nous et nos partenaires font face, sont traitées plus efficacement en travaillant ensemble.

Nous faisons aussi d'importants changements aux points d'entrée du Canada, y compris l'exploitation de nouvelle technologie pour les voyageurs et les moyens de transport dans le but d'accélérer le passage à la frontière, de réduire les temps d'attente. Les approches axées sur les données nous aident à faciliter la fluidité des voyages et des échanges transfrontaliers, tout en interceptant les marchandises illicites.

Voici les principaux points saillants des mesures d'exécution de l'ASFC entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 :

empêché plus de 1 100 armes à feu et 24 400 armes interdites de se retrouver dans nos rues;

armes à feu et armes interdites de se retrouver dans nos rues; intercepté plus de 409 714 kg de tabac, empêchant ainsi l'évasion fiscale;

kg de tabac, empêchant ainsi l'évasion fiscale; effectué 46 907 saisies;

saisies; saisi 41 475.5 kg de drogues, dont 3 084 kg de cocaïne, 398 kg d'héroïne, et 4 kg de fentanyl.

Voici certaines des principales initiatives de l'ASFC :

Gestion des cotisations et des revenus de l'ASFC (GRCA). La GCRA offre des avantages considérables à la communauté commerciale et est en bonne voie pour sa version 2 en octobre 2023, laquelle élargira les fonctionnalités du portail client GCRA, lancé en mai 2021. L'agence continue de travailler à la mise en oeuvre complète du nouveau système. Au 31 décembre 2022, 24 773 partenaires de la chaîne commerciale se sont inscrits sur le portail.

La GCRA offre des avantages considérables à la communauté commerciale et est en bonne voie pour sa version 2 en octobre 2023, laquelle élargira les fonctionnalités du portail client GCRA, lancé en mai 2021. L'agence continue de travailler à la mise en oeuvre complète du nouveau système. Au 31 décembre 2022, 24 773 partenaires de la chaîne commerciale se sont inscrits sur le portail. Déclaration de l'ASFC faite à l'avance. Cette initiative permet aux voyageurs de faire leur déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant leur arrivée au Canada , afin de gagner du temps dans les aéroports. Ce service est actuellement disponible dans six aéroports internationaux et sera étendu à d'autres aéroports dans les mois à venir.

Cette initiative permet aux voyageurs de faire leur déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant leur arrivée au , afin de gagner du temps dans les aéroports. Ce service est actuellement disponible dans six aéroports internationaux et sera étendu à d'autres aéroports dans les mois à venir. Portes électroniques . Lancées à l'aéroport international Pearson de Toronto , elles permettent aux personnes voyageant seules ou en petits groupes de vérifier leur identité et de faire leur déclaration de douane et d'immigration plus rapidement, les nouvelles portes électroniques, combinées à l'utilisation de bornes d'inspection primaire, améliorent la fluidité du trafic dans le hall des arrivées.

Lancées à l'aéroport international Pearson de , elles permettent aux personnes voyageant seules ou en petits groupes de vérifier leur identité et de faire leur déclaration de douane et d'immigration plus rapidement, les nouvelles portes électroniques, combinées à l'utilisation de bornes d'inspection primaire, améliorent la fluidité du trafic dans le hall des arrivées. Projet des postes frontaliers terrestres . Il s'agit du plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'ASFC. Dans le cadre de ce projet, 24 points d'entrée seront modernisés ou remplacés sur une période de sept ans. Ces nouvelles infrastructures durables, éconergétiques et accessibles amélioreront le service aux voyageurs et aux importateurs commerciaux, ainsi que les conditions de travail des agents.

. Il s'agit du plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'ASFC. Dans le cadre de ce projet, 24 points d'entrée seront modernisés ou remplacés sur une période de sept ans. Ces nouvelles infrastructures durables, éconergétiques et accessibles amélioreront le service aux voyageurs et aux importateurs commerciaux, ainsi que les conditions de travail des agents. Projet d'amélioration des voies commerciales du couloir sécurisé. Ce projet a d'abord été lancé en tant que projet pilote au pont Ambassador avec une nouvelle technologie pour réduire le temps de passage en limitant l'interaction physique entre les agents des services frontaliers et les conducteurs commerciaux. Aujourd'hui, la voie du couloir sécurisé au pont Ambassador voit passer plus de 1 600 personnes par mois, avec un temps de traitement moyen de 32 secondes par camion. À l'avenir, ces voies seront disponibles à d'autres endroits et permettront de jeter les bases des avancées technologiques pour tous les clients commerciaux.

Faits en bref

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, l'ASFC1 a :

accueilli plus de 60 millions de voyageurs au Canada , ce qui représente environ quatre fois le volume de 2021, notamment :

de voyageurs au , ce qui représente environ quatre fois le volume de 2021, notamment : 25 113 092 par voie aérienne

par voie aérienne

33 009 180 par voie terrestre

par voie terrestre

2 427 113 par le mode maritime

par le mode maritime

47 746 par le mode ferroviaire

par le mode ferroviaire

28 992 Afghans

Afghans

140 117 Ukrainiens

Ukrainiens traité 5 292 136 camions commerciaux au Canada ;

camions commerciaux au ; évalué plus de 39 milliards de dollars en droits et taxes (droits de douane, droits en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , TPS et taxes d'accise;

en droits et taxes (droits de douane, droits en vertu de la , TPS et taxes d'accise; continué à protéger l'industrie canadienne contre les pratiques commerciales déloyales en administrant la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), avec plus de 177 millions de dollars en droits évalués en vertu de la LMSI et 30 000 emplois canadiens protégés;

(LMSI), avec plus de en droits évalués en vertu de la LMSI et emplois canadiens protégés; soutenu la négociation d'accords de libre-échange avec le Royaume-Uni et l'Union européenne;

établi la reconnaissance mutuelle avec le Pérou et l'Union européenne afin de reconnaître les participants au programme des négociants fiables de chaque pays comme étant à faible risque et d'honorer les avantages similaires des programmes.

1 Note : L'ASFC travaille à rassembler toutes les données opérationnelles pour 2022. Par conséquent, il pourrait y avoir une certaine fluctuation au fur et à mesure que l'information se stabilise.

Citations

« Nos agents des services frontaliers sont aux premières lignes pour protéger le Canada, et leur travail est déterminant pour la sécurité de nos communautés et la prospérité économique de notre pays. En cette Journée internationale de la douane, nous reconnaissons le travail exceptionnel qu'ont fait les agents des services frontaliers du Canada pour empêcher les armes à feu, les stupéfiants et les marchandises dangereuses d'entrer au Canada, tout en veillant à ce que le commerce et les voyages légitimes puissent se poursuivre de manière efficace et sûre. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Cette année marquera le 20e anniversaire de l'ASFC. La Journée internationale de la douane est l'occasion idéale pour l'agence de souligner notre position de leader mondial dans la gestion coordonnée des frontières. Nos agents font preuve d'excellence en matière de service dans leurs interactions quotidiennes avec le public, les autres gouvernements et les partenaires chargés de l'application de la loi dans le monde entier. »

- Erin O'Gorman présidente, Agence des services frontaliers du Canada

Liens associés

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Communiqué envoyé le 25 janvier 2023 à 13:00 et diffusé par :