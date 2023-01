Quibim s'associe à la Commission européenne pour lancer EUCAIM, une infrastructure fédérée d'analyse des données d'imagerie sur le cancer en Europe





Ce partenariat constitue une avancée significative dans la lutte contre le cancer. Le projet fournira une plateforme centrale et une infrastructure fédérée qui reliera les initiatives nationales et européennes, les réseaux hospitaliers et les dépôts de données de recherche aux données d'imagerie sur le cancer afin d'améliorer la détection précoce du cancer et les options de traitement.

Quibim adaptera sa plateforme pour explorer et visualiser les données d'imagerie et les données cliniques présentes dans le dépôt, les analyser et en extraire des modèles prédictifs des résultats pour les patients.

Cliniciens, chercheurs et innovateurs bénéficieront d'un accès transfrontalier à une infrastructure interopérable, sécurisée et préservant la vie privée pour réaliser une analyse fédérée et distribuée des données d'imagerie sur le cancer.

VALENCE, Espagne, 25 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Quibim, partenaire technologique de premier plan dans le domaine de l'imagerie médicale, a rejoint le projet de la Fédération européenne des images du cancer (EUCAIM) de la Commission européenne en assumant des tâches majeures axées sur la gouvernance et la mise en oeuvre du Hub central, la fédération de données et leur interopérabilité. Ce projet européen « pan-cancer », le premier du genre, vise à faciliter l'accès des cliniciens, des chercheurs et des innovateurs à des images sur le cancer afin de rationaliser le diagnostic, le traitement et les soins dans ce domaine.



L'infrastructure sera en outre alimentée par des études d'observation issues de 21 sites cliniques dans 12 pays de l'UE. En outre, le projet comprendra des images cliniques et leur lien avec des données pathologiques, moléculaires et de laboratoire, s'étendant à au moins 30 fournisseurs de données répartis dans 15 pays d'ici la fin du projet de 4 ans.

Quibim occupe une position stratégique dans le projet EUCAIM en tant que première entreprise en termes de ressources financières, tirant parti de son expérience dans le déploiement de QP-Discovery®, sa plateforme de données d'imagerie et multi-omiques dotée d'une technologie de pointe pour transformer les données d'imagerie en prédictions exploitables.

L'entreprise adaptera sa plateforme et constituera le marché pour répondre aux exigences liées à l'analyse, à l'annotation et à l'exploitation des données et aux services de transfert de données de tiers via QP-Discovery®. Quibim dirigera les outils et services de prétraitement des données du projet EUCAIM, contribuant ainsi au développement du contrôle de la qualité et de la conservation des images.

En outre, Quibim sera responsable des pipelines d'harmonisation des images et de leurs caractéristiques pour réduire au minimum les effets des lots sur les ensembles de données utilisés pour former des modèles dans l'infrastructure EUCAIM, ce qui permettra de disposer d'outils pour l'harmonisation des ensembles de données basés sur leurs caractéristiques.

Ce projet cadre avec l'objectif principal de l'entreprise : faire de l'imagerie un catalyseur de la médecine de précision. Quibim est un allié déterminant dans cette initiative qui vise à promouvoir l'innovation et le déploiement de technologies numériques dans le traitement et la prise en charge du cancer afin de parvenir à une prise de décision clinique, un diagnostic, un traitement et une médecine prédictive plus précis et plus rapides pour les patients atteints de cancer.

EUCAIM : la biobanque d'images médicales la plus importante d'Europe

Le projet EUCAIM est une initiative pan-cancer qui analyse les éléments communs à différents types de tumeurs afin de développer des thérapies anticancéreuses plus efficaces.

Le projet, qui compte 76 partenaires, vise à créer une infrastructure numérique pour le stockage et l'analyse d'images relatives au cancer, sans aucune donnée d'identification des patients. En outre, ce projet fédéré est la pierre angulaire de l'Initiative européenne d'imagerie du cancer lancée par la Commission européenne, un projet phare du Plan européen de lutte contre le cancer (EBCP), qui vise à encourager l'innovation et le déploiement des technologies numériques dans le traitement et les soins du cancer, afin de parvenir à une prise de décision clinique, un diagnostic, des traitements et une médecine prédictive plus précis et plus rapides pour les patients atteints de cancer.

Le projet EUCAIM réunit des fournisseurs de données cliniques, des chercheurs, des infrastructures de recherche et des partenaires du secteur, qui proposeront des solutions innovantes pour relever les défis de la mise en oeuvre d'une telle infrastructure d'imagerie du cancer. L'infrastructure comportera des anomalies oncologiques complexes et simples, avec plus de 60 millions de données anonymisées d'images sur le cancer, et comprendra les données de plus de 100 000 patients.

L'EUCAIM offrira un accès aux professionnels de la santé, aux chercheurs et aux innovateurs du monde entier, tout en accordant la priorité à la confidentialité des données et au respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD). L'infrastructure sera régie par des lois européennes et tiendra compte des réglementations spécifiques des différents pays en matière de gestion des données. Quibim, grâce à sa grande expérience en matière de désidentification des données, fournira également des outils permettant de désidentifier les images afin de garantir la conformité au RGPD et d'annoter les images au moyen de masques de segmentation.

Le projet s'appuie sur les résultats des travaux du réseau « AI for Health Imaging » (AI4HI) qui se compose de 5 grands projets financés par l'UE sur le big data et l'intelligence artificielle dans le domaine de l'imagerie du cancer : Chaimeleon, EuCanImage, ProCancer-I, Incisive et Primage.

« En tant qu'entreprise, nous cherchons à tirer parti de la puissance de l'imagerie médicale pour améliorer le diagnostic du cancer et la prédiction des résultats pour les patients. Nous proposons des solutions qui analysent ces images en profondeur, en réalisant des biopsies « virtuelles » et non invasives, et en extrayant des informations essentielles au diagnostic des maladies », souligne Angel Alberich-Bayarri, PDG de Quibim. « En rejoignant le consortium EUCAIM, notre objectif est de fournir un accès universel à ces informations et de mettre la médecine de précision à la disposition des différents établissements de santé », conclut-il.

En outre, le projet prévoit de mettre en oeuvre au moins 50 algorithmes d'intelligence artificielle (IA), outils d'IA et modèles de prédiction clinique pour les chercheurs au sein de l'infrastructure d'ici la fin du projet. Ces outils d'IA peuvent détecter des maladies avant qu'elles ne deviennent évidentes sur les images radiologiques, ce qui permet une détection précoce et améliore les chances de réussite du traitement. Les solutions QP Prostate® et QP Brain® de Quibim sont un exemple de ces outils. Elles permettent de détecter les maladies de la prostate et du cerveau en comparant les nouvelles images à des images similaires provenant d'une base de données relatives à des diagnostics connus.

Quibim, grâce à ses panels de biomarqueurs d'imagerie, peut analyser les mécanismes de maladies telles que le cancer, améliorer les programmes de médicaments et surveiller l'efficacité des traitements. En appliquant une approche d'analyse du corps entier pour chaque patient, Quibim favorise la médecine de précision par diagnostic tissulaire, quel que soit le type de cancer ou sa localisation dans le corps.

EUCAIM est un projet cofinancé par l'Union européenne.

