UNGUESS, leader italien du crowdtesting, conclut un tour de table de plus de 10 millions d'euros mené par le Fondo Italiano d'Investimento





L'opération soutiendra la croissance de l'entreprise, qui a doublé son chiffre d'affaires l'année dernière et confirmé l'évolution positive de son portefeuille de clients en Italie et à l'étranger

MILAN, 25 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Une levée de fonds de plus de 10 millions d'euros pour UNGUESS ( https://unguess.io/it/ ), la principale plateforme innovante de crowdsourcing en Italie. L'investisseur principal est le Fondo Italiano d'Investimento SGR, par le biais du Fondo Italiano Tecnologia e Crescita : « FITEC ». En plus de FITEC, les investisseurs qui ont soutenu UNGUESS lors des tours précédents ont participé à l'augmentation de capital : P101 SGR avec ses deux fonds Programma 103 et ITA500, gérés pour le compte d'Azimut, Italian Angels for Growth (IAG), Club degli Investitori et Club Italia Investimenti 2.

Les ressources collectées seront utilisées pour consolider le leadership de l'entreprise dans le secteur du crowdtesting sur le marché italien et pour renforcer l'expansion dans d'autres zones européennes stratégiques, en poursuivant le chemin déjà entamé en 2022. Dans le même temps, les fonds soutiendront le développement de la plateforme UNGUESS, en vue de l'intégrer à de nouvelles solutions, contenus et services, afin d'offrir un produit toujours plus proche des besoins et des attentes des clients.

Fondée en 2015 sous le nom d'AppQuality au sein du campus de Crémone de l'université Politecnico di Milano, UNGUESS (ainsi nommée en raison du rebranding qui a eu lieu il y a tout juste un an) a été la première en Italie à utiliser la méthodologie du crowdtesting, en fondant sa force sur une communauté qui compte aujourd'hui des centaines de milliers de personnes, capables de réaliser de nombreux tests en parallèle et de répondre très rapidement aux demandes des clients finaux. Au fil du temps, la gamme de services offerts aux entreprises s'est élargie pour inclure différents types de tests sur n'importe quel produit numérique ou périphérique physique, des services et des solutions pour l'optimisation de l'expérience utilisateur et client (UNGUESS Experience), pour la vérification de la présence de défauts fonctionnels et de bogues dans la qualité des logiciels (UNGUESS Quality), et enfin pour adopter le secteur de la cybersécurité avec une solution basée sur une foule de 500 Ethical Hackers italiens certifiés (UNGUESS Security).

UNGUESS emploie plus de 80 professionnels, dirigés par une équipe de gestion ayant une expérience internationale consolidée, et compte dans son portefeuille plus de 300 clients de tous les secteurs, italiens et internationaux, dont des entreprises de la taille de Pirelli, Costa Crociere, Sky Italia, ING, Enel, Lottomatica, Intesa Sanpaolo et Axa.

« Ces dernières années, UNGUESS a jeté des bases solides pour une croissance soutenue », déclare Claudio Catania, associé principal du Fondo Italiano d'Investimento, « en permettant une excellente expérience numérique, aujourd'hui un facteur de succès de plus en plus critique pour toute entreprise dans n'importe quel secteur. UNGUESS est gérée par une équipe de grande qualité et a déjà acquis et consolidé une importante base de clients de premier plan ».

« Le tour d'investissement qui vient d'être conclu », commente Luca Manara, cofondateur et PDG d'UNGUESS, « est un important vote de confiance qui confirme la résilience de notre vision et le travail accompli ces dernières années. Nous sommes enthousiasmés par la possibilité de collaborer avec des fonds spécialisés dans la croissance technologique. Le besoin de tests efficaces, fiables et rapides est appelé à croître dans les années à venir dans le sillage de la numérisation. En outre, il sera de plus en plus crucial pour les entreprises de développer des produits centrés sur l'utilisateur, et notre plateforme est un outil clé dans la pile technologique de ceux qui veulent créer des produits à succès. Les nouvelles ressources que nous avons obtenues nous permettent d'aborder ces défis depuis une position privilégiée et d'être prêts à saisir toutes les opportunités que nous rencontrons. »

UNGUESS a été assisté par Klecha & Co. en tant que conseiller financier et par le cabinet d'avocats Chiomenti, tandis que le cabinet d'avocats Orrick, Herrington & Sutcliffe, KPMG et le cabinet fiscal Russo De Rosa & associati ont assisté FITEC.

Fondo Italiano d'Investimento SGR

Italiano d'Investimento SGR a été créé en 2010 à l'initiative du ministère de l'économie et des finances (MEF). Il est détenu majoritairement par CDP Equity, les autres parts étant détenues par Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fondazione ENPAM, Fondazione ENPAIA, ABI, Banco BPM et BPER Banca. L'objectif principal de Fondo Italiano d'Investimento SGR est la gestion de fonds d'investissement à capital fixe destinés à canaliser le capital patient dans le système des entreprises italiennes d'excellence, en combinant l'objectif de rendement du capital investi, en ligne avec les références internationales, avec celui du développement du système de production italien. Fondo Italiano gère 13 fonds d'investissement fermés réservés à des investisseurs qualifiés, pour plus de 2,8 milliards d'euros et opère par le biais d'investissements directs et indirects (fonds de fonds). Fondo Italiano considère la durabilité comme une valeur fondamentale et s'engage à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses activités d'investissement.

UNGUESS

UNGUESS a été fondée en 2015 au sein du centre de recherche « Mobile Lab » du Politecnico di Milano par trois anciens étudiants : Edoardo Vannutelli, Filippo Maria Renga et Luca Manara, qui est aujourd'hui le PDG de la startup. UNGUESS a été la première entreprise en Italie à utiliser la méthodologie du crowdtesting pour optimiser la qualité, la sécurité et l'expérience utilisateur des produits et services numériques pour les entreprises. Avec l'aide de la communauté et d'une plateforme technologique intégrée, UNGUESS est en mesure de fournir rapidement et efficacement des tests pertinents, des idées et des commentaires de personnes réelles qui sont très engagées et utilisent une grande variété de dispositifs et d'interfaces numériques. L'offre commerciale d'UNGUESS repose sur trois principes : 1) le soutien aux clients tout au long du cycle de développement et d'optimisation numérique, y compris la qualité et le bon fonctionnement des logiciels, la sécurité des solutions numériques et l'analyse de l'expérience des utilisateurs et des clients ; 2) des niveaux élevés d'engagement et de soutien de la part de la foule et des professionnels d'UNGUESS ; 3) un modèle de tarification flexible et évolutif basé sur des jetons de consommation.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1989001/UNGUESS_1.jpg

