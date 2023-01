Collaboration entre les LNC et TRIUMF dans le domaine des sciences et technologies nucléaires





Les laboratoires nucléaires nationaux et le centre d'accélération des particules du Canada signent un protocole d'accord pour collaborer dans le domaine de la recherche et partager des ressources scientifiques et techniques.

CHALK RIVER, Ontario et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), le principal laboratoire de science et de technologie nucléaires du Canada, et TRIUMF, le centre d'accélération des particules du Canada, sont heureux d'annoncer la signature d'un protocole d'entente (PE) visant à explorer les possibilités de collaboration dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires et des matériaux. Conçu pour favoriser des liens plus étroits entre deux des principaux organismes de recherche nucléaire du Canada et tirer parti de leurs capacités complémentaires, le nouvel accord définit des domaines de coopération qui comprennent la réalisation de projets de recherche conjoints et le partage de données et de matériel scientifiques.

Les travaux porteront sur des sujets qui présentent un intérêt mutuel pour les deux organismes, notamment les sciences de la santé, les sciences des matériaux et les rayonnements, les technologies d'analyse et d'imagerie, le traitement et la gestion des composants hautement radioactifs, la cybersécurité et les technologies des accélérateurs, des réacteurs et de la détection des particules. Cet accord est une occasion de stimuler des domaines clés de la recherche et de l'innovation, de mieux utiliser les ressources respectives des LNC et de TRIUMF pour atteindre des objectifs communs, et de continuer à tirer parti de l'infrastructure scientifique nationale au profit des Canadiens.

« Les LNC et TRIUMF ont collaboré de manière constructive dans le passé pour mener des recherches conjointes, et nous voyons dans cet accord l'occasion d'approfondir réellement cette relation à l'avenir », a indiqué le Dr Jeff Griffin, vice-président de la science et de la technologie des LNC. « À titre de laboratoire nucléaire national du Canada, nous nous percevons comme un atout national pouvant être mis à profit pour favoriser la mobilisation des connaissances, stimuler l'innovation et le développement de la propriété intellectuelle, et proposer des solutions pour relever des défis nationaux et industriels. C'est l'esprit qui sous-tend cet accord avec TRIUMF, et nous sommes impatients d'explorer les nombreuses façons dont nous pouvons travailler ensemble pour contribuer à la réalisation de cette mission. »

« Cet accord renforce la relation de longue date entre TRIUMF et les LNC, et ouvre de nouvelles et passionnantes possibilités de synergie dans le domaine de la science nucléaire canadienne », a déclaré le directeur de TRIUMF, le Dr Nigel Smith. « Il servira à renforcer la position de chef de file mondial du Canada dans le domaine scientifique sur plusieurs fronts, qu'il s'agisse de réaliser des avancées dans la science des accélérateurs et la recherche nucléaire, de former la prochaine génération de scientifiques à la pointe ou de consolider l'avantage stratégique du Canada dans le développement et la production d'isotopes médicaux essentiels pour sauver des vies. »

En tant que laboratoire nucléaire national du Canada, les LNC répondent à trois priorités stratégiques d'importance nationale : restaurer et protéger l'environnement, faire progresser les technologies d'énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens. Ce travail consiste notamment à soutenir l'exploitation sûre et fiable du parc nucléaire canadien et à répondre aux priorités du gouvernement du Canada en matière d'énergie propre, de santé publique, de gérance de l'environnement et de sécurité nationale. De nombreuses missions des LNC recoupent directement celles de TRIUMF, qui mène des recherches avancées pour résoudre des problèmes fondamentaux et appliqués en physique nucléaire et des particules, et qui exploite le plus grand cyclotron du monde et l'accélérateur linéaire supraconducteur le plus puissant du monde pour la production d'isotopes rares.

Les deux organismes reconnaissent le rôle public important qu'ils jouent dans la culture des connaissances scientifiques, le développement d'un personnel hautement qualifié, la commercialisation de la science et de la technologie nucléaires, et la contribution plus large à une société plus saine et plus prospère. Bien que l'accord établisse les principaux sujets d'intérêt, les LNC et TRIUMF considèrent ces domaines comme le point de départ de leur collaboration et croient qu'il existe de nombreux autres domaines à explorer lorsqu'ils commenceront à travailler plus étroitement ensemble. Outre les activités de partenariat plus classique, telles que les projets de recherche et le partage d'informations, les parties envisagent également des occasions plus uniques de collaborer, notamment l'organisation conjointe de séminaires et d'ateliers, ou le partage de chercheurs et d'autres membres de leur personnel.

Pour en savoir plus sur TRIUMF et son travail en tant que centre d'accélération des particules du Canada, veuillez consulter le site www.triumf.ca . Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez consulter le site https://www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos des LNC

En tant qu'organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d'EACL, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d'entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en oeuvre trois priorités stratégiques d'importance nationale ? restaurer et protéger l'environnement, faire progresser les technologies d'énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l'industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos de TRIUMF

Fondé en 1968 à Vancouver, TRIUMF est le centre d'accélération des particules du Canada. Ce laboratoire est un centre de découverte et d'innovation inspiré par un demi-siècle d'ingéniosité afin de répondre à certaines des questions les plus complexes posées par la nature. De la recherche des plus petites particules de notre univers et de l'origine des éléments qui composent notre monde à la réalisation de travaux qui font progresser les ordinateurs quantiques ou aident à guérir le cancer, TRIUMF repousse les frontières de la recherche, tout en formant la prochaine génération de chefs de file en science, en médecine et dans l'industrie.

