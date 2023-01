Le Royaume de Belgique et Recorded Future s'associent pour faire de la Belgique le pays cybernétique le plus sûr d'Europe





Le Centre pour la cybersécurité en Belgique (CCB) adopte l'Intelligence Cloud de Recorded Future pour faire face aux menaces qui pèsent sur les intérêts vitaux et les citoyens

BRUXELLES et BOSTON, 24 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le Centre pour la cybersécurité du Royaume de Belgique (CCB) et Recorded Future, société de renseignements, ont présenté aujourd'hui les modalités d'un partenariat stratégique étendu visant à améliorer la cybersécurité de la Belgique.

Recorded Future et le CCB s'associeront pour fournir des informations sur les menaces aux agences de sécurité nationale, aux organismes d'intérêt vital et à leurs autorités sectorielles, ainsi qu'à d'autres partenaires. Recorded Future aidera en particulier à alimenter les avertissements contre le hameçonnage ciblé envoyés par le CCB aux entreprises et aux infrastructures sensibles de la Belgique pour les avertir des vulnérabilités majeures susceptibles d'être ciblées par les acteurs de la cybermenace.

Comme la Belgique et ses habitants sont confrontés à un paysage diversifié de cybermenaces, la première autorité de cybersécurité du Royaume avait déjà choisi l'Intelligence Cloud de Recorded Future, et les années d'expertise de la société, pour aider à mettre en oeuvre la stratégie nationale de cybersécurité 2.0.

« Recorded Future fournit au CCB les renseignements exploitables nécessaires pour analyser et distribuer des informations sur les menaces, les vulnérabilités et les attaques contre les systèmes d'information et de communication des secteurs vitaux de la Belgique, notamment les infrastructures critiques, les systèmes gouvernementaux et les données essentielles. » ? Miguel de Bruycker, directeur du Centre pour la cybersécurité de Belgique (CCB)

La Belgique et Recorded Future ont une relation de confiance de longue date dans leur capacité à exploiter les résultats du service de renseignements cloud de Recorded Future et à protéger les intérêts de la Belgique, par le biais du « Spear Warning Program » (programme d'avertissement contre le hameçonnage ciblé) unique en son genre du CCB, avant que les menaces ne se matérialisent par une atteinte à la marque, un manquement à la conformité, une fraude financière ou un arrêt des opérations. La collaboration annoncée aujourd'hui permettra d'étendre ce partenariat afin de créer et de rendre rapidement opérationnelles des solutions basées sur le renseignement pour assurer la protection de la Belgique.

« Recorded Future s'engage pleinement à défendre la Belgique grâce à nos renseignements. Nous sommes impatients de travailler sur ce défi de taille avec la brillante équipe du CCB, dont les initiatives sont essentielles pour faire de la Belgique l'un des pays les moins vulnérables d'Europe. » ? Christopher Ahlberg, PDG et cofondateur de Recorded Future

À propos du CCB

Le Centre pour la cybersécurité de Belgique (CCB) est l'autorité nationale pour la cybersécurité en Belgique. Le CCB supervise, coordonne et contrôle l'application de la stratégie belge en matière de cybersécurité. Grâce à un échange optimal d'informations, les entreprises, les pouvoirs publics, les prestataires de services essentiels et la population peuvent se protéger de manière appropriée.

Le Centre pour la cybersécurité de Belgique (CCB) a été créé par arrêté royal du 10 octobre 2014 et fonctionne sous l'autorité du Premier ministre.

Il est dirigé par le directeur Miguel de Bruycker et le directeur adjoint Phédra Clouner.

À propos de Recorded Future

Recorded Future est la plus grande société de renseignements au monde. L'Intelligence Cloud de Recorded Future offre une couverture complète des adversaires, des infrastructures et des cibles. En combinant la collecte et l'analyse automatisée de données persistantes et omniprésentes à l'analyse humaine, Recorded Future offre une visibilité en temps réel sur le vaste paysage numérique et permet aux clients de prendre des mesures proactives pour perturber leurs adversaires et assurer la sécurité de leurs employés, de leurs systèmes et de leur infrastructure. Basée à Boston et disposant de bureaux et d'employés dans le monde entier, Recorded Future travaille avec plus de 1 500 entreprises et organisations gouvernementales dans plus de 64 pays. Pour en savoir plus, consultez le site recordedfuture.com .

