PreIPO participera à une ronde de financement de 250 M$ pour SPiCE II; SPiCE I a été nommé meilleur fonds de capital de risque de 2022 dans l'écosystème de la chaîne de blocs





BOCA RATON, Floride, 24 janvier 2023 /CNW/ - PreIPO®, un important fournisseur de solutions technologiques financières novatrices, a annoncé aujourd'hui une alliance de financement stratégique avec SPiCE VC qui permettra à PreIPO® d'élargir davantage son offre et de proposer sa technologie financière de pointe à un marché plus vaste. PreIPO® offre maintenant des placements dans SPiCE II à des investisseurs qui, autrement, n'auraient pas accès au fonds. Cette annonce survient peu de temps après que SPiCE I a enregistré un taux de rendement interne de 50,7 % de premier plan sur le marché , tout en étant considéré comme le meilleur fonds de capital de risque de 2022 dans l'écosystème de la chaîne de blocs et de la segmentation en unités.

« Nous sommes ravis de nous associer à PreIPO®, a déclaré Tal Elyashiv, fondateur et associé directeur de SPiCE VC. Leur expertise et leur soutien seront d'une valeur inestimable alors que nous continuons à développer et à mettre en marché nos fonds novateurs. »

Grâce à ce partenariat visant à recueillir des fonds, SPiCE II sera mis en vedette sur la plateforme PreIPO®, avec une solide salle de données comprenant une série d'outils clés de diligence raisonnable et de marketing, ce qui marque le premier de nombreux fonds entièrement disponibles pour l'investissement dans l'écosystème PreIPO®. SPiCE II aura également accès au réseau de PreIPO® composé d'experts de l'industrie, d'investisseurs et de partenaires potentiels, ainsi qu'à son expérience en matière d'aide aux entreprises qui souhaitent prendre de l'expansion et réussir.

« PreIPO® a une solide équipe qui offre des solutions technologiques financières novatrices, a déclaré Rob-Roy Roedel, partenaire chez SPiCE VC. Nous sommes ravis de nous associer à eux et de soutenir leur croissance alors qu'ils continuent de faire progresser l'industrie des technologies financières. »

Structuré comme un « fonds nourricier », PreIPO® offrira aux investisseurs un accès sans précédent à un fonds de capital de risque de premier plan dans l'écosystème de la chaîne de blocs et de la segmentation en unités qui serait normalement accessible à seulement quelques privilégiés disposant d'une quantité importante de capital à investir. Grâce à la collaboration de PreIPO® et de SPiCE VC, les investisseurs peuvent accéder à des occasions de croissance avec SPiCE VC, avec des exigences d'investissement minimales beaucoup plus faibles qu'un investissement direct dans SPiCE II.

« Ce partenariat représente un important pas en avant pour PreIPO® et aidera l'entreprise à continuer de repousser les limites de ce qui est possible dans le monde de la technologie financière. Nous attendons avec impatience la croissance et les développements intéressants que ce partenariat apportera », a déclaré David Grzan, chef de la direction et président exécutif de PreIPO®.

Pour en savoir plus sur PreIPO consultez https://preipo.com/ . Pour en savoir plus sur le fonds SPiCE II avec SPiCE VC, visitez https://spicevc.com/

À propos de PreIPO Corporationtm

PreIPO® est une entreprise de technologie financière qui se spécialise dans la participation active à des opérations de titres sur le marché privé à l'intention d'investisseurs, de vendeurs, d'émetteurs et d'établissements financiers qualifiés par le biais de son écosystème verticalement intégré d'offres SaaS en marque blanche réglementées conçues spécialement pour les courtiers. Pionnier des systèmes financiers distribués numériquement, PreIPO® déploie sa plateforme exclusive PreIPO-as-a-Servicetm. Nous sommes également heureux d'offrir PreIPO INTELLItm, un programme qui permettra de condenser des heures et des jours de recherche interne afin d'obtenir des renseignements faciles à comprendre et réalisables pour les investisseurs qualifiés. Visitez notre site Web www.preipo.com ou envoyez un courriel à David Grzan, chef de la direction, à [email protected] .

À PROPOS de SPiCE VC

SPiCE VC est une société de capital de risque qui offre aux investisseurs une exposition à la croissance massive de l'écosystème de la chaîne de bloc et de la segmentation en unités. SPiCE investit à l'échelle mondiale dans des plateformes et des fournisseurs d'écosystèmes qui permettent l'accès aux marchés financiers, aux services bancaires, à l'immobilier et à d'autres industries améliorées grâce aux technologies de la chaîne de blocs. SPiCE se concentre sur les entreprises qui bénéficieront le plus de la croissance considérable de l'industrie. En combinant son savoir-faire institutionnel, sa gestion pratique, son innovation entrepreneuriale et son expérience professionnelle de placement, l'équipe de gestion de SPiCE a participé à des centaines de rondes de financement de technologies totalisant des milliards de dollars, en tant qu'entrepreneurs, investisseurs et cadres. SPiCE a des bureaux aux États-Unis, en Suisse, à Singapour et en Israël. Pour en savoir plus sur SPiCE VC, visitez www.spicevc.com ou envoyez un courriel à Tal Elyashiv, fondateur et associé directeur, à [email protected] .

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=FSdVJXBbLEs

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1974842/PreIPO_Corp_Logo.jpg

SOURCE PreIPO Corp

Communiqué envoyé le 24 janvier 2023 à 07:36 et diffusé par :