LANCEMENT DES RENDEZ-VOUS ED X LA PRESSE





MONTRÉAL, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'École des dirigeants HEC Montréal lance aujourd'hui les Rendez-vous ED x La Presse, une série de rencontres annuelles pour découvrir de nouvelles perspectives et rester à l'affût des dernières tendances dans les domaines liés à la gestion.

L'École des dirigeants HEC Montréal lance aujourd'hui les Rendez-vous ED x La Presse

Animés par François Cardinal, vice-président, Information, et éditeur adjoint de La Presse, ces webinaires gratuits jumelleront des personnalités clés de la communauté d'affaires et du milieu universitaire qui aborderont des sujets d'actualité liés à la gestion en passant de l'intelligence artificielle au développement durable, à l'innovation au leadership, en plus de répondre aux questions du public.

« Le but de ces rendez-vous est d'analyser et de creuser l'actualité liée à la gestion avec des acteurs clés de la communauté d'affaires et des experts de HEC Montréal, mentionne M. Cardinal. On souhaite marier la rigueur journalistique de La Presse et la rigueur pédagogique de l'École des dirigeants HEC Montréal afin d'approfondir et de mieux comprendre les enjeux sociaux et économiques qui ont un impact sur nos lecteurs, sur les entreprises, gestionnaires et décideurs. »

Pour Michelle Vaillancourt, directrice des programmes et des communications à l'École des dirigeants HEC Montréal, « cette alliance avec La Presse permet d'unir les forces de nos 2 organisations et de discuter en profondeur de sujets qui touchent réellement les professionnels, cadres, dirigeants et entreprises du Québec. Ces webinaires s'inscrivent directement dans notre mission de former des leaders en gestion qui désirent diversifier et enrichir leur portefeuille de connaissances et compétences ».

Premier webinaire pour prendre la direction d'un avenir prospère

Intitulé « Futur du travail : la fin du bureau ? », le 1er rendez-vous aura lieu virtuellement le 22 février 2023, de 11 h à 12 h. Marine Agogué, professeure agrégée au Département de management de HEC Montréal, Dominic Danis, président de Moov AI, et Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, seront les premières personnes invitées à discuter avec M. Cardinal.

Alors que le travail à distance est devenu la norme dans bien des organisations durant la pandémie, au point où certaines gens se demandent si c'est la fin du bureau tel qu'on l'a connu, nos panélistes traiteront notamment des répercussions différentes sur le personnel et les gestionnaires, des contrecoups sur la mobilisation, l'expérience employée et la culture organisationnelle, ainsi que de la façon dont les directions d'entreprise anticipent l'avenir.

En savoir plus sur les Rendez-vous ED x La Presse ou s'y inscrire.

À propos de l'École des dirigeants HEC Montréal

Depuis 70 ans, l'École des dirigeants HEC Montréal accompagne la croissance d'individus et d'organisations et forme plus de 9000 personnes par année. Classée 1ère au Québec et 4ième au Canada du prestigieux palmarès Executive Education 2022 du Financial Times, l'École des dirigeants propose plus de 100 programmes de courte durée en classe, en ligne et en entreprise. Faisant partie d'UNICON, le plus important consortium international d'écoles de gestion dans le domaine de la formation des cadres, avec 115 membres dans plus de 30 pays, elle s'établira à compter de l'automne 2023 au nouvel édifice de HEC Montréal, au centre-ville de Montréal.

À propos de La Presse

La Presse est un média francophone de référence au Canada, entièrement indépendant et numérique. Évoluant dans une structure à but non lucratif, sa mission est d'offrir une information de qualité, gratuite et accessible à tous. Ses articles sont publiés quotidiennement dans une édition numérique pour tablettes, dans son application mobile et sur son site web. Ses différentes plateformes rejoignent 4 millions de lecteurs chaque mois. Lauréate de nombreux prix pour la qualité de ses contenus, La Presse se distingue par sa couverture riche et diversifiée de l'actualité, par ses enquêtes et dossiers de fond ainsi que par le large espace qu'elle consacre aux débats. Pour en savoir plus, visitez info.lapresse.ca .

SOURCE HEC Montréal

Communiqué envoyé le 24 janvier 2023 à 07:30 et diffusé par :