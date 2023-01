TeraSky annonce un important investissement d'Abry Partners





TEL AVIV, Israël, 24 janvier 2023 /PRNewswire/ -- TeraSky , fournisseur mondial de solutions technologiques d'informatique innovantes multicloud, cloud natives et modernes, a annoncé un important investissement d'Abry Partners, basé à Boston. L'investissement vise à renforcer la présence de TeraSky en Israël et à accélérer l'expansion de la présence mondiale de la société aux États-Unis et en Europe. Il s'agit du premier investissement d'Abry Partners en Israël et d'un vote de confiance envers le fournisseur de solutions basé en Israël.

« TeraSky a redéfini le rôle de l'intégration technologique, a déclaré Nicolas Massard, partenaire d'Abry Partners. En mettant à profit son expertise et sa vaste expérience, TeraSky offre des solutions vraiment créatives qui répondent non seulement aux défis technologiques, mais aussi aux besoins commerciaux. Ce modèle, associé à une culture d'innovation, d'éducation, de communauté et de qualité, permet non seulement à TeraSky de se démarquer, mais il place l'entreprise dans sa propre catégorie. »

De l'ingénierie multicloud et des plateformes à l'optimisation des coûts et des services gérés complets, et bien plus encore, TeraSky aide les entreprises à atteindre et à pérenniser leurs objectifs grâce à la technologie. Fondé en 2010, TeraSky emploie une équipe de plus de 130 personnes, possède des bureaux en Israël, aux États-Unis, en Europe centrale et au Royaume-Uni, et maintient une réputation de fournisseur de services professionnels de haute qualité à travers le monde. L'investissement aidera TeraSky à renforcer sa position actuelle de leader et à accroître son engagement et sa visibilité sur les principaux marchés mondiaux.

« Nous sommes honorés qu'Abry Partners reconnaisse la valeur unique de TeraSky dans l'écosystème technologique, a déclaré Ofir Abekasis, PDG de TeraSky. La qualité de notre travail dépend de la qualité de nos employés et des valeurs qu'ils partagent, et nous considérons cet investissement comme une reconnaissance de notre valeur unique et de notre engagement envers l'excellence. Nous sommes impatients d'approfondir notre expertise et nos offres en Israël, en Europe et aux États-Unis, tout en profitant de cet investissement pour élargir notre leadership à l'échelle mondiale. »

À propos de TeraSky

TeraSky conçoit d'excellentes solutions pour les entreprises du spectre de la numérisation, qui s'étend des entreprises conventionnelles en cours de transformation numérique aux startups nées dans le cloud confrontées aux défis de l'expansion et de la scalabilité. En partenariat avec les plus grands fournisseurs de technologie au monde, notre équipe d'élite de visionnaires et de femmes et d'hommes d'action compétents conçoit et construit des applications et des infrastructures de données sur les clouds et dans les centres de données. Nous aidons nos clients à surmonter la complexité de l'informatique moderne, à atteindre leurs objectifs commerciaux - et à se transformer en toute confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.terasky.com

Contacts pour les médias :

Orly Garini-Dil

Vice-présidente du marketing

[email protected]

