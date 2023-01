Vote de grève générale illimitée à l'unanimité chez Autobus Yves Séguin





TERREBONNE, QC, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Syndicat du transport scolaire Autobus Yves Séguin & Fils-CSN a adopté un mandat de grève générale illimitée à l'unanimité par voie de scrutin secret lors d'une assemblée générale tenue ce lundi 23 janvier au soir.

«?Le cheap labor dans le transport scolaire, pour nous, c'est terminé. Notre métier doit être valorisé et reconnu et les salaires doivent être conséquents face aux responsabilités qui sont les nôtres. On conduit un véhicule lourd, on a des horaires coupés qui nous font travailler de très tôt le matin à tard en fin de journée, sans compter qu'on prend en charge jusqu'à 72 élèves dans nos véhicules, de leur demeure à l'école. On s'est serré la ceinture depuis trop longtemps et on veut notre juste part des sommes qui ont récemment été octroyées à notre employeur?», déclare Louise Boulé, présidente du syndicat.

«?Lors de leurs récentes négociations avec le gouvernement, les transporteurs scolaires ont reçu des bonifications importantes de l'ordre de 15 à 30 % de leurs contrats, ce qui leur donne une nouvelle capacité de bien payer leurs conductrices et leurs conducteurs. Notre secteur vit toujours avec de graves problèmes d'attraction et de rétention, ce qui menace toujours le service de transport aux élèves que nous offrons tous les jours. Il est temps que ça cesse et la seule solution, c'est de verser de bons salaires qui attireront des travailleuses et des travailleurs dans notre secteur?», souligne Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

«?Il est temps que ça change dans le domaine du transport scolaire. Les boss ont très longtemps misé sur le fait qu'on pouvait engager du monde sans bonifier leurs conditions de travail de manière à bien rémunérer les salarié-es. Ils ont fait beaucoup d'argent sur leur dos et, actuellement, on voit très bien que cette vision à court terme nous a menés à une rareté de main-d'oeuvre que nous connaissons et aux bris de services que nous observons partout au Québec. Ce que je leur dis, c'est simple : payer bien votre monde et vous allez en avoir, des candidatures?», conclut Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN

À propos

Sans contrat de travail depuis le 30 juin 2022, le Syndicat du transport scolaire Autobus Yves Séguin & Fils-CSN regroupe environ 75 membres qui sont affiliées à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN).

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central de Lanaudière-CSN regroupe 81 syndicats représentant plus de 14?000 membres sur l'ensemble du territoire de Lanaudière.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 23 janvier 2023 à 21:02 et diffusé par :