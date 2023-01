Avis aux médias - Les députés solidaires à la mobilisation nationale « Mettons fin à l'insécurité routière en zone scolaire »

Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable solidaire en matière de Transport et de Mobilité durable, Etienne Grandmont, ainsi que les porte-parole et députés solidaires participeront à la mobilisation...

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante annoncent un investissement de plus de 565 M$, pour améliorer le service dans le métro de...