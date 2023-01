Investissement en transport collectif - Plus de 565 M$ pour améliorer le service dans le métro de Montréal





MONTRÉAL, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante annoncent un investissement de plus de 565 M$, pour améliorer le service dans le métro de Montréal. Ces sommes serviront à doter la ligne bleue d'un nouveau système de contrôle des trains.

Le projet vise à remplacer le système actuel par une nouvelle technologie de contrôle utilisée pour gérer l'espacement entre les trains, assurer le contrôle de la vitesse et veiller à ce que les changements de voies se fassent de façon harmonieuse et sécuritaire. Concrètement, pour les utilisateurs, ce changement améliorera la fiabilité des trains, leur fréquence et le confort lors des départs et des arrêts. Installée d'abord sur la ligne bleue, la technologie sera ensuite implantée sur l'ensemble du réseau. L'implantation du système est financée majoritairement par le gouvernement du Québec (296,6 M$), avec la participation de la Société de transport de Montréal (STM) (65,6 M$). Une demande de financement sera soumise au gouvernement fédéral.

Pour l'occasion, elles étaient accompagnées du président du conseil d'administration de la STM, M. Éric Alan Caldwell, de la directrice générale de la STM, Mme Marie-Claude Léonard, et du directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain, M. Benoit Gendron.

Rappelons que le prolongement de la ligne bleue est en réalisation. Outre la poursuite de plusieurs travaux préparatoires, la STM a lancé en décembre dernier l'appel d'offres pour la construction du tunnel et la préparation des emplacements de certaines des futures stations et structures auxiliaires. Ainsi, le gouvernement du Québec poursuit ses travaux pour l'ajout de cinq stations à l'est de la station Saint-Michel jusqu'à l'arrondissement d'Anjou, sur une distance d'environ six kilomètres, d'ici 2029.

La mise en place du nouveau système sera terminée en 2028 pour la ligne bleue existante et en 2029 pour la partie prolongée.

Citations

« Voici une nouvelle preuve que notre gouvernement est engagé plus que jamais dans la réalisation du prolongement de la ligne bleue. Investir dans le maintien et le développement du métro de Montréal, c'est assurer un service de qualité pour les citoyens et la pérennité de nos infrastructures. Le nouveau système de contrôle des trains permettra d'optimiser l'offre de service. C'est un geste fort que nous posons pour soutenir le transport collectif dans la Métropole et pour accroître la mobilité durable dans l'Est de Montréal. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le nouveau système de contrôle des trains fait entrer notre réseau de métro dans la modernité. Cet élément essentiel du prolongement de la ligne bleue va aussi nous permettre de développer un réseau toujours plus performant et à la fine pointe de la technologie. Cet investissement démontre l'engagement du gouvernement du Québec envers le développement du réseau de transport collectif de Montréal. Cet appui sera essentiel pour assurer la survie des sociétés de transport collectif au Québec dans les années à venir. L'arrivée de Geneviève Guilbault à la tête du MTMD me donne toutefois confiance qu'ensemble, nous saurons faire preuve de pragmatisme et d'un souci d'efficacité pour trouver les solutions qui s'imposent. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Le métro est l'un des grands piliers de la mobilité durable dans la région métropolitaine de Montréal. Aujourd'hui, nous franchissons un autre jalon concrétisant son développement. En modernisant les systèmes de contrôle des trains, nous investissons dans la fiabilité du réseau et du service offert aux usagers et démontrons notre engagement à poursuivre nos efforts pour améliorer la performance du transport collectif. »

Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM

« Ce projet permettra d'assurer la viabilité technologique du réseau du métro pour les décennies à venir en plus de permettre plus de flexibilité sur le positionnement des trains. La ligne bleue sera ainsi dotée de technologies à la fine pointe, au bénéfice des clients et des équipes qui l'exploitent. »

Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM

« Le prolongement de la ligne bleue, c'est un gigantesque projet de transport dont la réalisation s'appuie sur certains autres projets connexes, interreliés, comme le nouveau système de contrôle des trains. Nos équipes s'assurent d'une planification et d'un arrimage optimaux, alors que déjà, notre regard se tourne vers la mise en service en 2029. »

Eric Alan Caldwell, président du conseil d'administration de la STM

Faits saillants

La STM lance donc aujourd'hui l'appel d'offres du nouveau système.

Un système de contrôle des trains est un ensemble d'installations matérielles et logicielles qui permet la circulation des trains sur les voies du métro de façon sécuritaire et efficace.

Basé sur une technologie plus performante de type CBTC (communications-based train control), utilisée par la grande majorité des opérateurs de réseaux de métro à travers le monde, le nouveau système qui sera progressivement implanté offre de multiples avantages pour les usagers en matière d'exploitation, de confort et de sécurité. Il communique en temps réel une information plus précise que le système actuel, ce qui facilite les mouvements de train, augmente les fréquences et assure un meilleur service dans l'ensemble.

