THE CRAFTORY INVESTIT 20 MILLIONS D'EUROS DANS EDGARD & COOPER





KORTRIJK, Belgium, 23 janvier 2023 /PRNewswire/ -- The Craftory, le fonds d'investissement dédié aux marques de CPG responsables, reste enthousiaste concernant Edgard & Cooper, le producteur belge d'aliments de haute qualité pour chiens et chats. Le fonds d'investissement 'purpose driven' DLF Venture a également participé au tour de table.

L'investissement permet à Edgard & Cooper d'accélérer l'innovation produit et de poursuivre sa forte croissance dans la catégorie paneuropéenne concurrentielle des aliments pour animaux de compagnie.

Depuis sa création en 2016, Edgard & Cooper a réussi à bousculer le marché des aliments premium pour chiens et chats en développant des aliments sains et de haute qualité caractérisés par une empreinte écologique limitée. En utilisant des ingrédients frais et nutritifs, conditionnés dans des emballages respectueux de l'environnement, Edgard & Cooper a gagné le coeur des chiens, des chats et de leurs maîtres dans toute l'Europe.

Au cours des deux dernières années, Koen Bostoen, Louis Chalabi et Jürgen Degrande, les fondateurs, ont mené à bien l'élargissement de la gamme tout en réduisant significativement son impact :

Lancement d'une gamme d'aliments pour chiens 100 % végétale à l'automne 2021.

Lancement d'une toute nouvelle gamme d'aliments premium et 'junk-free' pour chats à l'automne 2022.

Développement d'un 'Zero Paw Print 2025 Plan', avec lequel l'entreprise vise la neutralité carbone d'ici 2025.

La cerise sur le gâteau a été l'obtention de la certification B Corporation au printemps 2022.

Koen Bostoen, Louis Chalabi et Jürgen Degrande, fondateurs d'Edgard & Cooper

« Ce nouvel investissement de The Craftory et de DLF Venture constitue pour nous la reconnaissance du fait que nous sommes sur la bonne voie. Depuis le début, notre objectif était de bouleverser le secteur des aliments pour chiens et chats, qui est encore presque entièrement entre les mains de quelques grands acteurs. Le fait que notre approche est appréciée par les animaux compagnie et leurs maîtres nous motive à poursuivre notre travail et à contribuer à la transformation de ce secteur. Une approche avec laquelle non seulement les performances financières, mais aussi l'impact sur les animaux et notre environnement sont importants. Le capital supplémentaire sera utilisé pour faire connaître notre approche à encore davantage de propriétaires de chats et de chiens au niveau local et international ainsi que pour la poursuite du déploiement du 'Zero Pawprint 2025 Plan'. »

Elio Leoni Sceti ? The Craftory

« L'approche d'Edgard & Cooper constitue pour nous la meilleure preuve qu'une attention toute particulière pour bien-être des animaux et de leurs maîtres n'est pas incompatible avec une histoire de croissance réussie. Nous sommes convaincus qu'à l'avenir, les propriétaires d'animaux de compagnie attacheront plus d'importance à l'origine, à la qualité ainsi qu'à l'impact écologique des aliments de leur chien ou de leur chat. Edgard & Cooper a prouvé qu'ils étaient non seulement prêts pour cette évolution, mais également disposés à contribuer à l'initier et à déterminer les règles du jeu. »

