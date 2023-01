Les résidents du comté de Kings bénéficieront d'options de transport en commun améliorées





KENTVILLE, NS, le 23 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings-Hants, l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse, et Christopher Goddard, président de la Kings Point to Point Transit Society, ont annoncé un financement conjoint maximal de 416 000 $ pour l'amélioration du transport en commun dans le comté de Kings.

Ce financement permettra à la Kings Point to Point Transit Society de faire l'acquisition de quatre véhicules : une fourgonnette accessible aux fauteuils roulants, une mini-fourgonnette hybride accessible aux fauteuils roulants, un véhicule électrique et un autobus multi-passagers pouvant transporter des fauteuils roulants et comportant des sièges ordinaires. Ces véhicules permettront à la société d'offrir un service de transport sur demande, avec réservation préalable dans les régions du centre et de l'est du comté de Kings.

Grâce à l'achat de ces véhicules, la Kings Point to Point Transit Society pourra continuer à fournir aux résidents, y compris aux personnes âgées et aux personnes handicapées, un service de transport qui leur permettra d'avoir accès aux établissements d'enseignement, de se rendre au travail, de participer à des rassemblements sociaux et d'accomplir leurs activités quotidiennes. En ayant accès à des options de transport en commun supplémentaires, les usagers gagneront en autonomie et bénéficieront d'une liberté qui améliorera leur qualité de vie.

L'expansion du réseau de transport en commun abordable et fiable dans le comté de Kings rendra la région plus inclusive et plus accessible, en particulier pour les personnes handicapées.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Grâce à l'accroissement de la capacité de la Kings Point to Point Transit Society à soutenir nos voisins, les résidents ne seront pas isolés des services essentiels et pourront se déplacer facilement au sein de leur collectivité. Un réseau de transport en commun élargi pour les résidents des régions du centre et de l'est du comté de Kings favorisera l'édification de collectivités plus résilientes et plus vertes. »

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Pouvoir se rendre là où nous devons aller est une nécessité. Cela aide les gens à mener une vie saine et active, et cela rend nos communautés plus fortes et plus inclusives. Cet investissement améliorera l'accessibilité dans le comté de Kings et contribuera à réduire les émissions dues au transport. Il s'agit véritablement d'un grand projet mené par la Kings Point to Point Transit Society, que nous sommes fiers de soutenir. »

L'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse, au nom de l'honorable Kim Masland, ministre des Travaux publics et députée provinciale de Queens

« Le moment est bien choisi, cela aidera Kings Point to Point à répondre à la demande croissante de nos services tout en favorisant notre transition vers une flotte plus respectueuse de l'environnement. »

Christopher Goddard, président de la Kings Point to Point Transit Society

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 330 551 $ dans ce projet, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 82 363 $ et la Kings Point to Point Transit Society investit 3 782 $.

investit 330 551 $ dans ce projet, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 82 363 $ et la to Point Transit Society investit 3 782 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural.

provient du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural prévoit 250 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2021-2022, pour aider les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis. Il n'est pas conçu pour appuyer les itinéraires de déplacements interrégionaux de longue distance qui relient des villes entre les régions, les provinces et les territoires.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. En février 2021, le premier ministre a annoncé un financement de près de 15 milliards de dollars pour de nouveaux projets d'infrastructure de transport en commun au cours des huit prochaines années, dont 3 milliards de dollars par année à compter de 2026-2027.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

