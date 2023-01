Le Prix Zayed pour le développement durable annonce l'ouverture des candidatures à l'édition 2024





Le Prix Zayed pour le développement durable, le premier prix mondial décerné par les EAU qui récompense les organisations et les lycées proposant des solutions durables, a officiellement annoncé l'ouverture de l'appel aux candidatures 2024.

Les candidatures seront acceptées jusqu'au 2 mai 2023 sur le portail en ligne du Prix. Les petites et moyennes entreprises, organisations à but non lucratif et lycées proposant des solutions de développement durable sont invités à soumettre leur candidature dans l'une des cinq catégories suivantes : Santé, Alimentation, Énergie, Eau et Lycées.

L'édition 2023 du Prix a reçu un nombre record de 4 538 candidatures en provenance de 152 pays, ce qui représente une augmentation significative de 13% des candidatures par rapport à l'édition précédente.

Le Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des EAU et directeur général du Prix Zayed pour le développement durable a déclaré : « Cette année, le Prix célèbre son quinzième anniversaire. Il honore l'héritage du père fondateur des EAU, le cheikh Zayed, en accélérant le développement durable et l'impact humanitaire dans le monde entier. Depuis 2008, grâce au leadership visionnaire des Émirats arabes unis, le prix a facilité l'apport de solutions durables aux communautés vulnérables, améliorant l'accès de millions de personnes à une énergie fiable et abordable, à l'eau potable, à des aliments nutritifs et à des soins de santé de qualité. Ces efforts soutiennent directement les objectifs plus larges des Émirats arabes unis visant à encourager la collaboration internationale et à bâtir une économie mondiale durable et prospère »

S.E. Al Jaber a ajouté : « Le prix accorde une place prépondérante à la jeunesse. Il encourage la nouvelle génération à jouer un rôle clé en faveur du développement durable. Grâce à la catégorie "Lycée du monde", le prix offre aux jeunes la possibilité de développer leurs compétences en matière de développement durable et à jouer un rôle actif dans le soutien de leurs communautés et dans l'action en faveur du climat ».

« Le Prix Zayed aide les organisations et les écoles à accélérer leurs solutions en matière de développement durable afin de répondre aux défis de notre temps. À ce jour, le Prix a eu un impact sur la vie de plus de 378 millions de personnes dans le monde, notamment au Vietnam, au Népal, au Soudan, en Éthiopie, aux Maldives et à Tuvalu. »

La dotation annuelle prix, d'une valeur de 3 millions de dollars, récompense les gagnants de chaque catégorie à hauteur de 600 000 dollars pour développer leur projet, et à hauteur de 100 000 dollars dans la catégorie Lycées, qui couvre six régions du monde. Ces 6 régions sont : Les Amériques, l'Afrique Sub-saharienne, le Moyen-Orient & l'Afrique du Nord, l'Europe & l'Asie centrale, l'Asie du Sud, et l'Asie Orientale & Pacifique.

Le prix rend hommage à l'héritage du père fondateur des Émirats, feu le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, en matière humanitaire et d'engagement dans le développement durable. Au cours des 15 dernières années, le Prix Zayed a récompensé 106 lauréats, dont des projets menés par des étudiants, qui ont eu un impact positif sur la vie de millions de personnes à travers le monde.

Bien que les critères varient selon les catégories, il est essentiel que les technologies, les applications et les solutions proposées aient un caractère novateur, qu'elles aient un impact réel et qu'elles soient source d'inspiration visant à améliorer le bien-être des êtres humains et le développement durable.

Pour les catégories Santé, Alimentation, Énergie et Eau, les organisations doivent démontrer qu'elles améliorent l'accès aux produits ou services essentiels, et qu'elles ont une vision à long terme de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Pour la catégorie Lycées, les projets doivent être menés par des étudiants, l'accent étant mis sur l'implication active de ces derniers dans les processus de planification, de déploiement et de suivi.

L'évaluation de chaque candidature pour le Prix s'effectue lors d'un rigoureux processus qui se décompose en trois étapes, à commencer par la vérification préalable de toutes les candidatures afin de s'assurer qu'elles répondent aux critères d'évaluation du Prix. Cela permet d'identifier les candidatures éligibles et d'aboutir à la sélection des candidats admissibles. Par la suite, les évaluations sont effectuées par un comité de sélection composé de groupes d'experts internationaux indépendants spécialisés par catégorie. À partir de cette liste de candidats présélectionnés, les finalistes sont choisis puis envoyés au jury du prix qui élit à l'unanimité les gagnants, dans les cinq catégories.

A propos du Prix Zayed pour la Durabilité

Le Prix Zayed pour la Durabilité est le prix mondial pionnier en matière de développement durable aux Émirats arabes unis et un hommage à l'héritage du défunt père fondateur des Émirats arabes unis, le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Créé en 2008, le Prix Zayed pour la Durabilité vise à stimuler le développement durable et l'action humanitaire en reconnaissant et en récompensant les petites et moyennes entreprises, les organisations à but non lucratif et les écoles secondaires qui proposent des solutions percutantes, innovantes et inspirantes dans les catégories « Santé », « Alimentation », « Énergie », « Eau » et « Collèges et Lycées du monde ».

En 2023, le Prix Zayed célébrera 15 ans d'impact humanitaire à travers le monde. Grâce à ses 96 lauréats, le prix a influencé positivement la vie de 370 millions de personnes dans 150 pays.

*Source: AETOSWire

