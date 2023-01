Univar Solutions élargit ses portefeuilles de produits de beauté et de soins personnels, de nettoyage domestique et industriel avec l'acquisition du principal distributeur turc, Kale Kimya





DOWNERS GROVE, Illinois, 23 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) (« Univar Solutions » ou « la Société »), un fournisseur mondial de premier plan de solutions pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pour l'acquisition du leader turc de la distribution de produits chimiques de spécialité, Kale Kimya.

Fondée en 1975, Kale Kimya offre les meilleures capacités de laboratoire de formulation et une expertise technique ainsi qu'un vaste portefeuille de produits de beauté et de soins personnels, et de produits de nettoyage domestiques et industriels, y compris des tensioactifs, des actifs, des émulsifiants, des conservateurs, des filtres UV, parfums, polymères, conditionneurs, esters et émollients.

« Cette acquisition fait progresser notre stratégie de développement de notre activité Ingrédients et Spécialités avec une société leader qui s'appuie sur nos atouts, notre empreinte géographique et notre portefeuille de produits et les enrichit », a déclaré Nick Powell, président de Global Ingredients & Specialties. « Je suis ravi d'accueillir bientôt Kale Kimya dans la famille Univar Solutions. Leur expérience et leurs connaissances soutiendront nos clients dans la région, alors que nous continuons à capitaliser sur l'évolution des tendances de consommation sur le marché. »

Birgen Kalea?as? Özemre, PDG de Kale Kimya, a déclaré : « Cette acquisition est un excellent compromis entre deux sociétés qui partagent une réputation de leader sur le marché, un support technique expert, un esprit d'innovation et un dévouement sans faille à un service client exceptionnel. Cela soutiendra encore plus la croissance de nos employés et de nos produits, et j'ai hâte de devenir une entreprise unifiée avec Univar Solutions. »

Les termes de la transaction n'ont pas été dévoilés. La clôture de l'acquisition est soumise à certaines approbations réglementaires et devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2023.

À propos de Kale Kimya

Basé à Istanbul, en Turquie, Kale Kimya est un important distributeur régional de produits chimiques spécialisés qui est un leader bien connu sur les marchés de la beauté et des soins personnels et du nettoyage domestique et industriel. Ayant une représentation exclusive de plus de 20 producteurs connus dans le monde entier, Kale Kimya sert de précieux clients avec un support technique étendu avec des laboratoires d'application entièrement équipés et une large gamme d'options logistiques via des entrepôts locaux en Turquie et dans la région. Kale Kimya joue un rôle clé dans l'approvisionnement de l'industrie chimique en Turquie et dans plus de 30 pays exportateurs.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de base et de spécialité, représentant un portefeuille de premier plan des principaux producteurs mondiaux. Avec la plus grande flotte de transport privé et la plus grande force de vente technique de l'industrie, un savoir-faire logistique inégalé, une connaissance approfondie du marché et de la réglementation, le développement de formulations et de recettes et des outils numériques de pointe, la Société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, bien nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations relatives à des événements futurs et à nos intentions, opinions, attentes et prédictions pour l'avenir, qui sont des « déclarations prospectives » au sens de la section 27A du Securities Act de 1933 et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et des hypothèses. Une discussion détaillée de ces facteurs et incertitudes est contenue dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. Les facteurs potentiels qui pourraient affecter ces déclarations prospectives comprennent, entre autres : la propagation géographique ultime de la pandémie de COVID-19 ; la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 ; les mesures qui pourraient être prises par les autorités gouvernementales pour traiter ou autrement atténuer l'impact de la pandémie de COVID-19 ; les impacts négatifs potentiels du COVID-19 sur l'économie mondiale et sur nos clients et fournisseurs ; l'impact mondial de la pandémie de COVID-19 sur nos activités, nos résultats d'exploitation et notre situation financière ; d'autres fluctuations dans les conditions économiques générales, particulièrement dans la production industrielle et les demandes de nos clients ; des changements significatifs dans les stratégies commerciales des producteurs ou dans les activités de nos clients ; des pressions concurrentielles accrues, y compris suite à la consolidation des concurrents ; des changements significatifs dans le prix, la demande et la disponibilité des produits chimiques ; nos niveaux d'endettement, les restrictions imposées par nos instruments de dette et notre capacité à obtenir des financements supplémentaires en cas de besoin ; le large éventail de lois et de réglementations auxquelles nous sommes soumis, y compris les lois et réglementations étendues en matière d'environnement, de santé et de sécurité ; une incapacité à intégrer les activités et les systèmes des sociétés que nous acquérons, y compris de Nexeo Solutions, Inc., ou de réaliser les avantages escomptés de telles acquisitions ; des perturbations potentielles de l'activité et des violations de la sécurité, y compris des incidents de cybersécurité ; une incapacité à générer un fonds de roulement suffisant ; des augmentations des coûts de transport et de carburant et des changements dans notre relation avec les fournisseurs tiers ; des accidents, des défaillances de sécurité, des dommages environnementaux, des problèmes de qualité et de responsabilité des produits et des rappels de produits ; des défaillances de livraison majeures ou systémiques impliquant notre réseau de distribution ou les produits que nous transportons ; des risques opérationnels pour lesquels nous pourrions ne pas être assurés de manière adéquate ; les litiges en cours et autres risques juridiques et réglementaires ; les défis associés aux opérations internationales ; l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et des devises ; la dépréciation potentielle du goodwill ; les responsabilités associées aux acquisitions, aux entreprises et aux investissements stratégiques ; les faits nouveaux négatifs affectant nos plans de retraite et les retraites multi-employeurs ; les interruptions de travail associées à la partie syndiquée de notre main-d'oeuvre ; et les autres facteurs décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous vous avertissons que les informations prospectives présentées dans ce communiqué de presse ne constituent pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux formulés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. En outre, les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « planifie », « cherche », « va », « s'attend à », « a l'intention de », « estime », « prévoit », « croit » ou « continue », ou les formes négatives ou d'autres variantes de ces expressions ou une terminologie similaire. Toute information prospective présentée ici n'est faite qu'à la date de ce communiqué de presse, et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective pour refléter les changements d'hypothèses, la survenance d'événements imprévus ou autrement, sauf si la loi l'exige.

