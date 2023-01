NIPPON EXPRESS HOLDINGS et la compagnie aérienne azerbaïdjanaise Silk Way West Airlines ont signé un protocole portant sur le transport de fret aérien





TOKYO, 23 janvier 2023 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. a signé un protocole avec Silk Way West Airlines, une compagnie aérienne de fret d'Azerbaïdjan, le vendredi 23 décembre 2022 en vue de développer et de promouvoir la coopération dans le transport de fret aérien.

La compagnie aérienne Silk Way West Airlines, fondée en 2012 dont le siège est situé à Bakou, en Azerbaïdjan, est en train d'étendre rapidement son réseau à l'aéroport de Narita et à d'autres grands aéroports en Asie ainsi qu'en Europe et aux États-Unis.

Le Groupe Nippon Express a fait du commerce transitaire l'une de ses activités principales dans le « Plan d'affaires 2023 du Groupe Nippon Express : croissance dynamique », et il poursuit vigoureusement des initiatives qui correspondent à ses stratégies de croissance pour son activité de transport aérien.

En cette année importante marquant le 30e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre le Japon et la République d'Azerbaïdjan, le Groupe Nippon Express a conclu ce protocole avec Silk Way West Airlines pour offrir des solutions visant à optimiser les chaînes logistiques en complexe évolution de ses clients et à contribuer à approfondir les échanges et à développer des activités économiques entre les deux pays, tout en réalisant la vision à long terme du Groupe Nippon Express qui est de devenir une société de logistique dotée d'une forte présence sur le marché mondial.

Le Groupe Nippon Express continuera à développer son activité de transport aérien en offrant un accès à un réseau mondial et à des services de transport aérien international de haute qualité.

