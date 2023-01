Le nom de domaine le plus prisé d'Internet est mis aux enchères





NEW YORK, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Sex.com est officiellement à vendre. Précédemment vendu pour 13 millions de dollars en 2013, le prix de départ est aujourd'hui de 20 millions de dollars. « Sex.com est l'un des noms de domaine les plus prisés et les plus reconnaissables au monde, et nous sommes ravis de pouvoir le proposer à la vente au plus offrant, a déclaré Elnaz Gerami, directeur du marketing de Digital Nomad, dans un communiqué. Après notre récente relance en tant que mélange innovant de plateformes sociales populaires, nous avons constaté un afflux important de nouveaux créateurs capitalisant sur nos 1,5 million de visiteurs uniques par jour. En conséquence, des acteurs de premier plan ont présenté une offre sur ce nom de domaine. Pour cette raison, nous avons décidé de le mettre aux enchères. Nous sommes impatients de connaître le prochain propriétaire de la marque sex.com. »

Il s'agit d'une opportunité rare pour tout individu, entreprise ou marque de posséder un morceau de l'histoire d'Internet. Ce domaine emblématique est la première plateforme à exiger une identification personnelle pour intégrer les créateurs. Cela en fait l'un des sites les plus sûrs et les plus respectés du secteur.

La procédure d'enchère commence immédiatement et se déroulera dans le cadre d'une vente aux enchères privée et confidentielle. Les parties intéressées peuvent en savoir plus sur sex.com/auction ou en envoyant un courriel à [email protected].

Communiqué envoyé le 20 janvier 2023 à 15:07 et diffusé par :