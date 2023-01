SOUTH MILL CHAMPS ANNONCE L'OUVERTURE OFFICIELLE DE SA PLUS GRANDE PLANTATION DE CHAMPIGNONS SUR UN SEUL SITE





L'ouverture officielle marque l'achèvement de la première phase d'un plan pluriannuel de construction en plusieurs phases et mettra de l'avant les plus récents procédés et nouvelles technologies agricoles en environnement contrôlé.

KENNETT SQUARE, Pennsylvanie, 20 janvier 2023 /CNW/ -- South Mill Champs , l'un des plus grands producteurs et fournisseurs de champignons frais en Amérique du Nord, a annoncé l'ouverture officielle de sa nouvelle plantation ultramoderne à Oxford, en Pennsylvanie. La nouvelle installation sera l'une des plus grandes plantations de champignons sur un seul site en Amérique du Nord et l'une des plus importantes installations de compostage de phase 3. L'inauguration marque l'achèvement de la première phase de la construction d'une plantation pluriannuelle à plusieurs phases et d'une exploitation de compostage.

« Comme les consommateurs font de plus en plus attention à leur santé, les champignons continuent de gagner en popularité, a déclaré Lewis Macleod, chef de la direction de South Mill Champs. En tant qu'entreprise, nous avons connu un énorme succès du côté des produits frais et nous avons élargi notre portefeuille de produits alimentaires axés sur les champignons afin de répondre aux besoins des consommateurs, qui cherchent à intégrer davantage d'aliments à base de plantes dans leur alimentation. L'augmentation de la production appuiera la croissance actuelle et prévue dans tous les canaux de clients ».

Des avancées technologiques et procédés de pointe seront mis en oeuvre dans la nouvelle installation, y compris des systèmes automatisés et écologiques de régulation du climat et d'irrigation. Les procédés et systèmes de culture modernes permettront d'améliorer la qualité du produit, tout en réduisant la possibilité de contamination croisée et d'autres variables de contact humain. Ces procédés et avancées technologiques amélioreront les contrôles et la chaîne du froid à toutes les étapes de la production, ce qui se traduira par une amélioration des rendements de production de champignons et un produit de qualité supérieure.

« Nous innovons depuis le début, a déclaré Mike Pia Jr., vice-président, Croissance des affaires, South Mill Champs. Notre famille produit du compost et cultive des champignons en Pennsylvanie depuis plus de 90 ans. Notre approche est, et a toujours été, de rester flexible et de nous adapter aux nouvelles technologies qui deviennent disponibles et éprouvées. Il y a une demande croissante pour des produits frais de qualité, et nous voulons répondre à cette demande avec le meilleur produit possible pour nos partenaires et, en fin de compte, pour le consommateur. Cette nouvelle installation nous permettra de le faire ».

La construction de l'installation a été confiée à des partenaires de construction locaux ayant de l'expérience dans l'industrie des champignons. L'acier utilisé dans la construction structurale de l'installation provient directement des aciéries de Pennsylvanie. En outre, South Mill Champs a créé plus d'une centaine d'emplois liés à la récolte et à l'exploitation à la fin de la première phase de cette construction pluriannuelle.

Des initiatives écologiques, y compris des panneaux solaires et des procédés et technologies de réduction de la consommation d'eau, sont mises en oeuvre dans cette installation, conformément à l'engagement de l'entreprise envers le développement durable et la gérance de l'eau. Une fois entièrement mise en oeuvre, sur une base annuelle, l'installation produira la majeure partie de son électricité à partir d'une source renouvelable, captera et réutilisera des millions de gallons de pluie et d'eaux usées, et fera remonter des milliers de tonnes de sous-produits agricoles et d'autres déchets dans la fabrication du compost.

La nouvelle installation poursuivra l'engagement de l'entreprise à l'égard de la salubrité des aliments, faisant l'objet d'une vérification des bonnes pratiques agricoles sur les champignons (MGAP) sanctionnée par l'USDA, en respectant le Programme d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP), l'Initiative mondiale de salubrité des aliments (IMSA), les protocoles de la Loi sur la salubrité et la modernisation des aliments (FSMA), sans oublier les contrôles préventifs pour les aliments humains. L'installation sera également dotée de normes de sécurité de calibre mondial, une priorité absolue pour l'entreprise. South Mill Champs était un membre fondateur de l'AMI/OSHA Alliance, un effort de coopération entre l'OSHA et l'industrie régionale des champignons.

South Mill Champs est un cultivateur et producteur de compost de premier plan, intégré verticalement, et un fournisseur de champignons frais cultivés et de collations pratiques à base de champignons en Amérique du Nord. Le siège social de l'entreprise, un fournisseur de pointe novateur et axé sur la clientèle, est situé à Kennett Square, en Pennsylvanie. Elle propose des champignons et autres produits ainsi qu'un service complet de logistique et de stockage, et possède la réputation d'être une entreprise de qualité supérieure et d'assurer un approvisionnement régulier.

South Mill Mushrooms (Pennsylvanie), Champs Mushrooms (Colombie-Britannique) et Loveday Mushroom Farms (Winnipeg, Manitoba) ont fusionné entre 2017 et 2020 pour former South Mill Champs. Ensemble, South Mill Champs fournit des champignons frais et d'autres produits aux clients de tous les segments du marché des champignons aux États-Unis et au Canada.

En novembre 2020, South Mill Champs a élargi ses capacités de distribution en ouvrant un nouveau centre de distribution à Winter Haven, en Floride. En décembre 2020, l'entreprise a fait l'acquisition de The Mushroom Company, un transformateur de champignons au Maryland. En 2021 et 2022, South Mill Champs a établi des capacités de distribution à Sacramento et à Indianapolis et a augmenté sa capacité de production de champignons frais en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Pennsylvanie.

Pour en savoir plus, consultez southmill.com .

