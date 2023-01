La Dah Sing Bank et la Sun Life s'associent pour une entente de bancassurance exclusive d'une durée de 15 ans à Hong Kong





HONG KONG et TORONTO, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Dah Sing Bank Limited (la « Dah Sing Bank ») et la Sun Life Hong Kong Limited (la « Sun Life »), filiale de la Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF), ont annoncé aujourd'hui une entente de bancassurance exclusive d'une durée de 15 ans à Hong Kong (l'« entente de bancassurance »).

Cette entente de bancassurance prévoit que la Sun Life sera le fournisseur exclusif de solutions d'assurance-vie aux 570 000 clients particuliers de la Dah Sing Bank afin de combler leurs besoins d'épargne et de protection, à toutes les étapes de la vie. Le partenariat permet d'allier la gamme complète et concurrentielle de produits d'assurance-vie et d'assurance-santé de la Sun Life à la marque de confiance, à la franchise solide et au réseau de distribution de plus de 40 succursales de la Dah Sing Bank à Hong Kong. La distribution des produits Sun Life devrait commencer en juillet 2023 seulement, au terme des processus et des approbations réglementaires.

La Sun Life fait partie d'une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale et est présente depuis 130 ans à Hong Kong, où elle propose aux Clients individuels et collectifs une gamme de produits novateurs d'assurance-vie, d'assurance-santé et de gestion de patrimoine. La Sun Life est actuellement un fournisseur de premier ordre dans les segments de la retraite et de la clientèle fortunée, et elle s'est classée au deuxième rang pour les rentrées de fonds de prévoyance obligatoires en 20211.

La Dah Sing Bank a une feuille de route solide qui s'étend sur 75 ans, la positionnant comme une banque locale de premier plan à Hong Kong et une marque digne de confiance offrant des produits de qualité et des services personnalisés. Elle figure parmi les 10 meilleures banques pour ce qui est de son réseau de succursales à Hong Kong et compte presque 2 400 employés sur le territoire. À la fin de 2021, son actif total s'élevait à près de 250 milliards de dollars de Hong Kong (41 milliards de dollars canadiens)2. Elle est une filiale en propriété exclusive du Dah Sing Banking Group Limited, qui est coté à la bourse de Hong Kong (HKG : 2356).

« Présente depuis 75 ans à Hong Kong, la Dah Sing Bank a mis l'accent sur l'offre de produits et services bancaires complets et de grande qualité afin de répondre aux besoins en gestion de patrimoine de clients de tous les horizons. Nous sommes heureux de conclure cette entente de bancassurance avec la Sun Life, une compagnie d'assurance-vie parmi les plus dignes de confiance du monde. Les deux sociétés ont des aspirations et des valeurs similaires, et cette alliance stratégique sera mutuellement bénéfique. La Dah Sing Bank pourra offrir à ses clients une gamme diversifiée de produits d'assurance de pointe, et la Sun Life aura accès à notre franchise de gestion de patrimoine en pleine expansion à Hong Kong », a déclaré Harold Wong, directeur général et chef de la direction de la Dah Sing Bank.

« Nous sommes ravis de conclure une entente avec la Dah Sing Bank à Hong Kong, a indiqué Ingrid Johnson, présidente, Sun Life Asie. Nous avons maintenant plus de 20 ententes de bancassurance de qualité dans sept marchés d'Asie. Nous étendons notre portée grâce à nos solutions de premier ordre et à nos partenaires, qui, tout comme nous, s'engagent à placer le Client au coeur de tout ce qu'ils font. Nous nous réjouissons du formidable partenariat conclu avec la Dah Sing Bank et, ensemble, nous aiderons encore plus de Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. »

« Ce partenariat s'inscrit dans la progression logique de nos activités et améliore nos capacités de distribution, a affirmé Clement Lam, chef de la direction, Sun Life Hong Kong. La Sun Life et la Dah Sing Bank ont en commun une présence de longue date à Hong Kong et une connaissance approfondie des besoins des Clients. Elles sont toutes deux résolues à concevoir les produits et solutions numériques les mieux adaptés et à offrir une expérience Client conviviale à chaque point de contact. Nous sommes impatients d'inaugurer le partenariat avec la Dah Sing Bank afin d'aider les Clients, quels que soient leur âge et l'étape où ils en sont, à réaliser leurs objectifs. »

Pour cette entente exclusive, la Sun Life versera à la Dah Sing Bank un montant de 1,5 milliard de dollars de Hong Kong (environ 260 millions de dollars canadiens)3, et des paiements variables récurrents fondés sur les résultats obtenus.

Il s'agit de la première entente de bancassurance exclusive de la Sun Life à Hong Kong, et d'un complément utile au réseau existant de plus de 2 500 conseillers en assurance. Hong Kong est un marché prospère pour l'assurance-vie en Asie. La bancassurance y est un réseau de distribution clé, et elle représente 50 % de la composition de la distribution d'assurance-vie.

À propos de la Dah Sing Bank

La Dah Sing Bank Limited est une filiale en propriété exclusive du Dah Sing Banking Group (HKG : 2356). Fondée à Hong Kong il y a 75 ans, elle propose des produits et services bancaires de qualité à ses clients, et s'est dotée d'une vision qui consiste à être la banque locale offrant une touche personnelle. Au fil des années, elle a conservé une approche disciplinée afin d'être à la hauteur de son énoncé de marque : être axée sur le progrès et la prospérité et évoluer au rythme de ses clients de Hong Kong, de la région de la baie et d'au-delà. Forte de son expérience et de ses assises solides dans le secteur, la Dah Sing Bank a maintenant une offre variée, notamment les services bancaires aux particuliers et aux entreprises ainsi que la gestion privée. Elle fait aussi des investissements importants dans ses capacités numériques afin de suivre les avancées du système bancaire à Hong Kong et d'appuyer l'accès aux services financiers de base.

En plus de ses activités bancaires à Hong Kong, la Dah Sing Bank a des filiales en propriété exclusive, y compris la Dah Sing Bank (China) Limited, la Banco Commercial de Macau, et OK Finance Limited. Elle est également actionnaire stratégique de la Bank of Chongqing, dans laquelle elle détient une participation d'environ 13 %. La Dah Sing Bank et ses filiales mènent leurs activités dans 70 emplacements à Hong Kong, à Macau et en Chine continentale.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,27 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ». La Financière Sun Life inc. est la société de portefeuille de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. La Sun Life Hong Kong Limited est une filiale en propriété exclusive de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Conseillers

BNP Paribas a agi comme conseiller financier pour la Dah Sing Bank, Limited. Linklaters a agi comme conseiller juridique pour la Dah Sing Bank, Limited.

Morgan Stanley a agi comme conseiller financier pour la Sun Life. Debevoise & Plimpton a agi comme conseiller juridique pour la Sun Life.

Note à l'intention des rédacteurs : tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

1. Source : Rapport de Mercer sur les parts de marché, 30 juin 2022 2. Selon le taux du marché (1 HKD = 0,1621 CAD) au 31 décembre 2021 3. Selon le taux du marché (1 HKD = 0,1724 CAD) au 19 janvier 2023

